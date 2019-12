vergrößernverkleinern WASPO-Torwart Moritz Schenkel konnte die Niederlage nicht verhindern © SPORT1

Die Wasserballer WASPO Hannover verliert in der Champions League gegen ein spanisches Team. Die Teilnahme am Finalturnier ist in weite Ferne gerückt.