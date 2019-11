Hannovers Heimfluch hält auch unter dem neuen Coach Kenan Kocak an. Ein skurriler Videobeweis sorgt gegen den SV Darmstadt für Aufregung.

In knapp drei Wochen startet die Darts-WM in London. Die Auslosung ergibt spannende Partien für die Deutschen. Max Hopp könnte früh auf Gabriel Clemens treffen.

Am Abend will Bayern München den Gruppensieg in der Champions League perfekt machen. Bayer 04 Leverkusen ist indes in Moskau zum Siegen verdammt.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bundesliga: Thiago zieht sich Handverletzung zu

Thiago hat sich im Training des FC Bayern verletzt. Trotz der Verletzung ist ein Einsatz bei Roter Stern Belgrad aber nicht gefährdet. Auch Boateng ist eine Option. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Nagelsmann ohne Ausstiegsklausel

RB Leipzigs Coach Julian Nagelsmann wechselte im Sommer von der TSG 1899 Hoffenheim zu den Roten Bullen. Ein erneuter Wechsel könnte allerdings schwierig werden. (Zum Bericht)

-Bundesliga: Moisander verlängert Vertrag vorzeitig

Werder Bremen verlängert den Vertrag mit seinem Kapitän Niklas Moisander vorzeitig. Ein ehemaliger Werderaner wird indes Leiter der Scouting-Abteilung. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Kurioser Videobeweis in Hannover

Hannover 96 muss den nächsten Rückschlag einstecken. Ein skurriler Videobeweis sorgt für Aufregung. Der Ausgleich der 96er wird zurückgenommen. (Zum Bericht)

- Int. Fußball: Neuer Klub von Ibrahimovic fix?

Zlatan Ibrahimovic hat womöglich einen neuen Klub gefunden. Der Schwede postet ein Trikot, auf dem sein Name aufgedruckt ist. Der Klub schweigt. (Zum Bericht)

- NFL: Jackson-Gala! Ravens mit Kantersieg

Die Baltimore Ravens lassen den Los Angeles Rams keine Chance. Quarterback Lamar Jackson ragt dabei heraus und stellt gleich mehrere Bestmarken auf. (Zum Bericht)

- Darts-WM 2020: Deutsches Duell winkt

In knapp drei Wochen startet die Darts-WM in London. Die Auslosung ergibt spannende Partien für die Deutschen. Max Hopp könnte früh auf Gabriel Clemens treffen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Champions League: PSG will bei Real weiße Weste wahren

Paris Saint-Germain will bei Real Madrid den fünften Sieg im fünften Spiel einfahren. (Champions League: Real Madrid - Paris Saint-Germain, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Juventus Turin empfängt derweil Atlético Madrid im Kampf um den Gruppensieg.(Champions League: Juventus Turin - Atlético Madrid, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- Champions League: FCB will Gruppensieg perfekt machen

Der FC Bayern will gegen Roter Stern den Gruppensieg perfekt machen. Jedoch sollten sich die Münchner in Belgrad auf einen wahren Hexenkessel gefasst machen. (Champions League: Roter Stern Belgrad - FC Bayern München, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- Champions League: Bayer gegen Lok zum Siegen verdammt

Bayer Leverkusen ist in der Champions League gegen Lok Moskau zum Siegen verdammt. Eine weitere Niederlage würde das Aus der Werkself im Europacup bedeuten. (Champions League: Lokomotive Moskau - Bayer Leverkusen, ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Youth League: PSG bei Real Madrid unter Druck

PSG will gegen Real Madrid das frühe Aus in der Youth League abwenden. (Youth League: Real Madrid - Paris Saint-Germain, ab 15.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im SPORT1+-LIVESTREAM). Juventus Turin und Atlético können derweil den Einzug in die K.o.-Runde perfekt machen. (Youth League: Juventus Turin - Atlético Madrid, ab 13.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im SPORT1+-LIVESTREAM)

- Magenta Sport Arena

Vier Sportarten, sechs Ligen, ein Magazin: In dem wöchentlichen Format "Magenta Sport: Arena" berichtet SPORT1 über die Highlights aus Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League, 3. Liga, FLYERALARM Frauen-Bundesliga, Deutscher Eishockey Liga, easyCredit Basketball-Bundesliga und der eSports-Szene. Neben Spielberichten bietet das einstündige Magazin in dieser Saison auch aktuelle News, Analysen und Vorberichte zu den einzelnen Ligen und Wettbewerben. (ab 19 Uhr LIVE im TV und im kostenlosen LIVESTREAM)

- Fantalk

Am 5. Spieltag der Champions League ist auch der Fantalk mittendrin: Laura Papendick diskutiert mit ihren Gästen Rudi Brückner, Torsten Knippertz, Thomas Wagner, Tobias Holtkamp und Hartwig Thöne über die Partien des FC Bayern und Leverkusen.

( ab 20 Uhr LIVE im TV und im kostenlosen LIVESTREAM )

Das Video-Schmankerl des Tages

Pep Guardiola und Jürgen Klopp machen sich auf einer Veranstaltung über einen möglichen Pokaltausch lustig. Außerdem erzählt Klopp, wie er die Meisterschaft von City erlebte