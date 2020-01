Für Alexander Zverev steht am Freitagmorgen das wichtigste Spiel seiner Karriere an.

Im Halbfinale der Australian Open spielt er gegen Dominic Thiem um seinen erstmaligen Einzug in ein Grand-Slam-Finale.

Der 20. Bundesliga-Spieltag wird mit der Partie Hertha BSC gegen Schalke 04 eröffnet.

Das ist passiert

- Transfermarkt: Alcácer von Dortmund zu Villarreal

Torjäger Paco Alcacer verlässt den Bundesligisten Borussia Dortmund. Der Spanier wechselt zurück in seine Heimat zum Erstligisten FC Villarreal. (Zum Bericht)

- Transfermarkt: Hertha holt Milan-Star Piatek

Der ambitionierte Bundesligist Hertha BSC hat sich in der Offensive namhaft verstärkt. Der Hauptstadtklub bestätigte die Verpflichtung des polnischen Nationalstürmers Krzysztof Piatek vom AC Mailand. (Zum Bericht)

- Copa del Rey: 500. Messi-Sieg mit Barcelona

Der FC Barcelona hat im Achtelfinale der Copa del Rey gegen Leganes keine Probleme. Lionel Messi erreicht den nächsten Meilenstein seiner Karriere. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: HSV setzt Ausrufezeichen

Der Hamburger SV hat einen wild entschlossenen Start in die heiße Phase des Aufstiegsrennens hingelegt und die Abstiegssorgen des 1. FC Nürnberg weiter vergrößert. Mit einem klaren Erfolg zum Abschluss des 19. Spieltags reihte sich der HSV vor dem VfB Stuttgart auf Rang zwei ein. (Zum Bericht)

- Eishockey: München siegt nach Aufholjagd

Tabellenführer EHC Red Bull München hat trotz einer weiteren wackeligen Leistung die nächste Niederlage in der DEL abgewendet. Der Vizemeister gewann gegen die Augsburger Panther trotz eines völlig verpatzten ersten Drittels nach Verlängerung. (Zum Bericht)

- Basketball: Bayern werfen Sieg weg

Meister Bayern München hat in der EuroLeague den Sieg weggeworfen. Trotz einer zwischenzeitlichen 20-Punkte-Führung verlor der Bundesligist in Italien bei Armani Mailand und ist damit weiterhin Tabellenletzter. (Zum Bericht)

- NBA: Wizards-Star wütet nach Nichtnominierung

Bradley Beal von den Washington Wizards kann nicht verstehen, dass er nicht am All-Star Game teilnehmen darf. (Zum Bericht)

- NBA: Peinliche Pleite für Titelkandidaten

Beim Comeback von Superstar Paul George erleben die Los Angeles Clippers gegen die Sacramento Kings einen Abend zum Vergessen. Die Celtics siegen. (Zum Bericht)

- NBA: Doncic droht längere Pause

Luka Doncic verletzt sich im Training erneut am rechten Knöchel und verpasst mindestens ein Spiel. Eine genaue Diagnose steht aber noch aus. (Zum Bericht)

- NBA: All-Star-Game-Modus wird verändert

In Erinnerung an den tödlich verunglückten Kobe Bryant ändert die NBA den Modus beim All-Star Game. So wird das Schlussviertel ohne Zeit gespielt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tennis: Zverev peilt erstes Grand-Slam-Finale an

Für Deutschlands besten Tennisprofi geht es im Halbfinale der Australian Open (Australian Open: Zverev - Thiem ab 9.30 Uhr im LIVETICKER) um viel. In Melbourne misst sich der Hamburger mit seinem österreichischen Freund Dominic Thiem.

- Bundesliga: Schalke zu Gast bei Hertha BSC

Im Kampf um die Champions-League-Plätze gastiert der FC Schalke 04 zum Auftakt des 20. Bundesliga-Spieltags bei Hertha BSC (Bundesliga, 20 Spieltag: Hertha BSC - FC Schalke 04 ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Spielbeginn Mit einen Sieg könnten die Schalker zumindest für einen Tag nach Punkten zum viertplatzierten Revierkonkurrenten Borussia Dortmund aufschließen.

- 2. Bundesliga: Bielefeld will Platz eins festigen

Arminia Bielefeld will seine Spitzenposition in der 2. Bundesliga festigen. Allerdings stehen die Ostwestfalen beim Auswärtsspiel bei Verfolger Erzgebirge Aue (2. Bundesliga, 20. Spieltag: Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) vor einer hohen Hürde. Die heimstarken Sachsen belegen den sechsten Platz und möchten den Kontakt zur Führungsgruppe nicht verlieren.

- DEL: Eisbären Berlin empfangen Straubing zum Kracher

Die DEL-Hauptrunde biegt allmählich auf die Zielgerade ein. Am 42. Spieltag (von 52) steht das Spitzenspiel zwischen den Eisbären Berlin und den Straubing Tigers (DEL, 42. Spieltag: Eisbären Berlin - Straubing Tigers ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). auf dem Programm – der Tabellenvierte empfängt den Dritten.

Das müssen Sie heute sehen

Beim Trainingslager in Katar überzeugte er Beobachter wie Mitspieler: Bright Arrey-Mbi. 16 Jahre ist er jung und doch könnte er schon bald für die Bayern-Profis auflaufen.