Beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton steht der große Finaltag auf dem Programm.

In der EM-Qualifikation fallen die nächsten Entscheidungen, Sebastian Vettel hofft beim vorletzten Saisonrennen der Formel 1 in Brasilien auf einen Sieg. In der DEL sind die Adler Mannheim zu Gast in Bremerhaven, Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas bestreiten das Endspiel bei den ATP-Finals.

Bereits gestern Abend löste die deutsche Nationalmannschaft durch einen Sieg gegen Weißrussland das EM-Ticket, Colin Kaepernick sagte indes sein geplantes NFL-Workout kurzfristig ab.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- DFB-Team nach Sieg gegen Weißrussland für EM qualifiziert

Mit einem Doppelpack von Toni Kroos und einem traumhaften Hackentor des neuen Abwehrchefs Matthias Ginter hat die deutsche Nationalmannschaft vorzeitig das EM-Ticket gelöst. Das Team von Joachim Löw gewann in Mönchengladbach seine Pflichtaufgabe gegen Weißrussland mit 4:0 (1:0) und profitierte vom torlosen Unentschieden im Parallelspiel der Niederlande in Nordirland. (Zum Bericht)

- Zverev scheitert bei ATP Finals im Halbfinale

Vorjahressieger Alexander Zverev hat bei den ATP Finals in London den erneuten Einzug ins Endspiel verpasst. Der 22-Jährige verlor am Samstagabend sein Halbfinale gegen den Österreicher Dominic Thiem 5:7, 3:6. Thiems Gegner im Kampf um den prestigeträchtigen Titel ist der Grieche Stefanos Tsitsipas. (Zum Bericht)

- Niederlande lösen EM-Ticket gegen Nordirland

Die Niederlande kommen gegen Nordirland nicht über ein 0:0 (0:0) hinaus. Trotzdem qualifiziert sich Oranje für die Endrunde der Europameisterschaft. Da die Niederländer das Hinspiel gegen Nordirland mit 3:1 gewannen, ist den Niederländern die Teilnahme an der EURO nicht mehr zu nehmen. (Zum Bericht)

- Österreich und Kroatien bei EM 2020 dabei

Österreich hat das Ticket zur EM 2020 durch einen 2:1-Sieg gegen Nordmazedonien gebucht. Auch Vizeweltmeister Kroatien hat das Ticket durch ein 3:1 gegen die Slowakei vorzeitig gelöst und steht bereits als Gruppensieger fest, um den zweiten Platz streiten sich vor dem abschließenden Spieltag noch Ungarn, Wales und die Slowaken. (Zum Bericht)

- Grand Slam of Darts: Van Gerwen und Price im Halbfinale

Beim Grand Slam of Darts kommt es im Halbfinale zum großen Showdown zwischen Weltmeister Michael van Gerwen und Titelverteidiger Gerwyn Price. Während sich der Niederländer gegen Adrian Lewis mit 16:6 durchsetzt, siegt Price gegen Gary Anderson mit 16:9. Im zweiten Halbfinale treffen Peter Wright und Glen Durrant aufeinander. (Zum Bericht)

- Verstappen holt sich Pole in Brasilien

Max Verstappen geht von der Pole Position in das vorletzte Formel-1-Rennen der Saison. Der Niederländer setzte sich im Qualifying zum Großen Preis von Brasilien vor Sebastian Vettel (Heppenheim) durch, der damit von Rang zwei in sein 100. Rennen für Ferrari startet. Dritter wurde Weltmeister Lewis Hamilton (England) im Mercedes. (Zum Bericht)

- Deutsches Trio siegt im EHF-Cup

Die Handball-Bundesligisten Füchse Berlin, SC Magdeburg und MT Melsungen haben die Tür zur Gruppenphase des EHF-Cups aufgestoßen. Berlin setzte sich im Hinspiel der letzten Qaulifikationsrunde bei HK Malmö mit 34:27 durch, Magdeburg schlug Gornik Zabrze mit 37:25 und Melsungen feierte gegen Olympiakos Piräus einen 32:28-Sieg. (Zum Bericht)

- Doncic führt Mavs zum Sieg gegen Raptors

Die Dallas Mavericks sind in der NBA zurück in der Spur. Nach zuletzt drei Niederlagen aus den letzten vier Partien setzten sich die Texaner im Duell mit Vorjahreschampion Toronto Raptors mit 110:102 durch. Überragender Mann auf Seiten der Gastgeber war einmal mehr Luka Doncic mit 26 Punkten, 15 Rebounds und sieben Assists. (Zum Bericht)

- Kaepernick sagt NFL-Workout ab

Colin Kapernick hat sein geplantes NFL-Workout 30 Minuten vor Beginn abgesagt. Grund war, dass die Liga die Trainingseinheit nicht - wie von Kaepernick aus Gründen der Transparenz gewünscht - öffentlich austragen wollte. Der 32-Jährige verschob das Workout daraufhin kurzerhand eine High School sendete die Einheit live auf YouTube. (Zum Bericht)

