Skandalabend in der EM-Qualifikation!

In Bulgarien steht die Partie gegen England mehrfach vor dem Abbruch, mehrere Heimfans zeigen den Hitlergruß. Im Duell zwischen Frankreich und der Türkei jubeln die Gäste trotz UEFA-Untersuchung wieder mit einem Militärgruß.

Basketball-Meister Bayern München muss sich im Achtelfinale des BBL-Pokals den Telekom Baskets Bonn beugen.

In Schweden will Spanien am Abend die zweite Chance zur vorzeitigen EM-Qualifikation nutzen. Für die Schweiz gilt in der Qualifikation das Prinzip Hoffnung.

Am letzten Gruppenspieltag geht es für die Adler in der CHL gegen Djurgarden Stockholm noch um den Gruppensieg. Die Münchner sind bei Färjestad Karlstad gefordert.

Das ist passiert

- Rassismus-Skandal überschattet englische Torgala

Im EM-Qualifikationsspiel zwischen Bulgarien und England drohte ein Spielabbruch, Fans zeigen den Hitlergruß auf der Tribüne. Die Three Lions geben die Antwort auf dem Platz und schießen Gastgeber aus dem Stadion. (Zum Bericht)

- Türkei jubelt erneut mit Militärgruß

Die türkische Nationalmannschaft hat beim EM-Qualifikationsspiel in Frankreich erneut mit einem Militär-Jubel für Aufsehen gesorgt. (Zum Bericht)

- CR7 erreicht Meilenstein

CR 7 trifft in der EM-Quali gegen Litauen und bricht damit alle Rekorde. Er erzielt den 700.Treffer seiner Karriere, muss aber trotzdem um das EM-Ticket bangen. (Zum Bericht)

- Packers profitieren von Schiedsrichter-Fehlern

Die Green Bay Packers feiern einen knappen Erfolg über die Detroit Lions. Neben einem starken Aaron Rodgers profitieren sie auch von Fehlentscheidungen. (Zum Bericht)

- Erste Pleite für Draisaitls Oilers

Die Edmonton Oilers müssen in der NHL ihre erste Saisonniederlage hinnehmen, obwohl Leon Draisaitl erneut scort. Derweil wahrt Grubauer mit Colorado die weiße Weste. (Zum Bericht)

- Sensationelles Pokal-Aus für Bayern

Meister Bayern München muss sich im Achtelfinale des BBL-Pokals sensationell den Telekom Baskets Bonn beugen. Nach einer Aufholjagd wird es am Ende dramatisch. (Zum Bericht)

- Wright stellt Darts-Weltrekord auf

Peter Wright stellt bei den Players Championship 29 einen Weltrekord-Average auf. Der Schotte deklassiert einen Polen und nimmt Michael van Gerwen den Rekord ab. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- U21 EM-Qualifikation: Deutschland will in Bosnien nachlegen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag ihr zweites Qualifikationsspiel für die EM-Endrunde 2021. (U21, EM-Qualifikation: Bosnien-Herzegowina - Deutschland, ab 18 Uhr im LIVETICKER)

Für die Partie in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina macht der Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz nicht nur der 5:1-Auftaktsieg in Wales Mut, sondern auch das 1:1 in der Neuauflage des EM-Finals gegen Spanien am vergangenen Donnerstag.

- EM-Qualifikation: Spanischer Matchball für EM-Ticket

In Norwegen kam die spanische Nationalmannschaft nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Damit hatte das Spiel für Sergio Ramos, der mit 168 Einsätzen für die Iberer zum alleinigen Rekordnationalspieler aufstieg, einen faden Beigeschmack. In Schweden will man die Feierlichkeiten nun nachholen. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Schweden - Spanien, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- EM-Qualifikation: Italien will EM-Ticket lösen

Nach der verpassten Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 ist die aktuelle EM-Qualifikation ein reinstes Labsal für die geschundene italienische Fußball-Seele. Bereits drei Spieltage vor Schluss hat sich die Squadra Azzurra das EM-Ticket und ziemlich sicher auch den Gruppensieg gesichert. Neun Punkte beträgt der Vorsprung auf Rang zwei, den Finnland belegt. Dieser soll nun gegen Liechtenstein endgültig eingetütet werden. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Liechtenstein - Italien, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- EM-Qualifikation: Kampf um Platz 2 in Gruppe J

Im Kampf um Platz zwei gibt es einen spannenden Dreikampf. Im Duell mit Armenien (aktuell auf Rang drei) könnte Finnland mit einem Sieg einen Verfolger abschütteln. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Armenien - Finnland, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Dann wäre es wahrscheinlich nur noch ein Zweikampf mit Bosnien und Herzegowina um das zweite EM-Ticket in Gruppe J. Dafür muss das Team vom Balkan allerdings seine Hausaufgaben in Griechenland erfolgreich erledigen. (EM-Qualifikation, 8.Spieltag: Griechenland - Bosnien und Herzegowina, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Fußball – Socca-WM 2019

Deutschland kämpft um die Titelverteidigung beim Socca World Cup 2019. Am Dienstagabend braucht die deutsche Auswahl gegen Rumänien unbedingt einen Sieg (ab 18.00 Uhr LIVE im TV und im Stream).

- Eishockey Champions Hockey League - Färjestad Karlstad - EHC Red Bull München

Am letzten Gruppenspieltag sind die Münchner bei Färjestad Karlstad gefordert. Die Münchner können nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden, selbst wenn das letzte Gruppenspiel bei Färjestad Karlstad verloren geht. Für die Schweden geht es allerdings noch um alles. Nur ein Sieg garantiert ihnen den Einzug ins Achtelfinale. (CHL: Färjestad Karlstad - EHC Red Bull München, ab 17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

- Eishockey Champions Hockey League - Adler Mannheim - Djurgarden Stockholm

Während der Finalist der Vorsaison aus Bayern schon vor dem 6. Spieltag der Vorrunde als Gruppensieger feststeht, geht es für die Mannheimer noch darum, diesen Platz in ihrer Gruppe zu erobern.

Dafür muss allerdings gegen Tabellenführer Djurgarden Stockholm ein Sieg her. (CHL: Adler Mannheim - Djurgarden Stockholm, ab 19.25 Uhr im LIVESTREAM u. ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

