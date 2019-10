Die deutsche U21-Nationalmannschaft müht sich zu einem Remis gegen Angstgegner Spanien. Bei den "Großen" siegt die Niederlande mit viel Glück in der EM-Qualifikation.

Wegen eines Supertaifuns muss in der Formel 1 das Qualifying verschoben werden. Konstanze Klosterhalfen muss sich wohl nach einer neuen Trainingsgruppe umsehen, da das umstrittene Nike Oregon Project laut Medienberichten aufgelöst wird.

Auch am Freitag steht reichlich Sport auf dem Programm, so trifft unter anderem Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Shanghai auf Roger Federer. Am Abend zeigt SPORT1 das Viertelfinal-Spiel des Toto-Pokals zwischen 1860 München und der SpVgg Unterhaching.

Das ist passiert

- U21 zittert sich zum Remis gegen Spanien

In einem umkämpften Testspiel zwischen der deutschen und der spanischen U21-Nationalmannschaft hat es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaft von Stefan Kuntz tat sich beim 1:1 schwer. (Zum Bericht)

- EM-Qualifikation: Irres Tor rettet Niederlande

In der EM-Qualifikation gewinnen die Niederlande durch zwei späte Tore, vor allem ein Gladbach-Flop trifft kurios. Belgien gewinnt haushoch gegen San Marino. (Zum Bericht)

- Nike löst offenbar Oregon Project auf

Konstanze Klosterhalfen muss sich nach einer neuen Trainingsgruppe umsehen. Das umstrittene Nike Oregon Project wird laut übereinstimmenden Medienberichten beendet. (Zum Bericht)

- Formel 1 verschiebt Qualifying wegen eines Taifuns

Die Formel 1 hat auf die Gefahren des nahenden Supertaifuns "Hagibis" reagiert und weitreichende Änderungen am Großen Preis von Japan beschlossen. Das am Samstag um 8 Uhr MESZ angesetzte Qualifying zum 17. Saisonrennen wurde auf Sonntag (3 Uhr MESZ) verschoben, das dritte freie Training dagegen gänzlich gestrichen. (Zum Bericht)

- Curry mit 40-Punkte-Gala bei Warriors-Sieg

Die NBA-Preseason läuft, aber Warriors-Star Stephen Curry befindet sich bereits in Playoff-Form. Dennis Schröder siegt mit OKC, Kawhi Leonard gibt sein Debüt. (Zum Bericht)

- Brady schreibt bei Sieg der Patriots Geschichte

Die New England Patriots verteidigen ihre makellose Bilanz in der NFL. Superstar Tom Brady schafft Historisches und wird mit zwei Rushing-Touchdowns im Alter von 42 Jahren und 68 Tagen zum ältesten Spieler in der NFL-Geschichte, dem mehr als einer in einem Spiel gelungen ist. (Zum Bericht)

- Basketball EuroLeague: Erste Pleite für Bayern gegen ZSKA

Der FC Bayern Basketball unterliegt in der Euroleague bei Titelverteidiger ZSKA Moskau. Die Münchner können in der zweiten Hälfte nicht mehr Schritt halten. (Zum Bericht)

- Darts: Van Gerwen trotz Satzverlust im Halbfinale

Michael van Gerwen erreicht beim World Grand Prix das Halbfinale nach einem Sieg über Mervyn King. Auch Dave Chisnall erreicht das Semifinale. (Zum Bericht)

- HBL: Kiel trotz Stolperstart souverän - Leipzigs Comeback

Am 9. Spieltag der Handball Bundesliga hat der THW Kiel seine Pflichtaufgabe erfüllt. Die DHfK Leipzig gewinnt einen echten Krimi und bleibt oben dran. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Qualifikation: England, Portugal und Frankreich gefordert

In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 trifft das bisher makellose England in Gruppe B auf Verfolger Tschechien. (EM-Qualifikation: Tschechien - England, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Portugal will den 5-Punkte-Rückstand auf die Ukraine in Gruppe B im Spiel gegen Luxemburg verkürzen. (EM-Qualifikation: Portugal - Luxemburg, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Auch Frankreich steht in Gruppe H nach sechs Spielen nur auf Platz Zwei, punktgleich hinter der Türkei. Die Équipe Tricolore trifft auf das drei Punkte schlechtere Island. (EM-Qualifikation: Island - Frankreich, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- Tennis: Zverev und Petkovic im Viertelfinale

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-Turniers von Shanghai auf seinen Mentor Roger Federer. Die Bilanz ist bei 3:3 bisher ausgeglichen. (Tennis ATP: Alexander Zverev - Roger Federer, ab 12.30 Uhr im LIVETICKER)

Nach ihrem Sieg gegen Julia Görges trifft Andrea Petkovic im Viertelfinale des WTA-Turniers von Linz auf Viktoria Kuzmova aus der Slovakei (Tennis WTA: Viktoria Kuzmova - Andrea Petkovic, ab 14 Uhr im LIVETICKER)

- Basketball Euroleague: ALBA auswärts

In der EuroLeague trifft ALBA Berlin nach dem Auftaktsieg auf Efes Anadolu Istanbul. Die Türken verloren ihr erstes Spiel. (EuroLeague: Efes Anadolu Istanbul - ALBA Berlin, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

- DEL: 10. Spieltag mit München und Straubing

In der 10. Runde der Deutschen Eishockey Liga treffen die bisher punktverlustfreien EHC Red Bull München auf die Grizzlys Wolfsburg. (DEL: EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg, ab 19:30 Uhr LIVETICKER)

Weitere Partien: Bremerhaven gegen Schwenningen, Berlin gegen Krefeld, Köln - Augsburg, Ice Tigers gegen Straubing.

- Darts World Grand Prix: Halbfinals

Unter den letzten vier Spielern des World Grand Prix tümmeln sich einige Überraschungen. Superstar Michael van Gerwen trifft Chris Dobey. (Darts World Grand Prix: Michael van Gerwen - Chris Dobey, ab 21:45 Uhr im LIVETICKER)

Im zweiten Halbfinale trifft Dave Chisnall am Abend auf Glen Durrant.

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball Live - Toto Pokal

Derbyzeit im Toto-Pokal Bayern: Der TSV 1860 München empfängt im Viertelfinale die Spielvereinigung Unterhaching und SPORT1 ist beim Duell der beiden Drittligisten mittendrin. (Toto-Pokal: 1860 München - SpVgg Unterhaching, ab 19:15 Uhr LIVE im TV und Stream)

Jürgen Klopp wird öffentlich als zukünftiger Bundestrainer gehandelt. Im Gespräch mit Johannes B. Kerner äußert sich der LFC-Coach abwartend und macht etwas Hoffnung.