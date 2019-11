Am Abend wird es heiß in der Bundesliga.

Es steht das absolute Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund an.

Am Nachmittag vermeldete der 1. FC Köln die Entlassung von Trainer Achim Beierlorzer.

Anzeige

In Wolverhampton trifft sich die Darts-Elite zum Grand Slam of Darts. Es ist die Generalprobe für das Saison-Highlight - die PDC-WM in London.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Schalke patzt gegen Düsseldorf

Der FC Schalke 04 legt gegen Fortuna Düsseldorf gleich drei Mal vor - und gewinnt dennoch nicht. Rouwen Hennings wird zum Düsseldorfer Helden. (Zum Bericht)

- Baumgart wütet nach Pleite über VAR

Paderborn bleibt nach der Niederlage gegen Augsburg Letzter und verliert langsam den Anschluss ans rettende Ufer. Das entscheidende Tor sorgt für großen Ärger. (Zum Bericht)

- Köln entlässt Trainer Beierlorzer

Der 1. FC Köln trennt sich nach der Niederlage gegen Hoffenheim von Trainer Achim Beierlorzer und bestätigt damit Informationen von SPORT1. Erst im Sommer war Beierlorzer nach Köln gekommen. (Zum Bericht)

- Mauerfall-Choreo in Berlin

In Berlin wird das Jubiläum des Mauerfalls gefeiert. Vor der Partie von Hertha BSC gedenkt der Klub mit den Fans dem historischen Ereignis auf emotionale Weise. (Zum Bericht)

- HSV rettet Remis - Pleite für VfB

Rückschläge für die Aufstiegsfavoriten: Der Hamburger SV rettet in Kiel in Unterzahl zumindest ein Remis. Der VfB Stuttgart stolpert in Osnabrück. (Zum Bericht)

- DEB unterliegt im Eishockey-Drama

Das deutsche Eishockey-Team unterliegt in letzter Sekunde dem Team aus der Schweiz. Dabei ging das DEB-Team früh in Front. (Zum Bericht)

- Lautern düpiert Uerdingen - 1860 siegt

Der 1. FC Kaiserslautern feiert einen deutlichen Sieg beim KFC Uerdingen. 1860 München siegt im ersten Spiel nach dem Aus von Daniel Bierofka. (Zum Bericht)

- Mbappé zu Reds: Das sagt Klopp

Jürgen Klopp spricht über die Gerüchte um eine Verpflichtung von Kylian Mbappé durch den FC Liverpool. Er sieht sogar "keinen Klub", der den Franzosen holen könnte. (Zum Bericht)

- WEC: Porsche schnappt sich Pole

In der GTE Pro hat sich Porsche knapp die Pole gesichert. Kévin Estre und Michael Christensen ließen die beiden Werks-Aston-Martins um 0,018 Sekunden hinter sich und setzten sich auf dem 5,451 Kilometer langen Shanghai International Circuit mit einer kombinierten Fabelzeit von 1:59,579 Minuten durch. (Zum Bericht)

- Brescia-Fans: Balotelli arrogant

Beim Spiel in Verona wird Mario Balotelli rassistisch beleidigt. Jetzt sorgen Fans seines Klubs Brescia Calcio für Irritationen und machen Balotelli Vorwürfe. (Zum Bericht)

- BVB patzt trotz Moukoko-Assist

Die U19 von Borussia Dortmund kassiert gegen Fortuna Düsseldorf eine Pleite und agiert am Ende in Unterzahl. Youssoufa Moukoko steuert einen Assist bei. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Bayern und Dortmund im "German Clasico"

Der "German Clasico" steht an. Der FC Bayern München empfängt den BVB. Wer sichert sich den Sieg im Topspiel? (Bundesliga, 11. Spieltag: FC Bayern München - BVB ab 18.30 Uhr im Liveticker)

- Premier League: Leicester City empfängt FC Arsenal

Leicester City ist die Überraschungsmannschaft der aktuellen Premier-League-Saison. Können die Überflieger um Jamie Vardy auch den FC Arsenal bezwingen? (Premier League: Leicester City - FC Arsenal, 18.30 Uhr im Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

- Darts Live - Grand Slam of Darts

Vom 9. bis zum 17. November geht in Wolverhampton bereits zum 13. Mal der Grand Slam of Darts über die Bühne. Austragungsort des Major-Turniers, das vier Wochen vor WM-Start auch als Generalprobe für das Saison-Highlight dient, ist wie im Vorjahr das Aldersley Leisure Village. heute stehen die Gruppenspiele der 1. Runde an. (SPORT1 Darts LIVE ab 21 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und im kostenlosen Livestream)

- Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam vs. Allianz MTV Stuttgart

Die Volleyball Bundesliga der Frauen hat weiterhin auf SPORT1 ihr Zuhause – mit vielen TV-Livespielen. Als amtierender Meister geht Allianz MTV Stuttgart ins Rennen. Die Schwäbinnen eroberten in der vergangenen Saison erstmals den Titel, als sie im Playoff-Krimi gegen den SSC Palmberg Schwerin am Ende die besseren Nerven hatten. Diesmal müssen sie beim SC Potsdam ran. (SPORT1 Volleyball LIVE ab 18 Uhr und ab 21 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und im kostenlosen Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Vor dem Kracher gegen Manchester City und Pep Guardiola ist Liverpool-Coach Jürgen Klopp in bester Laune und nimmt die englischen Reporter mit einer deutschen Antwort aufs Korn.