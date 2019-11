Borussia Mönchengladbach feiert einen Last-Minute-Sieg gegen die Roma und ist wieder mittendrin in der Europa League.

Das DEB-Team gewinnt zum Auftakt des Deutschland-Cups eindrucksvoll gegen Russland.

Die Bundesliga geht in den 11. Spieltag. Der 1. FC Köln steht unter großem Druck.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Gladbach feiert Last-Minute-Sieg und Thuram

Borussia Mönchengladbach feiert den ersten Sieg in der Europa League. Die Rose-Elf kommt gegen AS Rom durch Marcus Thuram zu einem Last-Minute-Erfolg. (Zum Bericht)

- Eintracht verliert in letzter Sekunde

Eintracht Frankfurt hat bei Standart Lüttich eine bittere Niederlage kassiert. Die K.o.-Runde ist für die SGE in Gefahr. (Zum Bericht)

- United kommt weiter - Besiktas krachend raus

Der 4. Spieltag der Europa League bringt erste Entscheidungen mit sich. Manchester United steht in der Zwischenrunde. Die PSV Eindhoven erlebt ein Debakel. (Zum Bericht)

- NBA: Leonard führt Clippers zum Sieg

Die Los Angeles Clippers kehren mit Kawhi Leonard in die Erfolgsspur zurück. Der Finals-MVP besorgt nach einer Aufholjagd seinem Coach einen Meilenstein. (Zum Bericht)

- Deutschland-Cup: DEB startet mit Sieg gegen Russland

Das deutsche Eishockey-Team ist mit einem Sieg gegen Russland in den Deutschland-Cup gestartet. Das junge DEB-Team überzeugt auf voller Linie. (Zum Bericht)

- Klinsmann bekommt Posten bei der Hertha

Vor einigen Wochen wurde Jürgen Klinsmann noch als neuer Präsident des VfB Stuttgart gehandelt. Nun steigt er bei der Hertha in Berlin als Aufsichtsrat ein. (Zum Bericht)

Bildergalerie Hall of Fame der deutschen Nationalmannschaft 31 Bilder

- HBL: Löwen mit Mega-Comeback gegen Kiel

Zwischendurch stand es 6:13 für den THW Kiel, doch dann drehten die Rhein-Neckar Löwen auf. Für die Löwen ist es die Trendwende zur richtigen Zeit. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: 11. Spieltag

Zum Auftakt des 11. Spieltages reist die TSG Hoffenheim zu Aufsteiger 1. FC Köln. Während die TSG ganz oben angreifen will, brauchen die Domstädter jeden Punkt im Abstiegskampf. (Bundesliga: 1. FC Köln - TSG Hoffenheim, ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- SPORT1 News LIVE

SPORT1 News präsentiert die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports. (SPORT1 News LIVE ab 19.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und im kostenlosen Livestream)

- Sky Sport News HD: 2. Bundesliga

SPORT1 zeigt die Highlights der Freitagspartien des 13. Spieltags in der 2. Bundesliga. Gleich drei Teams aus dem Keller sind gefordert. Der VfL Bochum will vom Relegationsplatz 16 runter und ist beim FC. St. Pauli gefordert. In Dresden trifft der Tabellenvorletzte auf den Letzten. Die SG Dynamo empfängt den SV Wehen Wiesbaden. (SSNHD: 2. Bundesliga, ab 22.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und im kostenlosen Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Vor dem Kracher gegen den FC Bayern fordert Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc echten Männerfußball, um die Horror-Bilanz der letzten Jahre in München zu verbessern.