Bundestrainer Joachim Löw gibt den DFB-Kader für die letzten beiden EM-Qualifikationsspiele des Jahres 2019 bekannt. Dabei kehren mit Toni Kroos, Leon Goretzka und Matthias Ginter der zuletzt verletzte Spieler zur Nationalmannschaft zurück.

Vor dem Bundesliga-Kracher zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund erklärt Bayern-Interimstrainer Hansi Flick seine Pläne.

Am Abend eröffnen Köln und Hoffenheim den 11. Bundesliga-Spieltag.

Das ist passiert

- DFB-Team: Das ist der deutsche Kader für die EM-Quali

Die Nationalmannschaft will in den letzten beiden Qualifikationsspielen das Ticket für die EM 2020 lösen. Joachim Löw beruft drei Rückkehrer in den Kader. (Zum Bericht)

- Flick über Matthäus-Spruch: "Das ist Blödsinn"

Vor dem Topspiel in der Bundesliga gegen den BVB beantwortet Bayern-Trainer Hansi Flick die Fragen der Journalisten und spricht über seine Pläne. (Zum Bericht)

- Hoeneß kritisiert DFB und Westen für "Jahre der Ausbeutung"

Uli Hoeneß äußert sich in einem Interview kritisch zum Verhalten einiger Westklubs nach dem Mauerfall. Vom DFB hätte er sich damals ein Eingreifen gewünscht. (Zum Bericht)

- Kahn stellt klar: Neuer Bayern-Trainer soll "eine Ära prägen"

Der künftige Bayern-Vorstand Oliver Kahn hat klare Vorstellungen, was den neuen Trainer angeht - und sieht eine große Herausforderung auf diesen zukommen. (Zum Bericht)

- 15 Minuten in Kabine: Schiedsrichter revidiert Rot nach Telefonat

Beim Kreisklassen-Spiel Post SV II gegen SC Germania verschwindet der Schiedsrichter in der Kabine, um zu telefonieren. Dann kehrt er eine Entscheidung um. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Absage! Frei wird doch nicht Hannover-Coach

Alexander Frei sagt Hannover 96 trotz "guter Gespräche" ab und bleibt beim FC Basel. Die Suche nach einem Nachfolger für Mirko Slomka geht weiter. (Zum Bericht)

- Formel 1: Steigt Top-Team aus? "Man kann es nicht allen recht machen"

Die Formel 1 steht 2021 vor großen Regeländerungen. Die Topteams fürchten um ihre Dominanz. Legende Hans-Joachim Stuck analysiert bei SPORT1 die neuen Regeln. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Basketball, Euroleague: Fenerbahce Istanbul - FC Bayern München (18.45 Uhr)

Nach dem Debakel bei Baskonia Vitoria wollen die Basketballer des FC Bayern in Istanbul Wiedergutmachung betreiben.

Euroleague, 7. Spieltag: Fenerbahce Istanbul - FC Bayern München ab 18.45 Uhr im Liveticker

- 2. Bundesliga: St. Pauli-Bochum & Dresden-Wiesbaden (18.30 Uhr)

Am Freitagabend empfängt Dynamo Dresden den Aufsteiger Wehen Wiesbaden zum Kellerduell. Der FC St. Pauli will gegen den VfL Bochum endlich wieder gewinnen. (2. Bundesliga, 13. Spieltag: Dynamo Dresden - Wehen Wiesbaden ab 18.30 Uhr im Liveticker)

Der FC St. Pauli will gegen den VfL Bochum endlich wieder gewinnen. (2. Bundesliga, 13. Spieltag: FC St. Pauli - VfL Bochum ab 18.30 Uhr im Liveticker)

- Bundesliga: 1. FC Köln - TSG Hoffenheim (20.30 Uhr)

Zum Auftakt des 11. Spieltages reist Hoffenheim zu Aufsteiger 1. FC Köln. Während die TSG ganz oben angreifen will, brauchen die Domstädter jeden Punkt im Abstiegskampf. (Bundesliga, 11. Spieltag: 1. FC Köln - TSG Hoffenheim ab 20.30 Uhr im Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

Heute stehen die Partien zwischen St. Pauli und Bochum sowie Dresden und Wiesbaden an.

