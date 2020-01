Zum Auftakt des 19. Spieltags empfängt Borussia Dortmund mit Top-Neuzugang Erling Haaland den 1. FC Köln im heimischen Signal Iduna Park.

Bei der Handball-EM stehen die beiden Halbfinals auf dem Programm, die deutschen Biathletinnen jagen in Pokljuka nach dem Podest. Außerdem ist ALBA Berlin in der EuroLeague in Litauen zu Gast, bei den Australian Open sind Novak Djokovic, Roger Federer und Stefanos Tsitsipas im Einsatz.

Bereits in der Nacht scheiterten Serena Williams, Caroline Wozniaki und Julia Görges in Melbourne in der dritten Runde, Luka Doncic wurde erstmals fürs NBA All-Star Game nominiert und der FC Liverpool marschiert weiter unaufhaltsam in Richtung Meisterschaft.

Das ist passiert

- Haie kassieren historische Pleite

Die Negativserie der Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat historische Ausmaße angenommen. Das Team von Trainer Mike Stewart unterlag zum Auftakt des 40. Spieltags den Nürnberg Ice Tigers 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) und kassierte damit erstmals in der Vereinsgeschichte neun Niederlagen nacheinander. (Zum Bericht)

- Bayern stoppt Negativlauf

Der Bayern hat den ersten Schritt aus der Krise geschafft. In der EuroLeague gewannen die Münchner gegen Maccabi Tel Aviv überraschend 80:68 (35:33) und stoppten nach sechs Pleiten in Serie ihren Negativlauf. (Zum Bericht)

- Serie hält: Firmino rettet Reds

Der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino hat Teammanager Jürgen Klopp und den FC Liverpool einen weiteren Schritt näher zum ersehnten Titelgewinn in der Premier League geschossen. Der Brasilianer erzielte zum Abschluss des 24. Spieltages beim 2:1 (1:0)-Sieg bei den Wolverhampton Wanderers den Siegtreffer in der Schlussphase (84.). (Zum Bericht)

- Doncic für All-Star Game nominiert

Rund drei Wochen vor dem All-Star Game 2020 hat die NBA die Liste der zehn Starter bekannt gegeben. Neben den beiden Kapitänen LeBron James (Los Angeles Lakers) und Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) wurde unter anderem auch Dallas-Star Luka Doncic von Fans, Spielern und Medienvertretern ausgewählt. (Zum Bericht)

- Williams und Wozniacki früh raus

Serena Williams (USA) ist auf der Jagd nach dem 24. Einzeltitel bei einem Grand Slam und damit dem Rekord der Australierin Margaret Court ein weiteres Mal vorzeitig gescheitert. Sie verlor am Freitag in der dritten Runde der Australian Open gegen die Chinesin Wang Qiang. Während Williams aber dennoch weitermachen wird, ist die Karriere von Caroline Wozniacki zu Ende. Die ehemalige Weltranglistenerste unterlag in der dritten Runde gegen die Tunesierin Ons Jabeur. (Zum Bericht)

- Mavs siegen bei Lillard-Show

Die Dallas Mavericks haben sich zwei Tage nach der knappen Niederlage gegen die Los Angeles Clippers erfolgreich rehabilitiert. Bei den Portland Trail Blazers feierten die Texaner beim 133:125-Sieg bereits den zweiten Sieg in dieser Woche und festigten damit weiter den fünften Platz in der Western Conference, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. (Zum Bericht)

- Kastening im Team der besten Sieben

Timo Kastening ist von der Europäischen Handballföderation (EHF) in die Mannschaft der Hauptrunde bei der EM gewählt worden. Der mit 26 Toren erfolgreichste Schütze des DHB-Teams gehört unter anderem neben Norwegens Handball-Star Sander Sagosen, Igor Karacic von Deutschland-Bezwinger Kroatien und Spaniens Torhüter Gonzalo Perez de Vargas zur besten Sieben. (Zum Bericht)

- Görges scheitert an US-Amerikanerin

Julia Görges hat bei den Australian Open den Einzug in das Achtelfinale verpasst. Die 31 Jahre alte Nummer 39 der Weltrangliste unterlag der an Nummer 18 gesetzten Alison Riske (USA) nach einem zähen Ringen mit 6:1, 6:7 (4:7), 2:6. Ihr entging damit auch ein Duell mit ihrer guten Freundin und Doppelpartnerin Ashley Barty aus Australien. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Borussia Dortmund - 1. FC Köln

BVB-Winterneuzugang Erling Haaland legte am zurückliegenden Spieltag gegen den FC Augsburg einen Traumstart hin. Zum Auftakt des 19. Spieltages der Bundesliga-Saison 2019/20 präsentiert sich der Norweger gegen den 1. FC Köln nun erstmals den Fans im Signal Iduna Park (Bundesliga: Borussia Dortmund - 1. FC Köln am Freitag ab 20:30 Uhr im LIVETICKER).

- Handball-EM: Die beiden Halbfinals

Die Halbfinalisten bei der Handball-EM in Österreich, Norwegen und Schweden stehen fest - jetzt beginnt der große Kampf ums Endspiel (Handball-EM: Norwegen - Kroatien ab 18 Uhr im LIVETICKER). Mit von der Partie sind Norwegen und Kroatien sowie Spanien und Slowenien. (Handball-EM: Spanien - Slowenien ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- Biathlon: Einzelrennen der Damen in Pokljuka

Der Biathlon-Weltcup macht seine sechste Station in Slowenien. Für die Damen steht am Freitag zunächst das Einzel auf dem Programm (Biathlon: Einzelrennen der Damen ab 14.15 Uhr im LIVETICKER).

- Ski Alpin: Weltcup in Kitzbühel und Bansko

Für Thomas Dreßen steht zwei Jahre nach dem größten Triumph seiner Karriere die Rückkehr nach Kitzbühel bevor (Ski Alpin: Abfahrt der Herren, ab 11.30 Uhr im SPORT1-Liveticker). Viktoria Rebensburg und Co. starten derweil beim Weltcup der Damen in Bansko (Ski Alpin: Abfahrt der Damen, ab 9.45 Uhr im LIVETICKER).

- Basketball, EuroLeague mit ALBA

ALBA Berlin ist zu Jahresbeginn viel unterwegs. Gleich drei EuroLeague-Auswärtsspiele bringt der Spielplan zu Papier. Nachdem das erste mit 93:86 bei Olympiakos Piräus gewonnen und das zweite mit 94:85 bei Roter Stern Belgrad ebenfalls siegreich gestaltet wurde, peilt ALBA bei Zalgiris Kaunas den dritten Sieg in Serie an. Nun treffen die Hauptstädter auf Zalgiris Kaunas (Basketball, EuroLeague: Zalgiris Kaunas - ALBA Berlin, ab 19 Uhr im LIVETICKER).

- Australian Open

Am Freitag spielen in Melbourne unter anderem Novak Djokovic, Roger Federer und Stefanos Tsitsipas. Bei den Damen spielt die Deutsche Julia Görges. SPORT1 begleitet im .

Das müssen Sie heute sehen

