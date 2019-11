Lucien Favre holt mit Borussia Dortmund einen wichtigen Sieg. In Unterzahl kämpft sich der BVB bei Jürgen Klinsmanns Debüt für Hertha BSC zum Dreier.

Auch RB Leipzig siegt, die Bayern müssen gegen Bayer Leverkusen ran.

Und in Bukarest werden bei der Auslosung für die EM 2020 die Gegner des deutschen Teams ermittelt.

Das ist passiert

- Bundesliga: BVB zittert sich in Unterzahl zum Sieg

Trotz eines frühen Doppelschlags muss der BVB lange um den Sieg bei Jürgen Klinsmanns Hertha zittern. Am Ende aber reicht es trotz Unterzahl knapp (Zum Bericht).

- Bundesliga: Leipzig neuer Tabellenführer

RB Leipzig legt gegen Paderborn los wie die Feuerwehr, muss dann aber doch noch zittern. Am Ende reicht es für die Tabellenführung für das Team von Julian Nagelsmann (Zum Bericht).

- 3. Liga: Lautern mit Big-Point in Köln

Am 17. Spieltag der 3. Liga standen am Samstagnachmittag gleich sechs Partien an. Die Roten Teufel freuen sich über einen Auswärtsdreier (Zum Bericht).

- Formel 1: Hamilton holt Pole in Abu Dhabi

Die Pole beim Großen Preis von Abu Dhabi geht an Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Dagegen erlebt Sebastian Vettel im Ferrari die nächste Enttäuschung (Zum Bericht).

- La Liga: Real siegt mit Kroos-Vorlage

Am 15. Spieltag von La Liga empfing Deportivo Alaves Real Madrid. Die Königlichen springen durch einen Sieg vorübergehend an die Tabellenspitze (Zum Bericht).

Das passiert heute

- Bundesliga: Flick will Siegesserie gegen Leverkusen ausbauen

Hält die Erfolgsserie von Interimstrainer Hansi Flick an? Mit Bayer Leverkusen kommt ein hoch-interessanter Gegner in die Allianz Arena (Bundesliga: FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen um 18.30 Uhr im LIVETICKER).

- Gruppenauslosung zur EM 2020

Wer sind die Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft bei der EURO 2020? Diese Frage wird bei der Auslosung in Bukarest beantwortet - zumindest teilweise. Los geht es um 18 Uhr, alle Infos gibt es natürlich auf SPORT1.de und in der SPORT1-App im LIVETICKER.

Das müssen Sie heute sehen

Das Video-Schmankerl des Tages

Traumtor! Hier bittet Cuisance die ganze Abwehr zum - Mickael Cuisance bringt die zweite Mannschaft des FC Bayern gegen Carl Zeiss Jena früh und sehenswert in Führung. Doch das Schlusslicht der 3. Liga schlägt zurück.