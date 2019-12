Nach seiner Kung-Fu-Aktion gegen Frankfurts Mijat Gacinovic reagiert der DFB mit einer relativ milden Strafe gegen Schalke-Keeper Alexander Nübel.

In der Bundesliga steht in der Englischen Woche das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und Tabellenführer RB Leipzig auf dem Programm. Im Londoner "Ally Pally" der 5. Tag der Darts-WM 2020.

Das ist passiert

- Bundesliga: Nübel fehlt Schalke wochenlang

Nach seiner Kung-Fu-Aktion gegen Frankfurts Mijat Gacinovic reagiert der DFB mit einer relativ milden Strafe gegen Schalke-Keeper Alexander Nübel. (Zum Bericht)

- Tennis: Federer hatte in Bogota einen Zusammenbruch

Roger Federer blickt auf die Showmatch-Tour durch Lateinamerika Ende November zurück und gesteht: Das Match in Bogota brachte ihn an seine Grenzen. (Zum Bericht)

- Darts-WM: Reyes gelingt großes Comeback

Ryan Searle hat gegen den Australier Robbie King mehr Probleme als erwartet. Cristo Reyes dreht einen 0:2-Rückstand gegen seinen philippinischen Gegner. (Zum Bericht)

- F1: Jordan rechnet mit Vettel-Rücktritt

Ex-F1-Teamchef Eddie Jordan glaubt an einen baldigen Rücktritt von Sebastian Vettel. Eine mögliche Ausfahrt gebe es für Jordan aber. (Zum Bericht)

- Skispringen: Skispringer schwer verletzt

Die Saison für das norwegische Skisprung-Talent Thomas Aasen Markeng ist beendet. Der Junioren-Weltmeister verletzt sich nach einem Sturz schwer. (Zum Bericht)

- DEL: Krefelder Zukunft weiter ungewiss

Ob die Krefeld Pinguine die Saison zu Ende spielen können, ist weiter fraglich. Es fehlen weiterhin rund eine Million Euro. Gespräche über neue Investoren laufen. (Zum Bericht)

- NHL: Kings trennen sich von Kovalchuk

Die Zeit von Ilya Kovalchuk bei den Los Angeles Kings neigt sich dem Ende zu. Der Vertrag des russischen Superstars soll aufgelöst werden. (Zum Bericht)

- MLS: Panthers-Inhaber will in die MLS

David Tepper kauft die Carolina Panthers erst 2018 für 2,275 Milliarden US-Dollar. Nun investiert der Amerikaner eine Rekordsumme für die 30. MLS-Franchise. (Zum Bericht)

- Volleyball: Koslowski sorgt für Überraschung

Anfang Januar spielen die Schmetterlinge um das letzte europäische Ticket zu den Olympischen Spielen 2020. Bundestrainer Felix Koslowski legt seinen 16-er Kader fest. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: BVB bittet RB Leipzig zum Topspiel

Borussia Dortmund und Spitzenreiter RB Leipzig legen im Bundesliga-Topspiel ihre Reifeprüfung ab. Beide können in der englischen Woche (Bundesliga: Borussia Dortmund - RB Leipzig, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) beweisen, wie gut sie für das Meisterrennen gerüstet sind. Bereits um 18.30 Uhr kommt es zum Kellerduell zwischen Werder Bremen und dem FSV Mainz 05 (Bundesliga: Werder Bremen - Mainz 05, 18.30 Uhr im LIVETICKER). Beiden Klubs droht am 16. Spieltag der Sturz auf den Relegationsplatz, Düsseldorf könnte vorbeiziehen. Die Fortuna spielt beim FC Augsburg.

Coutinho und Thomas Müller zusammen auf dem Platz? Das war unter Niko Kovac eher die Ausnahme. Sein Nachfolger Hansi Flick denkt da aber anders.