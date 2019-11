In der Champions Hockey League wollen München und Augsburg ihre jeweiligen Achtelfinal-Hinspiele gewinnen. SPORT1 überträgt LIVE. Zudem steht der Maestro Roger Federer bei seinem zweiten Gruppenspiel bei den ATP Finals unter Druck.

Am Vorabend sorgte Alexander Zverev gegen die Nummer eins der Welt Rafael Nadal für einen Paukenschlag.

Auch der "German Giant" konnte bei den Grand Slam of Darts überzeugen und steht souverän in der nächsten Runde.

Das ist passiert

- Overtime und Kicker-Drama! Seahawks stürzen 49ers

Gegen die Seattle Seahawks bekommt die perfekte Bilanz der San Francisco 49ers ihren ersten Makel. Ein Thriller in der Verlängerung und Kicker-Drama beenden den Lauf. (Zum Bericht)

- Theis gewinnt deutsches Duell - Doncic als Alleinunterhalter

Die Boston Celtics haben gegen die Dallas Mavericks einen Heimsieg eingefahren. Daniel Theis wusste im deutschen Duell gegen Maximilian Kleber zu überzeugen. (Zum Bericht)

- Rockets-Duo im Rausch - Kollegen retten Leonard

James Harden und Russell Westbrook führen die Houston Rockets mit einer Glanzleistung zum Sieg. Ein schwacher Kawhi Leonard wird im Duell mit dem Ex-Team gerettet. (Zum Bericht)

- DFB: Namens-Panne bei neuem Trikot

Am Montag hat der DFB das neue Trikot der Nationalmannschaft für die EM 2020 vorgestellt. Wenig später unterläuft dem Ausrüster eine bittere Panne. (Zum Bericht)

- ATP: Zverev fertigt Nadal ab

Alexander Zverev eröffnet die Mission Titelverteidigung bei den ATP Finals mit einem Paukenschlag. Gegner Rafael Nadal verzweifelt am Aufschlag des Deutschen. (Zum Bericht)

- Darts: Clemens gewinnt Gruppe souverän

Gabriel Clemens schnappt sich bei der Grand Slam of Darts in Wolverhampton den Gruppensieg. Gegen den Niederländer Richard Veenstra fliegt er zum Sieg. (Zum Bericht)

- 2. Liga: Zehn Auer retten Remis

Erzgebirge Aue nimmt einen Punkt aus Karlsruhe mit. Dabei spielen die Sachsen eine komplette Halbzeit in Unterzahl. Zwei VAR-Entscheidungen haben entscheidenden Einfluss. (Zum Bericht)

- 3. Liga: Rückschlag für Braunschweig

Eintracht Braunschweig verpasst den Sieg gegen Preußen Münster und verliert wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- ATP Finals: Federer unter Druck

Am zweiten Spieltag der ATP Finals steht Roger Federer gegen Matteo Berrettini nach der Auftaktniederlage gegen Dominic Thiem gehörig unter Druck (Tennis, ATP Finals: Roger Federer - Matteo Berrettini ab 15 Uhr im LIVETICKER). Thiem selbst will den Schwung von seinem Sieg gegen Federer mitnehmen und auch gegen Novak Djokovic bestehen (Tennis, ATP Finals: Dominic Thiem - Novak Djokovic ab 21 Uhr im LIVETICKER).

- Eurocup: Ulm will Heimspiel gewinnen

Der 7. Spieltag des Eurocups steht an. Die Basketballer der ratiopharm Ulm wollen gegen MoraBanc Andorra zu Hause unbedingt gewinnen (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- Eishockey LIVE mit München und Augsburg

Der EHC Red Bull München muss für das Achtelfinal-Hinspiel nach Minsk zu Yunost reisen. Die Augsburger Panther empfangen den EHC Biel Bienne aus der Schweiz. Beide Spiele gibt es LIVE ab 16.55 Uhr auf SPORT1 (LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

- Darts live: Grand Slam of Darts

Vom 9. bis zum 17. November geht in Wolverhampton bereits zum 13. Mal der Grand Slam of Darts über die Bühne. Und mit SPORT1 sind Sie live dabei. Die Abendsession des Grand Slam of Darts gibt es ab 22 Uhr (LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

Das Video-Schmankerl

So sieht Freude aus: Diego Maradona bejubelt jeden einzelnen Treffer beim 3:0-Sieg seines Klubs Gimnasia La Plata frenetisch.