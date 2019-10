Bei der Leichtathletik-WM in Doha sorgt Gesa Felicitas Krause für das erste große Highlight aus deutscher Sicht. Am Dienstag könnte eine formstarke Speerwerferin nachlegen.

Für alle Fußball-Fans gibt es derweil schon jetzt Grund zur Freude, denn die Champions League ist zurück. Zur Einstimmung können wir ein Spitzenspiel der Nachwuchs-Stars von Bayern und Tottenham empfehlen.

Das ist passiert

- Leichtathletik-WM: Krause mit Rekord zu Bronze

Bei der Leichtathletik-WM in Doha sorgt Gesa Felicitas Krause für die erste deutsche Medaille. Über die 3000m Hindernis läuft sie zu Bronze (Zum Bericht).

- 2. Bundesliga: Hannover erlebt Debakel gegen Club

Hannover 96 kommt gegen den 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga unter die Räder. Der Club macht durch den Kantersieg einen deutlichen Sprung nach oben (Zum Bericht).

- Premier League: Aubameyang und VAR retten Arsenal

Manchester United und der FC Arsenal teilen sich im Verfolgerduell in der Premier League die Punkte. Eine ehemaliger Dortmunder spielt eine wichtige Rolle (Zum Bericht).

- Champions League: Bayern-Star verpasst Abschlusstraining

Der FC Bayern muss im Vorrundenspiel gegen Tottenham Hotspur womöglich auf einen seiner Leistungsträger verzichten. Es gibt aber auch gute Nachrichten (Zum Bericht).

-NFL: Steelers demütigen Bengals

Die Pittsburgh Steelers feiern den ersten Saisonsieg bei Division-Rivale Cincinnati Bengals und setzen damit eine imposante Serie fort. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Leichtathletik-WM: Stabhochsprung-Finale mit Holzdeppe

Raphael Holzdeppe ist nach einer unnötig spannenden Qualifikation im Finale der Stabhochspringer am Start. Auch WM-Debütant Bo Kanda Lita Baehre steht unter den besten Zwölf. Im Speerwerfen greift Europameisterin Christin Hussong nach der zweiten deutschen WM-Medaille von Doha (die Leichtathletik-WM in Doha ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

- Champions League: Tottenham Hotspur - FC Bayern

Die beiden Topfavoriten in der Gruppe B stehen sich am zweiten Spieltag der Vorrunde gegenüber. Für beide Teams ist das Duell in London ein echter Gradmesser (Champions League: Tottenham Hotspur - FC Bayern um 21 Uhr im LIVETICKER). Auch Bayer Leverkusen ist im Einsatz und hat einen schweren Gegner vor der Brust. Die Werkself liegt nach dem ersten Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz und hofft auf einen Punktgewinn bei der Alten Dame (Champions League: Juventus Turin - Bayer Leverkusen um 21 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- UEFA Youth League: Tottenham Hotspur - FC Bayern

In der UEFA Youth League messen sich die besten U19-Teams des Kontinents. Der Nachwuchs der Bayern bekommt es mit dem der Spurs zu tun - nach dem ersten Spieltag sind in der Gruppe B noch alle Teams mit einem Punkt gleichauf (UEFA Youth League: Tottenham Hotspur - FC Bayern um 15.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

"Blau-weißer Klopp": So macht David Wagner S04 stark - David Wagner hat mit dem FC Schalke 04 einen Traumstart in die neue Saison hingelegt. Es gibt Parallelen zu seinem Kumpel Jürgen Klopp.