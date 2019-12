Borussia Dortmund macht das Rennen um Megatalent Erling Haaland. In der Premier League kassiert Mikel Arteta mit dem FC Arsenal im zweiten Spiel die erste Niederlage. Im Einsatz sind auch der FC Liverpool und Manchester City.

Bei der Darts-WM lichten sich die Reihen - die ersten beiden Halbfinal-Teilnehmer stehen fest: Nathan Aspinall und Peter Wright.

Die DSV-Adler kämpfen gerade in Oberstdorf um den Auftaktsieg bei der Vierschanzentournee und in der NFL steht der letzte reguläre Spieltag auf dem Programm.

Das ist passiert

- Wright nach Gala im Halbfinale

Peter Wright ist in einem Match auf überragendem Niveau ins Halbfinale der Darts-WM eingezogen. Der Schotte besiegte im Viertelfinale den Engländer Luke Humphries mit 5:3. (Zum Bericht)

- BVB gewinnt Rennen um Haaland

Borussia Dortmund ist ein echter Transfercoup gelungen. Der BVB hat das Rennen um Salzburgs Top-Stürmer Erling Haaland für sich entschieden. (Zum Bericht)

- Eberl verrät Details zu Cuisance

Max Eberl plaudert Details zum Wechsel von Michael Cuisance zum FC Bayern aus. Dabei wolle Gladbachs Sportdirektor "ihn nicht vernichten". (Zum Bericht)

- Chelsea schockt Arsenal spät

Der FC Arsenal hat in der Premier League im Londoner Derby gegen den FC Chelsea einen Sieg in der Schlussphase aus der Hand gegeben und sogar noch eine Niederlage kassiert. (Zum Bericht)

- Hertha-Star darf im Winter weg

Die Wege von Salomon Kalou und Hertha BSC scheinen sich nach fünf Jahren zu trennen. Die Berliner kommen dem Wunsch des Ivorers nach und stellen ihn frei. (Zum Bericht)

- THW Kiel bleibt HBL-Spitzenreiter

Der THW Kiel geht als Spitzenreiter der Handball-Bundesliga in das neue Jahr. Auch Magdeburg siegte und bleibt am Führungstrio der HBL dran. Hannover ließ dagegen Punkte. (Zum Bericht)

- Pinturault gewinnt Kombi in Bormio

Alexis Pinturault hat das letzte Rennen der alpinen Skifahrer des Jahres gewonnen. In der Kombination von Bormio setzte sich der Weltmeister gegen Aleksander Aamodt Kilde durch. (Zum Bericht)

- DSV-Duo überzeugt bei Shiffrin-Sieg

Nach dem Sieg im Riesenslalom war Mikaela Shiffrin auch beim Slalom in Lienz nicht zu schlagen. Christina Ackermann und Lena Dürr überzeugten ebenfalls und fuhren in die Top 10. (Zum Bericht)

- Kläbo und Lampic gewinnen Sprint

Favorit Johannes Hösflot Kläbo hat bei der Tour de Ski der Langläufer in Lenzerheide im Sprint der Herren gesiegt. Bei den Frauen setzte sich überraschend Anamarija Lampic aus Slowenien durch. (Zum Bericht)

- Kahun trifft bei Sieg der Penguins

Die Pittsburgh Penguins haben in der NHL auch dank eines Treffers von Dominik Kahun gegen Nashville gewonnen. Philipp Grubauer kassierte mit Colorado dagegen eine Niederlage. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Premier League: ManCity muss gegen Sheffield ran

Zum Abschluss des 20. Spieltags in der englischen Eliteliga gehen gleich mehrere Topteams an den Start. Im zweiten Spiel des Tages ist der souveräne Spitzenreiter FC Liverpool gegen die Wolverhampton Wanderers gefordert (seit 17.30 Uhr im LIVETICKER), ehe Titelverteidiger Manchester City gegen Sheffield United antritt (ab 19 Uhr im LIVETICKER).

- Auftakt der Vierschanzentournee

Karl Geiger und Markus Eisenbichler stehen in den Startlöchern. Die beiden deutschen Athleten konnten beim Qualifikations-Springen vor dem Auftakt der Vierschanzentournee überzeugen - und dürfen sich vor dem Showdown in Oberstdorf Hoffnungen auf einen Coup machen (Skispringen: Vierschanzentournee seit 17.30 Uhr im LIVETICKER).

- NFL: Letzter Spieltag der regulären Saison

Wer schafft es in die Playoffs? Wer bekommt ein Freilos für die erste Runde? Diese Fragen werden am letzten Spieltag der regulären Saison in der NFL endgültig geklärt. Ab 19 Uhr können Sie den ligaweiten Football-Showdown in den LIVESCORES verfolgen.

Das müssen Sie heute sehen

- Darts-WM Live

"Game On" im "Ally Pally": Vom 13. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 ist wieder mittendrin. Beim einzigartigen Pfeile-Spektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace in London der neue Darts-Weltmeister gesucht (Darts-WM: Viertelfinals ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de). In den letzten beiden Viertelfinals sind Michael van Gerwen und Gerwyn Price im Einsatz.

