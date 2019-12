Auch nach dem vollbepackten Sport-Wochenende geht es am Montag nicht minder spannend weiter. Die deutschen Handballerinnen haben bereits ihr zweites Zwischenrundenspiel bei der WM in Japan hinter sich.

In der 2. Bundesliga kommt es zum Duell zweier ehemaliger Deutscher Meister zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Nürnberg. Beide stehen aktuell aber unter Druck. Und in der LEN Wasserball Champions League will WASPO Hannover im sechsten Spiel den ersten Sieg.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Anzeige

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Werder verliert in letzter Minute

Werder Bremen enttäuscht gegen den SC Paderborn und verliert in letzter Minute. Das Siegtor wird erst nach Videobeweis anerkannt. (Zum Bericht)

- Rebensburg sieht im Super-G

Nach zwei guten Ergebnissen in der Abfahrt rast Viktoria Rebensburg im Super-G von Lake Louise zum Sieg. Dabei hat sie während der Fahrt gar kein so gutes Gefühl. (Zum Bericht)

- Babbel glaubt ab Schiedsrichter-Verschwörung

Western-Sydney-Trainer Markus Babbel behauptet, dass eine Reihe von umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen gegen sein Team mehr als ein Zufall seien. (Zum Bericht)

- Mannheim setzt Siegesserie fort

Die Adler Mannheim feiern beim schwächelnden Spitzenreiter der DEL den siebten Sieg in Serie und setzen damit ihre Aufholjagd in der Tabelle fort. Auch Straubing jubelt. (Zum Bericht)

- Celtic holt Ligapokal

Der schottische Serienmeister entscheidet das hitzige Finale um den Ligapokal gegen die Rangers knapp für sich. Für Celtic wird nicht nur der Torschütze zum Helden. (Zum Bericht)

- Joaquin bricht Rekord von Di Stefano

Joaquin von Betis Sevilla bricht einen Hattrick-Rekord von Real-Legende Alfredo Di Stefano, der über ein halbes Jahrhundert bestand hatte. (Zum Bericht)

- Kiel nach zwei Jahren wieder spitze

In der Handball-Bundesliga beendet der THW eine lange Durststrecke und steht nach einem hart erkämpften Sieg wieder ganz oben. Hannover-Burgdorf gewinnt das Verfolgerduell. (Zum Bericht)

- NBA: Doncic knackt Jordan-Marke

Die Dallas Mavericks kassieren eine bittere Heimniederlage. Die Mavs verschlafen die erste Hälfte völlig. Luka Doncic knackt eine Marke von Michael Jordan. (Zum Bericht)

- NFL: Mega-Serie der Patriots reißt

Die New England Patriots müssen sich nach langer Zeit wieder zu Hause geschlagen geben. Die Chiefs schalten Tom Brady aus und profitieren von Fehlentscheidungen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- VfB empfängt Nürnberg zum Krisengipfel

Zum Abschluss des 16. Spieltages kommt es zum Duell der beiden Absteiger VfB Stuttgart und 1. FC Nürnberg. Beide Klubs stehen nach den jüngsten Ergebnissen extrem unter Druck. (2. Bundesliga: VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg, Mo. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- Eagles wollen Playoff-Traum am Leben halten

Die Philadelphia Eagles haben die große Chance, in der NFC East zu Spitzenreiter Dallas Cowboys aufzuschließen und damit im Rennen um die Playoff-Teilnahme zu bleiben. Dafür aber ist ein Sieg gegen die New York Giants, Schlusslicht in der NFC East, Pflicht. (NFL: Philadelphia Eagles - New York Giants, Di. 2.15 Uhr LIVESCORES)

Das müssen Sie heute sehen

- Wasserball Champions League live

Auch in dieser Saison ist der aktuelle Pokalsieger WASPO Hannover in der LEN Champions League vertreten. Im siebten Spiel will das Team von Trainer Karsten Seehafer gegen CN Terrassa aus Spanien den zweiten Sieg (LEN Wasserball Champions League: WASPO 98 Hannover - CN Terrassa, Mo. ab 17.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Das Video-Schmankerl des Tages

Anthony Joshua ist nach seinem Sieg gegen Titelverteidiger Andy Ruiz jr. wieder vierfacher Box-Weltmeister. Der Brite setzt ein paar harte Treffer.