Die Darts-WM biegt auf die Zielgerade ein. Die Superstars Peter Wright und Michael van Gerwen ziehen ins Viertelfinale ein, Adrian Lewis bleibt dagegen auf der Strecke.

In der Premier League zieht Manchester United an den Tottenham Hotspur vorbei, die DSV-Adler brennen auf das Auftaktspringen der Vierschanzentournee.

Der Sonntag hat neben dem Showdown in Oberstdorf auch noch weiteren hochkarätigen Fußball und den letzten regulären Spieltag der NFL zu bieten.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Darts-WM: Wright zittert sich ins Viertelfinale

Peter Wright steht bei der Darts-WM in London im Viertelfinale. Auch Glen Durrant und Gerwyn Price stehen in der Runde der letzten cht. (Zum Bericht).

- Biathlon: Dahlmeier mit emotionalem Abschied

Laura Dahlmeier verabschiedet sich mit einer glänzenden Vorstellung von der Biathlon-Bühne. Bei ihrem Abschiedsrennen auf Schalke wird sie vom Publikum gefeiert. (Zum Bericht)

- Neues Kapitel in Chinas Özil-Boykott

Mesut Özil steht beim Remis des FC Arsenal gegen Bournemouth 75 Minuten lang auf dem Platz. Im chinesischen Fernsehen wird er nicht ein einziges Mal erwähnt. (Zum Bericht)

- Skispringen: DSV-Adler setzen Statement

Markus Eisenbichler glänzt etwas unerwartet beim Qualifikationsspringen vor dem Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf. Auch die anderen Deutschen überzeugen. (Zum Bericht)

- Premier League: ManUnited nutzt Spurs-Patzer aus

Manchester United setzt sich gegen den FC Burnley durch und macht in der Tabelle Plätze gut. Tottenham kann immerhin einer Blamage entgehen. (Zum Bericht)

- Tennis: Murray sagt Australian Open ab

Andy Murray hat sich nach seinen andauernden Hüftproblemen erst wieder zurückgekämpft. Nun muss der 32-Jährige die Australian Open erneut absagen. (Zum Bericht)

- NBA: Doncic gelingt Rekord gegen Warriors

Luka Doncic gelingt gegen die Golden State Warriors ein Triple-Double, die Dallas Mavericks gewinnen souverän. Dabei erlebt der Slowene auch zwei unschöne Szenen. (Zum Bericht)

- Ski alpin: Reichelt zieht sich Kreuzbandriss zu

Hannes Reichelt stürzt bei der Abfahrt in Bormio schwer und wird per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Diagnose ist niederschmetternd. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Premier League: Arsenal fordert Chelsea

Zum Abschluss des 20. Spieltags in der englischen Eliteliga gehen gleich mehrere Topteams an den Start. Den Auftakt macht der Kracher zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea (ab 15 Uhr im LIVETICKER). Wenig später misst sich Spitzenreiter FC Liverpool mit den Wolverhampton Wanderers (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER), ehe Titelverteidiger Manchester City gegen Sheffield United antritt (ab 19 Uhr im LIVETICKER).

- Auftakt der Vierschanzentournee

Karl Geiger und Markus Eisenbichler stehen in den Startlöchern. Die beiden deutschen Athleten konnten beim Qualifikations-Springen vor dem Auftakt der Vierschanzentournee überzeugen - und dürfen sich vor dem Showdown in Oberstdorf Hoffnungen auf einen Coup machen (Skispringen: Vierschanzentournee ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).

- NFL: Letzter Spieltag der regulären Saison

Wer schafft es in die Playoffs? Wer bekommt ein Freilos für die erste Runde? Diese Fragen werden am letzten Spieltag der regulären Saison in der NFL endgültig geklärt. Ab 19 Uhr können Sie den ligaweiten Football-Showdown in den LIVESCORES verfolgen.

Das müssen Sie heute sehen

- CHECK24 Doppelpass: Best of Hinrunde

Die zurückliegende Bundesliga-Hinrunde hatte jede Menge Aufreger und spannende Themen zu bieten, entsprechend viel Gesprächsstoff gab es im CHECK24 Doppelpass. SPORT1 zeigt die besten Ausschnitte aus den Talkrunden mit Moderator Thomas Helmer, dabei darf natürlich auch der denkwürdige Anruf von Uli Hoeneß nicht fehlen - ab 11 Uhr im TV und im STREAM.

- Darts-WM Live

"Game On" im "Ally Pally": Vom 13. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 ist wieder mittendrin. Beim einzigartigen Pfeile-Spektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace in London der neue Darts-Weltmeister gesucht. (Darts-WM: Viertelfinals von 13.30 Uhr bis 18 Uhr und ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de). Unter anderem sind heute Michael van Gerwen und Peter Wright im Viertelfinale gefordert.

Das Video-Schmankerl des Tages

Zlatan zurück auf großer Bühne - Seine besten Sprüche im Video: Der Wechsel von Zlatan Ibrahimovic zum AC Mailand ist fix. Mit ihm kommt auch ein Stück Unterhaltung zurück in Europas Top-Ligen.