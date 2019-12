Max Hopp scheitert bei der Darts-WM trotz Favoritenrolle am Litauer Labanauskas und verpasst Historisches.

Am Abend muss Superstar Michael van Gerwen ebenfalls an das Oche treten, der Niederländer bekommt es mit Ricky Evans zu tun.

Bereits am Mittag verkündete der FC Bayern, mit Trainer Hansi Flick bis zum Saisonende weitermachen zu wollen. Auch auf Schalke wurde eine Personalie bekannt gegeben: Torhüter Alexander Nübel verlässt den Klub zum Saisonende.

Anzeige

Fortuna Düsseldorf gewinnt gegen Union Berlin dank eines umstrittenen Gewaltschusses von Rouwen Henning. Am Abend will sich Eintracht Frankfurt gegen Paderborn aus der Krise schießen.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Zwei Traumtore lassen Fortuna jubeln

Fortuna Düsseldorf geht gegen Union Berlin dank eines umstrittenen Gewaltschusses von Rouwen Henning in Führung - Union kommt zurück, doch dann klingelt es erneut. (Zum Bericht)

- Hopp verpasst bei Darts-WM Historisches

Max Hopp scheitert trotz guten Starts und Favoritenrolle an einem Litauer. Der "Maximiser" verpasst es damit auch, als erster Deutscher ins Achtelfinale einzuziehen. (Zum Bericht)

- Mintzlaff befeuert Gerüchte um Haaland

Im CHECK24 Doppelpass spricht RB-Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff über einen möglichen Transfer von Erling Haarland und nennt interessante Details. (Zum Bericht)

- Flick bleibt Bayern-Trainer

Der FC Bayern verkündet am Sonntag eine Entscheidung bezüglich Hansi Flick. Die Verantwortlichen sind sehr zufrieden mit der Arbeit von Flick. (Zum Bericht)

- Schalke-Hammer: Nübel geht zum Saisonende

Torwart Alexander Nübel wird seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag auf Schalke nicht verlängern. Sportvorstand Jochen Schneider zeigt wenig Verständnis. (Zum Bericht)

- Biathlon: Herrmann verballert Podestchancen

Denise Herrmann verspielt einmal mehr am Schießstand einen Podestplatz. Beim Massenstart in Le Grand Bornand landet die Biathletin trotzdem auf Platz fünf. (Zum Bericht)

- Heidenheim macht Druck auf Rang drei

Der 1. FC Heidenheim gewinnt in der zweiten Liga zuhause gegen Osnabrück. Jahn Regensburg beendet eine erfolgreiche Hinrunde mit einem knappen Sieg beim VfL Bochum. (Zum Bericht)

- Geiger fliegt knapp am Podest vorbei

Karl Geiger hat im letzten Wettkampf vor der Vierschanzentournee knapp das Podest verpasst. Ein Japaner holt sich derweil den zweiten Saisonsieg. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Eintracht will sich aus Krise schießen

Zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde empfängt der SC Paderborn die Eintracht aus Frankfurt (18 Uhr im LIVETICKER). Während die Paderborner als Tabellenletzter auf jeden Zähler angewiesen sind, will sich die Eintracht beim Aufsteiger aus der Krise schießen.

- NFL: Kampf um die letzten Playoff-Tickets

In der NFL steht der vorletzte Spieltag der Regular Season auf dem Programm. Es sind nur noch wenige Tickets für die Playoffs zu vergeben. Wer schafft es in die Postseason? (ab 19 Uhr in den Livescores)

Das müssen Sie heute noch sehen

- Darts-WM live

"Game On" im "Ally Pally": Vom 13. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 (Darts-WM: ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) ist wieder mittendrin. Am Abend tritt Weltmeister Michael van Gerwen wieder an das Oche und bekommt es mit Ricky Evans zu tun.

Das Video-Schmankerl des Tages

Der FC Bayern hat verkündet, mit Trainer Hansi Flick "mindestens" bis zum Saisonende weiterzumachen. Diese Entscheidung sorgt im CHECK24 Doppelpass für Diskussion.