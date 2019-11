Eine schwere Verletzung von Luca Waldschmidt trübt die die Freude der deutschen Nationalmannschaft über die Qualifikation für die EM.

Portugal quält sich angeführt von Superstar Cristiano Ronaldo zur EM 2020.

Am Abend kämpfen Peter Wright um den Sieg beim Grand Slam of Darts. SPORT1 überträgt LIVE.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Nationalteam: Waldschmidt-Verletzung trübt Freude

Eine schwere Verletzung von Luca Waldschmidt hat die Freude der deutschen Nationalmannschaft über die Qualifikation für die EM getrübt. Der Stürmer des Bundesligisten SC Freiburg zog sich beim 4:0 gegen Weißrusslandeine Mittelgesichtsfraktur mit begleitender Gehirnerschütterung sowie eine Verletzung am rechten Knie und Sprunggelenk zu. (Zum Bericht)

- Fussball: Portugal fährt zur EM

Angeführt von Superstar Cristiano Ronaldo hat sich Titelverteidiger Portugal zur EM-Endrunde 2020 gequält. Die Portugiesen gewannen am letzten Spieltag der Qualifikation in Luxemburg mit viel Mühe und sicherten sich in der Gruppe B Platz zwei hinter der Ukraine. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Dárdai wird nicht Trainer in Köln

Nach der Entlassung von Trainer Achim Beierlorzer galt Pál Dárdai beim 1. FC Köln als Wunschkandidat auf dessen Nachfolge. Doch nach SPORT1-Informationen wird der 43-Jährige nicht für den Bundesligaaufsteiger tätig. Damit geht die Trainersuche am Geißbockheim weiter. (Zum Bericht)

- Transfermarkt: City plant angeblich Mega-Tausch mit Bayern

Manchester City plant im Falle eines Wechsels von Leory Sané angeblich ein Tauschgeschäft mit dem deutschen Rekordmeister. Ein Bayern-Star soll es Pep Guardiola angetan haben. (Zum Bericht)

- Tennis: Schüttler wird neuer Fed-Cup-Kapitän

Der frühere Weltklassespieler Rainer Schüttler ist neuer Fed-Cup-Kapitän des Deutschen Tennis Bundes. Der Australian-Open-Finalist von 2003 tritt die Nachfolge von Jens Gerlach an, der als Tourtrainer zu Julia Görges gewechselt ist. (Zum Bericht)

- Handball: Kiel überrollt Hannover im Bundesliga-Topspiel

Der THW deklassierte die TSV Hannover-Burgdorf im mit Spannung erwarteten Bundesliga-Spitzenspiel mit 32:23 und verhalf damit dem deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt zur Tabellenführung. (Zum Bericht)

- Motorsport: Flörsch bei Macau-Rückkehr vorzeitig ausgeschieden

Ein Jahr nach ihrem schweren Unfall an gleicher Stelle ist Rennfahrerin Sophia Flörsch beim Grand Prix der Formel 3 in Macau vorzeitig ausgeschieden. Die 18-Jährige aus München musste ihr Auto zur Mitte des Hauptrennens am Sonntag mit technischen Problemen abstellen. (Zum Bericht)

- Basketball: Bayern in der Bundesliga weiter makellos

Top-Favorit Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga auch sein siebtes Saisonspiel gewonnen. Der deutsche Meister, der in der EuroLeague aus dem Tritt geraten ist, setzte sich gegen medi Bayreuth mit durch und führt die Tabelle souverän mit 14:0 Punkten an. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- EM-Qualifikation:

Die Qualifikation für die EM 2020 befindet sich mitten in der finalen Phase. Außerdem treffen am Abend der Kosovo auf England und Albanien auf Frankreich. England und Frankreich sind bereits für die EM qualifiziert. Alle Partien der EM-Qualifikation in der Übersicht.

- ATP Finals: Thiem fordert Tsitsipas im Finale

Im Finale des letzten Turniers der Saison treffen bei den ATP-Finals in London der Österreicher Dominic Thiem und der Grieche Stefanos Tsitsipas aufeinander. (ATP-Finals: Stefanos Tsitsipas - Dominic Thiem, ab 19 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Formel 1: Großer Preis von Brasilien

Im vorletzten Rennen der Saison kann sich Sebastian Vettel noch einmal Hoffnung auf einen Sieg machen. Der Deutsche startet von Platz Zwei, Hamilton einen Platz dahinter. (Formel 1: Der Große Preis von Brasilien, ab 18.10 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- DEL: 19. Spieltag

In der DEL empfängt die Düsseldorfer EG den Spitzenreiter EHC Red Bull München. (DEL: Der 19. Spieltag im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute noch sehen

- Grand Slam of Darts LIVE: Das große Finale

Der Grand Slam of Darts in Wolverhampton geht am Sonntag in die letzte Runde. Am Abend steigt das große Finale zwischen Peter Wright und Gerwyn Price (Grand Slam of Darts, Finale ab 20 Uhr LIVE im TV und STREAM).

Das Video-Schmankerl des Tages

Der CHECK24 Doppelpass sorgt sich um die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft. Felix Magath und SPORT1-Experte Stefan Effenberg kritisieren die Nachwuchs-Ausbildung.