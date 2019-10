Handball-Bundestrainer Christian Prokop stellt die Weichen für die Zukunft und lässt Silvio Heinevetter - zuletzt als Stammkeeper neben Wolff gesetzt - zu Hause.

Das ist passiert

- St. Pauli stellt Cenk Sahin frei

Nachdem Cenk Sahin auf Instagram die Militäraktion der Türkei in Syrien gut heißt, stellt Zweitligist FC St. Pauli ihn nun vom Spielbetrieb frei. (Zum Bericht)

- Inter lange ohne Sanchez

Alexis Sanchez kommt bei Inter Mailand langsam in die Gänge. Doch schon droht dem Chilenen nach einer Verletzung ein langfristiger Ausfall. (Zum Bericht)

- Kerber beendet Saison

Nach ihrer verletzungsbedingten Absage für das Turnier in Luxemburg beendet Angelique Kerber ihre Saison vorzeitig. Ein neuer Trainer ist noch nicht in Sicht. (Zum Bericht)

- Federer startet bei Olympia

Roger Federer geht bei den Sommerspielen 2020 in Tokio an den Start. Der Schweizer Grand-Slam-Rekordgewinner wartet bei Olympia noch auf Einzel-Gold. (Zum Bericht)

- Tedesco-Comeback in Russland

Domenico Tedesco wird neuer Trainer bei Spartak Moskau und von André Schürrle. Der frühere Coach des FC Schalke 04 wird am Nachmittag offiziell vorgestellt. (Zum Bericht)

- Groener verzichtet auf Experimente

Vor der Handball-WM verzichtet Frauen-Bundestrainer Henk Groener für die beiden Testspiele im Oktober gegen Kroatien auf personelle Experimente. (Zum Bericht)

- Wachablösung im Nationaltor

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die beiden kommenden Länderspiele steht fest. Trainer Christian Prokop verzichtet auf Silvio Heinevetter und setzt auf ein neues Torwart-Duo. (Zum Bericht)

- Hamilton fürchtet Ferrari-Dominanz

Der fünfmalige Weltmeister Lewis Hamilton fürchtet eine Ferrari-Dominanz in der kommenden Saison und appelliert an sein Team. Auch Toto Wolff warnt. (Zum Bericht)

- Like-Wirbel: Gündogan wittert Verschwörung

Ilkay Gündogan spricht nach dem Sieg in Estland über den Wirbel um ihn und Emre Can und ihren Instagram-Like für das türkische Jubel-Foto. Den Zeitpunkt findet er verdächtig. (Zum Bericht)

- Tennis-Wunderkind macht gewaltigen Satz

Cori Gauff macht nach ihrem ersten Turniersieg einen gewaltigen Sprung in der Weltrangliste. Das 15 Jahre alte Wunderkind wird erstmals in den Top 100 geführt. (Zum Bericht)

- Bierhoff erwägt Drittliga-Reform

Um jüngeren Akteuren mehr Spielpraxis zu verschaffen, denkt Oliver Bierhoff im Rahmen des "Projekts Zukunft" über eine Neugliederung der 3. Liga nach. (Zum Bericht)

- Day in "extrem kritischem Zustand"

Patrick Day kämpft nach seinem K.o. am Samstag gegen Landsmann Charles Conwell um sein Leben. Der Boxer soll sich in einem kritischen Zustand befinden. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Qualifikation: Showdown in Paris!

In der Gruppe H kommt es zum wohl vorentscheidenden Spiel um den Gruppensieg. Frankreich empfängt im Stade de France die Türkei. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Frankreich - Türkei, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- EM-Qualifikation: England nach Ausrutscher gefordert

Die Three Lions wollen nach der 1:2-Pleite gegen Tschechien mit einem Sieg gegen Bulgarien einen großen Schritt Richtung EM 2020 machen, doch die Gastgeber werden die Punkte nicht einfach herschenken. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Bulgarien - England, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- EM-Qualifikation: Kosovaren zum Siegen verdammt

Der Kosovo kann mit einem Sieg gegen Montenegro (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Kosovo - Montenegro, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) nochmal Druck auf die Führenden aus England und Tschechien ausüben.

