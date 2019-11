Stefan Kuntz sieht die Zukunft des DFB-Nachwuchses skeptisch.

LeBron James und die Lakers kehren in die Erfolgsspur zurück.

Dominic Thiem zieht nach dem Dreisatz-Krimi gegen Novak Djokovic als erster in das Halbfinale der ATP Finals ein. Alexander Zverev will dem Österreicher folgen, braucht dazu allerdings ein Sieg gegen den Griechen Stefanos Tistispas.

Die Adler Mannheim sind am Abend in der Champions Hockey League gefordert.

Das ist passiert:

- Kuntz schlägt Alarm

Die mangelnden Einsatzzeiten seiner U21-Nationalspieler bereiten Trainer Stefan Kuntz Sorgen. Man müsse sich fragen, was seit der letzten U21-EM schiefgelaufen ist. (Zum Bericht)

- Lakers stoppen Suns-Höhenflug

Die Los Angeles Lakers sind zurück in der Erfolgsspur. Im Spiel bei den Suns wird am Ende aber weder LeBron James noch Anthony Davis zum Matchwinner. (Zum Bericht)

- Draisaitl-Gala reicht Oilers nicht

Leon Draisaitl präsentiert sich nach wie vor in bestechender Form. Doch trotz seiner Gala-Vorstellung reicht es für die Oilers gegen die Sharks nicht zum Sieg. (Zum Bericht)

- DFB-Keeperin Schult lästert über Männerfußball

Nationaltorhüterin Almuth Schult stört der Umgang mit dem Wort "Männerfußball" und wirft den Männern Schauspielerei vor. Sie will einen Wandel der Begrifflichkeiten. (Zum Bericht)

- ATP Finals: Thiem im Halbfinale, Federer wahrt Chance

Dominic steht nach seinem Dreisatz-Erfolg über Novak Djokovic im Halbfinale. Roger Federer konnte ein Aus verhindern und trifft nun einen alten Rivalen zum Entscheidungsspiel. (Zum Bericht)

- Darts: MvG gelingt Revamche

Michael van Gerwen zieht nach einer Gala-Vorstellung ohne Niederlage ins Achtelfinale des Grand Slam of Darts ein. James Wade verspielt einen deutlichen Vorsprung. (Zum Bericht)

- CHL: München stark, Augsburg zittert

Der EHC Red Bull München hat nach einem starken Comeback gute Chancen auf das CHL-Viertelfinale. Die Augsburger Panther müssen hingegen ums Weiterkommen bangen. (Zum Bericht)

- Para-WM: Gold für Kober und Bensusan

Birgit Kober und Irmgard Bensusan holen für Deutschland die vierte und fünfte Goldmedaille bei der Para-WM. Kugelstoßerin Kober stellt nebenbei noch einen WM-Rekord auf. (Zum Bericht)

- Hammer-Affäre: Olympia ohne Sun?

Die Welt-Anti-Doping-Agentur fordert nach der sogenannten "Hammer"-Affäre eine lange Sperre für den umstrittenen chinesischen Schwimmer Sun Yang. (Zum Bericht)

Das passiert heute:

- ATP Finals: Zverev will zweiten Sieg

Nach seinem überraschenden Auftakterfolg gegen Rafael Nadal will Alexander Zverev gegen Stefanos Tsitsipas nachlegen. Doch auch der Grieche hat sein Auftaktmatch gewonnen (Tennis, ATP Finals: Stefanos Tsitsipas - Alexander Zverev ab 21 Uhr im LIVETICKER). Nadal greift bereits am Nachmittag zum Schläger und will gegen Daniil Medvedev seine Halbfinalchance wahren (Tennis, ATP Finals: Rafael Nadal - Daniil Mdvedev ab 15 Uhr im LIVETICKER)

- Kiel muss nach Porto reisen

Der THW Kiel muss am 8. Spieltag beim FC Porto antreten. Die Kieler führen die Gruppe B als Tabellenerster an und wollen auch die auf Platz sechs rangierenden Portugiesen besiegen (HCL: FC Porto - THW Kiel, ab 20 Uhr im LIVETICKER).

- Eurocup: Oldenburg empfängt Gala

Der 7. Spieltag des Eurocups steht an. Die Basketballer EWE Baskets Oldenburg wollen gegen Galatasaray Istanbul zu Hause unbedingt gewinnen (ab 19 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen:

- CHL: Adler wollen Grundstein legen

Die Adler Mannheim treten in Tschechien bei Mountfield HK an. Der amtierende Deutsche Meister will mit einem guten Ergebnis den Grundstein für das Viertelfinale legen (CHL: Mountfield HK - Adler Mannheim ab 18 Uhr im LIVETICKER). Die Partie überträgt SPORT1+ ab 18 Uhr LIVE.

- Volleyball: Schwerin empfängt Münster

Am 6. Spieltag der Bundesliga der Frauen empfängt Vizemeister SSC Palmberg Schwerin die Damen vom USC Münster. Das Match überträgt SPORT1 ab 18.25 Uhr LIVE im TV.

- Darts: "German Giant" will ins Viertelfinal

Beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton will der "German Giant" Gabriel Clemens ins Viertelfinale. Dazu muss er aber den amtierenden BDO-Weltmeister Glen Durrant besiegen. Außerdem trifft Peter "Snakebite" Wirght auf Rob Cross und Vize-Weltmeister Michael Smith bekommt es mit Daryl Gurney zu tun. SPORT1 zeigt die Partien ab 20 Uhr im LIVESTREAM und ab circa 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1.

Das Video-Schmankerl:

Die Boston Celtics haben den Dallas Mavericks die erste Auswärtspleite der Saison zugefügt. Eine irre Dreier-Show von Kemba Walker brachte den Hausherren den knappen 116:106-Sieg.