Für das Bundesliga-Trio VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt wird es ernst. Am Abend müssen die drei Teams in der Europa League antreten.

In der Volleyball-Bundesliga der Männer empfängt Frankfurt den Tabellen-Nachbarn Haching zum richtungsweisenden Duell.

Unterdessen wurde Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic das Opfer einer widerlichen Aktion schwedischer Fußball-Fans.

Das ist passiert

- DFB: Löw freut sich auf EM-Auslosung

Ohne einen besonderen Wunschgegner geht Bundestrainer Joachim Löw in die Auslosung der EM-Endrunde am kommenden Samstag in Bukarest. "Ich bin sehr gelassen, wir nehmen es, wie es kommt", wird Löw auf der Verbands-Internetseite dfb.de zitiert. (Zum Bericht)

- Vettel zum dritten Mal Vater

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel ist zum dritten Mal Vater geworden. Nach Informationen der Bild brachte Vettels Frau Hanna am Mittwoch den ersten Sohn der Familie Vettel zur Welt. Gemeinsam hat das Paar bereits zwei Mädchen. (Zum Bericht)

- Stinke-Fisch und Drohungen gegen Ibrahimovic

Die Ultras von Malmö FF haben bedrohen Zlatan Ibrahimovic. Der Schwede gab kürzlich bekannt, dass er in den schwedischen Klub Hammarby investiert - ein Rivale von Malmö. Einige Malmö-Fans reagierten drastisch. (Zum Bericht)

- Formel 1: Letztes Cockpit für 2020 vergeben

Das letzte Cockpit für die Formel-1-Saison 2020 ist vergeben. Der Traditionsrennstall Williams gibt wie erwartet dem bisherigen Formel-2-Piloten Nicholas Latifi aus Kanada eine Chance in der Königsklasse. (Zum Bericht)

- Schumacher bleibt in der Formel 2

Rennfahrer Mick Schumacher lässt sich für seinen Aufstieg in die Formel 1 weiter Zeit. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher wird erwartungsgemäß auch 2020 für das Team Prema Racing in der Formel 2 an den Start gehen. (Zum Bericht)

- Rad: Martin verzichtet auf Olympia

Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin wird im kommenden Jahr nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start gehen. Der 34 Jahre alte Radprofi will sich dafür auf ein anderes Großereignis konzentrieren. (Zum Bericht)

- 3. Liga: 1860 München mit kurioser Aktion

Not macht erfinderisch: Der chronisch klamme Drittligist 1860 München hat seine Fans aufgerufen, der Mannschaft mit Spenden ein Wintertrainingslager im Januar zu ermöglichen. Im Gegenzug winken den Teilnehmern der Aktion Preise. (Zum Preise)

Das passiert heute

- Europa League: Wolfsburg will Negativserie beenden

Der VfL Wolfsburg muss in der Europa League zum FC Oleksandria (UEFA Europa League: FC Oleksandria - VfL Wolfsburg ,sb 18.55 Uhr im SPORT1-Liveticker). In der Gruppe I ist für die Niedersachsen auf jeden Fall noch alles drin. Mit einem Sieg wäre der zweite Tabellenplatz sogar fast schon sicher.

- Europa League: Gladbach um Alles oder Nichts

Am 5. Spieltag der Gruppe J muss Borussia Mönchengladbach zum Wolfsberger AC nach Graz (UEFA Europa League: Wolfsberger AC - Borussia Mönchengladbach, ab 18.55 Uhr im SPORT1-Liveticker). Da im Parallelspiel der Gruppenerste Istanbul Basaksehir und AS Rom aufeinandertreffen, ist für Gladbach an diesem Spieltag von der Tabellenführung bis zum Schlusslicht in der Gruppe alles drin.

- Europa League: Eintracht muss siegen

In der Europa League muss Eintracht Frankfurt eine schwere Auswärtsreise zum FC Arsenal antreten (UEFA Europa League: FC Arsenal - Eintracht Frankfurt, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker). Beim Tabellenführer der Gruppe F ist ein Sieg fast schon Pflicht, um im Kampf um Rang zwei weiterhin gute Karten zu haben.

- Basketball-EuroLeague: ALBA unter Siegzwang

Am 11. Spieltag empfängt ALBA Berlin in der heimischen Mercedes-Benz Arena den litauischen Vertreter Zalgiris Kaunas (EuroLeague: ALBA Berlin - Zalgiris Kaunas, ab 20.00 Uhr im SPORT1-Liveticker). Mit einem Sieg könnte der Hauptstadtverein einen gewaltigen Sprung nach oben machen und sich damit wieder ein Stück an die Playoff-Plätze heranschieben.

Das müssen Sie heute sehen

- SPORT1 News LIVE

SPORT1 News präsentiert die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports. SPORT1 überträgt um 18.30 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Volleyball-Bundesliga LIVE: Frankfurt empfängt Haching

Am 8. Spieltag der Volleyball-Bundesliga duellieren sich die United Volleys Frankfurt und HYPO TIROL AlpenVolleys Haching um wichtige Punkte (Volleyball-Bundesliga: United Volleys Frankfurt - HYPO TIROL AlpenVolleys Haching, ab 19.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream). In der Tabelle trennt die beiden Teams nur ein Punkt. Ein Sieg gegen einen direkten Konkurrenten kann zu einem Big Point werden, bei einer Niederlage müsste das Verliererteam auch wieder nach hinten schauen.

Das Video-Schmankerl des Tages

Zum ersten Mal in der noch jungen Vereinsgeschichte RB Leipzigs stehen die Bullen im Achtelfinale der Champions League. Spieler und Verantwortliche zeigen sich überglücklich.