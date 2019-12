vergrößernverkleinern Danilo Barthel und seine Teamkollegen hoffen in Tel Aviv auf den ersten Auswärtssieg in der EuroLeague © Getty Images

Der FC Bayern Basketball peilt in Tel Aviv den ersten EL-Auswärtssieg an. Frederik Ljungberg und Per Mertesacker hoffen auf den Premieren-Dreier. Der Sport-Tag.