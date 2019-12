Bei der Darts-WM stehen die Finalisten fest. Am Neujahrstag trifft Peter Wright auf Michael van Gerwen. SPORT1 zeigt die Highlights vor dem Finaltag im TV.

In der NFL wurden zwei Headcoaches entlassen. Am 33. Spieltag der DEL siegt München deutlich - Straubing patzt hingegen.

Neben der Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen steht an Silvester auch noch ein Spiel der Basketball-Bundesliga aus. SPORT1 überträgt ALBA gegen den MBC LIVE im TV.

Das ist passiert

- Darts-WM: Wright nach Zoff-Duell im Finale

Peter Wright steht nach einem Sieg gegen Gerwyn Price im Finale der Darts-WM. Vor und auch während des Spiels gibt es mehrfach Zoff zwischen den beiden. (Zum Bericht)

- Darts-WM: Van Gerwen zum fünften Mal im Endspiel

Michael van Gerwen ist der aktuelle Titelverteidiger der Darts-WM und steht wieder im Finale. Gegen Nathan Aspinall muss "MvG" aber kämpfen. (Zum Bericht)

- NFL: Browns und Giants feuern Coach

Kurz nach der regulären NFL-Saison müssen traditionell auch einige Headcoaches gehen. Als erstes reagieren die Cleveland Browns, dann legen die New York Giants nach. (Zum Bericht)

- NBA: Greek Freak meldet sich stark zurück

Die Milwaukee Bucks marschieren in der NBA und können dabei wieder auf zwei zuletzt verletzte Superstars zurückgreifen. Giannis Antetokounmpo macht eine Kampfansage. (Zum Bericht)

- DEL: EHC siegt klar - Drama in Köln

Am 33. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga hat der EHC Red Bull München einen deutlichen Sieg gefeiert. Straubing patzt hingegen auswärts. (Zum Bericht)

- BBL: Bayern mit Zittersieg - MHP RIESEN bleiben dran

Am 14. Spieltag der Basketball-Bundesliga hat der FC Bayern einen Zittersieg gelandet. Die MHP Riesen und Oldenburg gewinnen ebenfalls. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Vierschanzentournee: Qualifikation für Garmisch-Partenkirchen

Das zweite Springen der Vierschanzentournee auf deutschem Boden beginnt mit der Qualifikatio. In Garmisch-Partenkirchen wollen die DSV-Adler wieder aufs Podest fliegen. Beim traditionellen Neujahrsspringen wird Richard Freitag nicht mehr mit dabei sein. Er beendete die Tournee vorzeitig. (Alle Informationen und News zur Vierschanzentournee auf SPORT1.de)

Das müssen Sie heute sehen

Das Video-Schmankerl des Tages

Marc-Andre ter Stegen und Co. haben in der Hinrunde ordentlich aufgedreht und ihre Teams gerettet. Die besten Glanzparaden aus Serie A, Ligue 1 und La Liga.