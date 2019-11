Uli Hoeneß hat sich bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern als Präsident verabschiedet. Sein Nachfolger ist Herbert Hainer.

Alexander Zverev steht nach einem überzeugenden Sieg gegen Daniil Medvedev im Halbfinale der ATP Finals.

Das DFB-Team trifft am Samstagabend auf Weißrussland und kann die EM-Qualifikation perfekt machen. Dafür braucht es aber auch Hilfe vom Rivalen.

Das ist passiert

- Hainer folgt als Präsident auf Hoeneß

Bei der Jahreshauptversammlung galt die Wahl des neuen Präsidenten des FC Bayern als Formsache - und das wurde sie. Herbert Hainer folgt auf Uli Hoeneß. (Zum Bericht)

- Bayern beantwortet Trainerfrage deutlich

Hansi Flick bleibt Cheftrainer des FC Bayern, mindestens bis Weihnachten. Das hat Karl-Heinz Rummenigge auf der Jahreshauptversammlung mitgeteilt. (Zum Bericht)

- Finnland und Schweden lösen das EM-Ticket

Skandinavischer Feiertag. Schweden und Finnland stehen als Teilnehmer der EM 2020 fest. Für die Finnen ist es die erste EM-Teilnahme jemals. (Zum Bericht)

- Grand Slam of Darts: Wright und Durrant im Halbfinale

Im ersten Viertelfinale des Grand Slam of Darts gewinnt Peter Wright trotz kurzem Durchhänger. Glen Durrant feiert einen Coup gegen Michael Smith. (Zum Bericht)

- Eurocup: Debakel! Bayern gehen in Valencia unter

In der EuroLeague muss der FC Bayern München eine bittere Pleite in Valencia hinnehmen. Damit verliert man etwas den Anschluss an die Playoff-Plätze. (Zum Bericht)

- NFL: Garrett nach Helm-Attacke gesperrt

Im NFL-Spiel zwischen Pittsburgh und Cleveland kommt es zu einer unglaublichen Helm-Attacke durch Myles Garrett. Nun steht seine Sperre fest. (Zum Bericht)

- Formel 1: Vettel vorne - Ferrari dominiert

Am Trainingstag vor dem Formel-1-Grand-Prix in Brasilien zeigen Ferrari und Sebastian Vettel beste Zeiten. Lewis Hamilton ließ es hingegen ruhig angehen. (Zum Bericht)

- DEL: Zweite Pleite für München

Der EHC Red Bull München hat das zweite Mal in dieser DEL-Saison Punkte liegen lassen. Die Augsburg Panther überrollen die Adler Mannheim. (Zum Bericht)

- NBA: Monsterspiel von Wagner

Moritz Wagner hat beim Sieg der Washington Wizards bei den Minnesota Timberwolves seine bislang stärkste Leistung in der besten Liga der Welt und verbuchte durch seine 30 Punkte sowie 15 Rebounds persönliche NBA-Bestwerte. (Zum Bericht)

- NHL: Nächster Dämpfer für Kahuns Penguins

Nationalspieler Dominik Kahun und die Pittsburgh Penguins tun sich derzeit weiter schwer. Durch das 1:2 bei den New Jersey Devils ging Kahuns Team bereits zum vierten Mal in den den vergangenen sechs Begegnungen geschlagen vom Eis. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Qualifikation: DFB-Team greift nach EM-Ticket

Die deutsche Nationalmannschaft kann im Spiel gegen Weißrussland das EM-Ticket lösen. Allerdings ist das DFB-Team vom Ergebnis der Niederlande abhängig. (EM-Qualifikation: Deutschland - Weißrussland, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- EM-Qualifikation: Österreich hat es in eigener Hand

Die österreichische Nationalmannschaft kann mit einem Remis gegen Nordmazedonien die Qualifikation zur EM perfekt machen. (EM-Qualifikation: Österreich - Nordmazedonien, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Kroatien muss noch zittern. Im Duell gegen die Slowakei steht alles auf dem Spiel. (EM-Qualifikation: Kroatien - Slowakei, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Die Niederlande können im direkten Duell gegen Nordirland gleich für zwei strahlende Gesichter sorgen: das eigene und das des DFB-Teams. (EM-Qualifikation: Nordirland - Niederlande, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- ATP Finals: Zverev will wieder ins Finale

Alexander Zverev kämpft bei den ATP Finals um den Einzug ins Finale. Gegen Dominic Thiem will er seine guten Leistungen in der Vorrunde bestätigen und den Traum von der Titelverteidigung wahr werden lassen. (ATP Finals: Dominic Thiem - Alexander Zverev, ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Im zweiten Halbfinale trifft Youngster Stefanos Tsitsipas auf Altmeister Roger Federer. (ATP-Finals: Stefanos Tsitsipas - Roger Federer, ab 15 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- BBL: Zwei Kellerduelle am 8. Spieltag

Am 8. Spieltag der BBL treffen direkte Rivalen im Keller aufeinander. Die Gießen 46ers empfangen den Mitteldeutschen BC. (BBL: Gießen - MBC, ab 18 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Außerdem ist die BG Göttingen bei den Hamburg Towers zu Gast und kämpft um Punkte gegen die gefährlichen Plätze. (BBL: Hamburg - Göttingen, ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

Grand Slam of Darts: Kampf ums Halbfinale

Der Grand Slam of Darts in Wolverhampton ist mitten in der heißen Phase, am Samstag stehen die letzten beiden Viertelfinal-Duelle (Grand Slam of Darts ab 20 Uhr LIVE im TV und STREAM) auf dem Programm. Darts-Rüpel Gerwyn Price bekommt es mit Gary Anderson zu tun. Außerdem trifft Comebacker Adrian Lewis auf Großmeister Michael van Gerwen.

Das Video-Schmankerl

In Gedenken an die Präsidentschaft von Uli Hoeneß beim FC Bayern fasst SPORT1 die legendärsten Momente der Bayern-Jahreshauptversammlungen zusammen.