Seit dem 4. Oktober läuft in Stuttgart die 49. Turn-Weltmeisterschaft.

Schon zum dritten Mal stehen in Stuttgart Ringe, Pauschenpferd und Reck im Vordergrund. Nachdem sich die Turner-Weltelite bereits 1989 und 2007 in der Hauptstadt Baden-Württembergs versammelt hatte, konnte sich Stuttgart 2015 mit seiner Bewerbung gegen Rotterdam erneut durchsetzen.

Als Veranstaltungsort dient - wie bei den beiden Veranstaltungen zuvor - wieder die Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Die Halle hat ein Fassungsvermögen von 15.500 Zuschauern. Insgesamt rechnen die Verantwortlichen mit 80.000 Zuschauern.

Neben den Titeln in den verschiedenen Disziplinen werden bei der Weltmeisterschaft auch Startplätze für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio vergeben. Insgesamt kämpfen rund 600 Athleten aus 80 Nationen um die Medaillen.

Turn-WM 2019 mit Simone Biles

Spätestens seit den Olympischen Spielen 2016 in Rio kennt die ganze Welt den Namen Simone Biles. Die vierfache Olympiasiegerin ist auch in Stuttgart am Start.

Aber sie glänzte nicht nur bei Olympia. Die 22-Jährige konnte seit ihrem WM-Debüt in Antwerpen 2014 bereits 14 Goldmedaillen bei den Welttitelkämpfen erturnen und ist damit bereits die erfolgreichste WM-Turnerin aller Zeiten.

In Stuttgart möchte sie diesen Rekord nun weiter ausbauen. Neben diesem Rekord sind Zuschauer aber vor allem auf ihren "Triple Double" gespannt. Als erste Frau überhaupt hatte sie den Sprung im August gestanden.

Turn-WM 2019: Deutsche Medaillenhoffnungen

Schon vor der Veranstaltung musste das deutsche Team einen herben Rückschlag hinnehmen. Sophie Scheder, Bronzegewinnerin am Stufenbarren bei den Olympischen Spielen 2016, musste verletzungsbedingt absagen.

Daher ruhen die Hoffnungen bei den Damen auf Elisabeth Seitz. Die Lokalmatadorin vom MTV Stuttgart will ihren Bronzeerfolg von der WM 2018 in Doha wiederholen. Die größten Chancen hat sie am Stufenbarren.

Bei den Männern fehlt mit Marcel Nguyen (Schulter-Operation) die größte deutsche Medaillenhoffnung.

Die Turn-WM 2019 LIVE im TV

Alle Medaillenentscheidungen können LIVE im Free-TV verfolgt werden. Die ARD und SWR wechseln sich in der täglichen LIVE-Berichterstattung ab. Zusätzlich bieten beide Sender einen Livestream an, auf dem auch die Qualifikationen gezeigt werden.

TV: ARD / SWR

Livestream: ARD / SWR

Der Zeitplan der Turn-WM 2019:

8. Oktober 14.30 Uhr: Finale Team Frauen

9. Oktober 13.45 Uhr: Finale Team Männer

10. Oktober 16.00 Uhr: Finale Mehrkampf Frauen

11. Oktober 16.00 Uhr: Finale Mehrkampf Männer

12. Oktober 16.00 Uhr: Finale Geräte 1 Männer und Frauen

13. Oktober 13.00 Uhr: Finale Geräte 2 Männer und Frauen



Vergangene Wettkämpfe: