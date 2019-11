Die ATP gibt bekannt, dass Alexander Zverev trotz der gegen ihn erhobenen Schummel-Vorwürfe keine Strafe zu befürchten hat.

Joshua Kimmich äußert sich auf der Pressekonferenz der Nationalmannschaft vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland zu den Gerüchten um eine Rückkehr von Pep Guardiola, seinem Bayern-Teamkollegen Fiete Arp droht derweil das Hinrunden-Aus.

Am Abend sind die Rhein-Neckar Löwen und die SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga im Einsatz, beim Grand Slam of Darts kämpfen Michael van Gerwen, Gary Anderson und Gerwyn Price um den Einzug ins Viertelfinale.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.



Das ist passiert

- Arp droht Hinrunden-Aus

Fiete Arp bleibt das Pech treu: Der Stürmer verletzte sich nach wochenlanger Pause wegen eines Kahnbeinbruchs im Handgelenk bei seiner Rückkehr ins Training des FC Bayern erneut und erlitt nach Auskunft des Vereins eine "kleine, knöcherne Absprengung der Speiche im linken Unterarm". Arp muss vorerst Gips tragen. Wie lange er ausfällt, ist offen. (Zum Bericht)

- Hannover findet neuen Trainer

Hannover 96 hat gut zwei Wochen nach der Entlassung von Mirko Slomka einen neuen Trainer gefunden. Kenan Kocak soll die Niedersachsen aus der Krise führen. (Zum Bericht)

- HSV mit Millionen-Minus nach Abstieg

Nach dem Abstieg in die zweite Bundesliga macht der Hamburger SV ein Millionen-Minus in der abgelaufenen Spielzeit. Hauptursächlich ist die Transferbilanz.(Zum Bericht)

- Klosterhalfen-Coach gerät ins Doping-Visier

Im Zuge der neuen Vorwürfe gegen das inzwischen aufgelöste Nike Oregon Project (NOP) und den wegen Dopingvergehen gesperrten Coach Alberto Salazar gerät nun auch Konstanze Klosterhalfens Trainer Pete Julian ins Blickfeld. Die ehemalige US-Laufhoffnung Mary Cain erklärte in der Zeitschrift Sports Illustrated, Julian sei bei vielen abfälligen Kommentaren Salazars dabei gewesen. (Zum Bericht)

- Atlético lange ohne Costa

Angreifer Diego Costa vom spanischen Spitzenklub Atletico Madrid droht ein monatelanger Ausfall. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, wurde bei dem 31-Jährigen ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert. Über die genauen Behandlungsmethoden soll erst nach weiteren Untersuchungen entschieden werden, nach übereinstimmenden spanischen Medienberichten droht eine Pause von vier bis fünf Monaten. (Zum Bericht)

- Kimmich äußert sich zu Guardiola-Gerücht

Erst gestern machte das Gerücht die Runde, der FC Bayern sei an einer Rückholaktion von Pep Guardiola interessiert. Auf der Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft äußerte sich nun Joshua Kimmich zum Gerücht um seinen Ex-Trainer. "Ich weiß nicht, wie realistisch das ist oder wie der Plan von Bayern München mit Hansi Flick aussieht. Das muss der Verein entscheiden", sagte er. (Zum Bericht)

- ATP reagiert auf Schummel-Vorwürfe gegen Zverev

Alexander Zverev hat nach den Schummel-Vorwürfen im Rahmen seines Spiels gegen Stefanos Tsitsipas bei den ATP Finals keine Strafe durch die Spielervereinigung zu befürchten. Die ATP teilte am Donnerstag mit, dass er "gegen keine Regel der ATP verstoßen" habe. Zverev hatte während des Matches mehrere Sekunden mit seiner Hand in seiner Sporttasche herumgedrückt, woraufhin der Verdacht aufkam, er habe verbotenerweise sein Handy bedient. (Zum Bericht)

- Henry wird Trainer in der MLS

Thierry Henry hat einen neuen Job. Nach seinen Stationen als Co-Trainer der belgischen Nationalmannschaft und einem kurzen Intermezzo bei der AS Monaco in Frankreich wird der 42-Jährige Trainer in der MLS bei Montreal Impact. Dies gab der Verein am Donnerstag bekannt. Henry unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre, mit einer Option für 2022. (Zum Bericht)

- Lorenzo tritt nach Horrorsaison zurück

Nach einer desaströsen Saison beendet der dreimalige MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo zum Ende des Jahres seine Karriere. Das teilte der Spanier auf einer eigens dafür einberufenen Pressekonferenz am Rande des Saisonfinales in Valencia mit. "Ich habe mich entschieden, dass dieses Wochenende mein letztes Rennen sein wird", sagte Lorenzo. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- HBL: Löwen und Flensburg vor Auswärtshürden

Nach dem Sieg über den THW Kiel möchten die Rhein-Neckar Löwen beim SC DHfK Leipzig (HBL: Leipzig - Rhein-Neckar Löwen ab 19 Uhr im LIVETICKER) den nächsten Sieg einfahren, um weiter in Tuchfühlung zu den Toppositionen zu bleiben. Die SG Flensburg-Handewitt tritt beim TBV Lemgo-Lippe (HBL: TBV Lemgo-Lippe - SG Flensburg-Handewitt ab 19 Uhr im LIVETICKER) an und möchte ebenfalls mit einem Sieg die Heimreise antreten.

- Basketball, Euroleague: ALBA in Griechenland gefordert

Schlag auf Schlag geht es in der EuroLeague für ALBA Berlin. Mit lediglich einem Sieg aus sieben Spielen liegen die Berliner auf Rang 17 und treffen nun auf das siebtplatzierte Team von Panathinaikos Athen, das bereits vier Siege einfahren konnte (Basketball, Euroleague: Panathinaikos Athen - ALBA Berlin ab 20 Uhr im LIVETICKER)

- EM-Qualifikation mit Frankreich, England und Portugal

In der EM-Qualifikation möchte England gegen Montenegro (EM-Quali: England - Montenegro ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) den nächsten Sieg einfahren und damit Platz eins in Gruppe A absichern. Derweil steht Portugal gegen Litauen (EM-Quali: Portugal - Litauen ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) unter Druck. Weltmeister Frankreich kann bei einem Punktverlust der Türken mit einem Sieg über Moldawien (EM-Quali: Frankreich - Moldawien ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) Platz eins übernehmen.

- Tennis: Gigantenduell in London

Bei den ATP Finals in London kommt es zum Topduell zwischen Novak Djokovic und Roger Federer (Tennis: Novak Djokovic - Roger Federer ab 21 Uhr im LIVETICKER). Nur der Sieger schafft den Einzug in die K.o.-Runde.

Das müssen Sie heute sehen

- Grand Slam of Darts live: Achtelfinale mit van Gerwen

Beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton will Michael van Gerwen ins Viertelfinale. Dazu muss der Weltmeister Ian White ausschalten. Auch Titelverteidiger Gerwyn Price und Gary Anderson sind im Einsatz. SPORT1 zeigt die Partien ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und auf YouTube.

- Volleyball Bundesliga live: SWD powervolleys Düren - WWK Volleys Herrsching

Am sechsten Spieltag kommt es in der Volleyball-Bundesliga der Männer ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM zum Duell zwischen den SWD powervolleys Düren und denn WWK Volleys Herrsching. Mit einem Sieg könnten die Gäste aus Bayern in der Tabelle am heutigen Gegner vorbeiziehen.

Das Video-Schmankerl des Tages

Alexander Zverev hat den vorzeitigen Einzug in das Halbfinale bei den ATP Finals in London verpasst. Der Deutsche musste sich Stefanos Tsitsipas mit 3:6 und 2:6 geschlagen geben.