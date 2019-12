Am Abend startet in London die Darts-WM und SPORT1 ist LIVE mit dabei, in der Bundesliga will die TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg den Negativtrend nach drei sieglosen Spielen in Serie beenden.

Hannover 96 will in der 2. Bundesliga nach dem ersten Heimsieg der Saison in Bochum nachlegen, beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen steht der Sprint der Frauen auf dem Programm.

Bereits gestern Abend ist Borussia Mönchengladbach in der Europa League durch eine Niederlage gegen Basaksehir Istanbul ausgeschieden, der Traum der deutschen Handballerinnen von Olympia ist am Morgen im Spiel um Platz sieben gegen Schweden geplatzt.

Das ist passiert

- Europa League: Eintracht zittert sich weiter

Eintracht Frankfurt steht in der K.o.-Runde der Europa League. Dem Halbfinalisten der vergangenen Saison reichte im abschließenden Gruppenspiel gegen Schlusslicht Vitoria Guimaraes eine 2:3-Heimpleite zur Qualifikation für die Zwischenrunde. (Zum Bericht)

- Europa League: Gladbach scheidet aus

Die Bundesliga-Überflieger von Borussia Mönchengladbach sind international auf dramatische Art und Weise abgestürzt. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose unterlag Istanbul Basaksehir überraschend mit 1:2 und verpasste den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League. (Zum Bericht)

- Europa League: Wolfsburg siegt zum Abschluss

Mit einem Heimsieg beschließt der VfL Wolfsburg die Gruppenphase der Europa League. Ein Verteidiger leitet den 1:0-Erfolg gegen den AS Saint-Etienne ein. (Zum Bericht)

- Europa League: Arsenal leistet Schützenhilfe

Der FC Arsenal hat den Gruppensieg in der Europa League gesichert. Die Gunners kamen bei Standard Lüttich nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2-Unentschieden und halfen so auch Eintracht Frankfurt. (Zum Bericht)

- Handball: Flensburg nutzt Patzer von Kiel und Löwen

Die SG Flensburg-Handewitt hat die Tabellenführung in der HBL übernommen. Der Meister gewann gegen HBW Balingen-Weilstetten mit 32:25 und profitierte von den Patzern des THW Kiel und der Rhein-Neckar Löwen. (Zum Bericht)

- EuroLeague: ALBA kassiert nächste Pleite

ALBA Berlin hat in der EuroLeague die nächste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Aito Reneses unterlag beim russischen Vizemeister Chimki Moskau mit 87:104. (Zum Bericht)

- DEL: Eisbären Berlin bezwingen DEG

Die Eisbären Berlin haben ihre Negativserie in der Deutschen Eishockey Liga gestoppt. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge setzten sich die Berliner gegen die Düsseldorfer EG mit 3:1 durch. (Zum Bericht)

- Jackson mit Rekord bei Ravens-Gala

Die Baltimore Ravens haben zwei Spieltage vor Ende der Regular Season in der NFL den Titel in der AFC North perfekt gemacht. Beim 42:21-Sieg glänze einmal mehr Star-Quarterback Lamar Jackson, der obendrein einen neuen NFL-Rekord aufstellte. (Zum Bericht)

- Doncic führt Mavs mit Triple-Double zum Sieg

Vier Tage nach der Niederlage gegen die Sacramento Kings haben sich die Dallas Mavericks beim 122:111-Sieg gegen die Detroit Pistons in Mexiko-City erfolgreich rehabilitiert und den 17. Sieg in der laufenden Saison gefeiert. Mit seinem achten Triple-Double in der laufenden Saison überragte dabei einmal mehr Luka Doncic vor ausverkauftem Haus in Mexiko-City. (Zum Bericht)

- DHB-Traum von Olympia geplatzt

Die deutschen Handballerinnen haben die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2020 verspielt. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener verlor bei der WM in Japan das entscheidende Spiel um Platz sieben gegen Schweden nach einer ganz schwachen Leistung mit 24:35 (13:18). (Zum Bericht)

- Oilers patzen trotz Draisaitl-Tor

Leon Draisaitl hat trotz seines bereits 20. Saisontreffers die nächste Niederlage seiner Edmonton Oilers in der Profiliga NHL nicht verhindern können. Der 24-Jährige erzielte bei der 5:6-Auswärtspleite bei Minnesota Wild das Tor zum zwischenzeitlichen 2:2, für Edmonton war es die dritte Pleite in Serie. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Biathlon-Weltcup: Sprint in Hochfilzen

Die deutschen Biathleten und Biathletinnen wollen in Hochfilzen die Enttäuschungen aus Östersund vergessen zu machen. "Für Hochfilzen heißt es: Auf ein Neues!", sagte Einzel-Weltmeister Peiffer, dessen Auftritte in Mittelschweden sinnbildlich für das gesamte deutsche Team standen. (Biathlon: Sprint der Frauen ab 11.30 Uhr im LIVETICKER und Sprint der Männer ab 14.20 Uhr im LIVETICKER)

- Bundesliga: Hoffenheim will Negativtrend stoppen

Die TSG Hoffenheim und der FC Augsburg eröffnen den 15. Spieltag der Bundesliga. Während die Augsburger drei der letzten vier Spiele gewinnen konnten, ist Hoffenheim seit drei Spielen sieglos und will den Anschluss an die internationalen Ränge nicht verlieren. (Bundesliga: TSG Hoffenheim - FC Augsburg, ab 20:30 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Bundesliga: Verfolgerduell in Aue, 96 will nachlegen

Am 17. Spieltag der 2. Bundesliga treffen im Duell der Tabellennachbarn Erzgebirge Aue (7.) und Jahn Regensburg (6.) aufeinander. (2. Bundesliga: FC Erzgebirge Aue - SSV Jahn Regensburg, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Außerdem will Hannover 96 mit dem ersten Heimsieg dieser Saison im Rücken in Bochum weiter Boden gut machen. (2. Bundesliga: VfL Bochum - Hannover 96, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- Eishockey: Adler wollen Siegesserie ausbauen

Mit sieben Siegen in Serie sind die Adler Mannheim in der DEL aktuell das Team der Stunde. Hält die Siegesserie auch gegen Schwenningen? Auch Spitzenreiter EHC Red Bull München und der Tabellenzweite Straubing Tigers sind im Einsatz. (Eishockey, DEL: 26. Spieltag im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Darts-WM LIVE: Auftakt im Ally Pally

"Game On" im "Ally Pally": Vom 13. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 ist wieder mittendrin. Beim einzigartigen Pfeile-Spektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace in London der neue Darts-Weltmeister gesucht. (Darts-WM, 1. und 2. Runde: ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de)

