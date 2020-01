vergrößernverkleinern Lars Windhorst (re.) investiert nun auch in den Reitsport © Getty Images

Lars Windhorst will sein Geld weiter in Sport investieren. Neben dem Anteileerwerb von Hertha BSC steigt der Investor nun auch in den Reitsport ein.