Am Montag stehen in der EM-Qualifikation die nächsten Entscheidungen an. Die Schweiz kann mit einem Sieg gegen Fußballzwerg Gibraltar das EM-Ticket sichern. In Madrid stehen die ersten Gruppenspiele des reformierten Davis Cups auf dem Programm.

Das ist passiert

- Bundesliga: Guardiola zu Bayern? Berater spricht

Star-Trainer Pep Guardiola wird von mehreren Medien mit einer Rückkehr zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Nun hat sich der Berater des Spaniers geäußert. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Waldschmidt wurde operiert

DFB-Spieler Luca Waldschmidt ist nach seiner Fraktur im Gesicht erfolgreich operiert worden. Bundestrainer Joachim Löw bedauert den Ausfall des Freiburg-Profis. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Beierlorzer übernimmt Mainz 05

Trainer Achim Beierlorzer hat nur neun Tage nach seinem Aus in Köln einen neuen Job. Bundesliga-Rivale Mainz 05 sichert sich die Dienste des 51-Jährigen. (Zum Bericht)

- DFB-Team: Duo erhält von Löw Einsatzgarantie

Bundestrainer Joachim Löw kündigt für das Spiel gegen Nordirland Veränderungen an. Ein Duo erhält aber eine Einsatzgarantie. (Zum Bericht)

- NBA: Dirk Nowitzki erhält Verdienstorden von Bundespräsident Steinmeier

NBA-Legende Dirk Nowitzki erhält eine Auszeichnung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aufgrund seines sozialen Engagements. (Zum Bericht)

- Wintersport: Olympiasieger führen Bob-Kader an

In Pyeongchang 2018 krönen sich Jamanka und Friedrich zu Olympiasiegern. Im anstehenden Weltcup-Winter führen die beiden Ausnahmeathleten die Bob-Riege an. (Zum Bericht)

- Formel 1: Carlos Sainz feiert Podestplatz nachträglich

Erstmals seit 2014 fährt ein McLaren-Pilot auf das Podium, doch als dies feststeht ist die offizielle Zeremonie bereits vorbei. So feiert Carlos Sainz einfach selbst. (Zum Bericht)

- Tennis: Zverev beendet Jahr in Top 10

Das Jahr durchlief durchwachsen für die deutsche Nummer 1. Durch den Halbfinaleinzug bei den ATP-Finals verteidigte er nun seine Weltranglistenposition. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Qualifikation: Schweiz will EM-Ticket in Gibraltar lösen

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft ist dem EM-Ticket ganz nah. Mit einem Sieg in Gibraltar (Fußball, EM-Qualifikation: Gibraltar - Schweiz ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) qualifiziert sich das Team von Nationaltrainer Vladimir Petkovic sicher für die EM im kommenden Jahr.

Parallel streiten Irland und Dänemark (Fußball, EM-Qualifikation: Irland - Dänemark ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) beim direkten Aufeinandertreffen in Dublin um das zweite Ticket, das in der Gruppe D zu holen ist. Die Dänen sind dabei im Vorteil - sie können sogar eine knappe Niederlage verschmerzen.

- Tennis: Neuer Davis Cup startet

In Madrid beginnt die Premiere des neuen Finalturniers um den Davis Cup mit drei Begegnungen. Ab 16 Uhr spielen Vorjahressieger Kroatien gegen Russland (LIVETICKER), Belgien gegen Kolumbien (LIVETICKER) und Italien gegen Kanada (LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- Doku über Viktoria Köln

Die Aufstiegssaison des FC Viktoria Köln 1904 festgehalten in einer Doku-Serie: SPORT1 zeigt die fünfteilige Reihe "VIKTORIA", die von sporttotal produziert wurde und in diesem Jahr auch im Kino lief (VIKTORIA - Böse Geister, ab 18.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Volleyball LIVE: Unterhaching empfängt Friedrichshafen

Kampf um die besten Tabellenplätze in der Volleyball-Bundesliga! Die HYPO TIROL AlpenVolleys Haching empfangen am Montagabend den VFB Friedrichshafen (Volleyball-Bundesliga: AlpenVolleys Haching - VFB Friedrichshafen am Montag ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM). Der Rekordmeister hat in dieser Saison alle sechs Spiele gewonnen und will an Meister Berlin dranbleiben.

- Uli Hoeneß Special

SPORT1 blickt auf Uli Hoeneß' Zeit bei Bayern München zurück und zeigt am Montagabend ein "Uli-Hoeneß-Spezial" bestehend aus einer Doku und den besten Szenen der JHV. (Hoeneß-Spezial ab 21 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

In einem packenden Finale krönt sich Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen zum ersten griechischen und zum jüngster Tennis-Weltmeister seit 2011.