- Draisaitl kann Oiler-Pleite nicht verhindern

Leon Draisaitl hat in der NHL trotz einer weiteren starken Leistung eine Niederlage der Edmonton Oilers nicht verhindern können. Dem deutschen Nationalspieler gelangen beim 4:5 nach Verlängerung gegen die Dallas Stars ein Tor sowie eine Vorlage, der 24-Jährige punktete damit im zwölften Spiel in Serie und führt die Scorerwertung (16 Tore, 27 Assists) der Liga weiter an. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Qualifikation: Showdown für Portugal

Die Qualifikation für die EM 2020 befindet sich mitten in der entscheidenden Phase. Einen Showdown gibt es im Fernduell zwischen Portugal und Serbien. Portugal (2. Platz, 14 Punkte) trifft auswärts auf Luxemburg. (EM-Qualifikation: Luxemburg - Portugal, ab 15.00 Uhr im LIVETICKER) Serbien (3. Platz, 13 Punkte) muss gegen den sicheren Gruppensieger aus der Ukraine ran. (EM-Qualifikation: Serbien - Ukraine, ab 15.00 Uhr im LIVETICKER). Außerdem treffen am Abend der Kosovo auf England und Albanien auf Frankreich. Alle Partien der EM-Qualifikation in der Übersicht.

- U21-EM-Qualifikation: DFB-Team will Führung ausbauen

Gegen den wohl größten Kontrahenten aus Belgien will die deutsche U21-Auswahl die Tabellenführung in Gruppe 9 ausbauen. Stefan Kuntz und sein neues Team stehen vor einem wegweisenden Spiel in Freiburg. (U21-EM-Qualifikation: Deutschland - Belgien, ab 16.00 Uhr im LIVETICKER)

- ATP Finals: Thiem fordert Tsitsipas im Finale

Im Finale des letzten Turniers der Saison treffen bei den ATP-Finals in London der Österreicher Dominic Thiem und der Grieche Stefanos Tsitsipas aufeinander. (ATP-Finals: Stefanos Tsitsipas - Dominic Thiem, ab 19 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Formel 1: Großer Preis von Brasilien

Im vorletzten Rennen der Saison kann sich Sebastian Vettel noch einmal Hoffnung auf einen Sieg machen. Der Deutsche startet von Platz Zwei, Hamilton einen Platz dahinter. (Formel 1: Der Große Preis von Brasilien, ab 18.10 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Handball Champions League: Flensburg gegen PSG

Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt gastiert bei Paris Saint-Germain. Nach zuletzt drei Niederlagen in der Champions League sind die Schleswig-Holsteiner gefordert. (Handball, Champions League: Paris Saint-Germain - SG Flensburg-Handewitt am Mittwoch ab 17 Uhr im LIVETICKER)

- DEL: 19. Spieltag

In der DEL empfängt die Düsseldorfer EG den Spitzenreiter EHC Red Bull München. Außerdem spielen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven bei Titelverteidiger Adler Mannheim. (DEL: Der 19. Spieltag im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

Der CHECK24 Doppelpass

Das DFB-Team nach dem EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland und die Frage nach der Titelreife für die EM 2020 sowie die Trainersuche beim 1. FSV Mainz 05 und 1. FC Köln. Zudem der FC Bayern nach dem Abschied von Präsident Uli Hoeneß. Moderator Thomas Helmer diskutiert darüber im CHECK24 Doppelpass mit Felix Magath, Ex-Trainer u.a. des FC Bayern, Schalke 04 und VfL Wolfsburg, sowie Kabarettist Serdar Somuncu. (CHECK24 Doppelpass ab 11 Uhr LIVE im TV und im kostenlosen LIVESTREAM)

Grand Slam of Darts LIVE: Das große Finale

Der Grand Slam of Darts in Wolverhampton geht am Sonntag in die letzte Runde. Am Nachmittag werden die beiden Halbfinals gespielt. Glen Durrant trifft auf Peter Wright, Superstar Michael van Gerwen geht ins Duell mit Gary Anderson. (Grand Slam of Darts, Halbfinals ab 14 Uhr LIVE im TV und im kostenlosen LIVESTREAM). Am Abend steigt dann das große Finale. (Grand Slam of Darts, Finale ab 20 Uhr LIVE im TV und STREAM).

DEL LIVE: Kriselnde Adler gegen starke Pinguins

Der amtierende Meister Adler Mannheim muss sich gegen die Fischtwon Pinguins Bremerhaven bewähren. Die Bremerhavener sind gut in die Saison gestartet, so dass Spannung garantiert ist. (DEL: Adler Mannheim - Fischtown Pinguins Bremerhaven, ab 16.55 Uhr LIVE im TV und im kostenlosen LIVESTREAM)

Das Video-Schmankerl des Tages

Der Weltmeister ist nicht zu stoppen! Michael Van Gerwen lässt Adrian Lewis beim Grand Slam of Darts kein Chance. Das finale Leg spricht Bände.