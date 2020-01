Bei der Handball-EM werden die letzten Hauptrunden-Tickets vergeben.

Mit Weltmeister Dänemark muss auch noch ein prominenter Name um das Weiterkommen bangen. Die deutschen Gegner in der Hauptrunde stehen hingegen fest.

In der Volleyball-Bundesliga der Damen kommt es zum Duell zwischen dem SC Potsdam und dem Dresdner SC. Dazu steht in Ruhpolding der Damen-Sprint im Biathlon auf dem Programm.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bundesliga: Klinsmanns Trainer-Lizenz abgelaufen

Chefcoach Jürgen Klinsmann vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC kann der Deutschen Fußball Liga (DFL) derzeit keine gültige Trainer-Lizenz vorlegen. Das geht aus einer DFL-Stellungnahme hervor, welche die Bild-Zeitung am Dienstagabend - fünf Tage vor dem Berliner Rückrundenauftakt gegen Rekordmeister Bayern München - veröffentlichte. (Zum Bericht)

- Handball-EM: DHB muss gegen den Gastgeber ran

Österreich und Tschechien haben bei der Handball-EM die Hauptrunde erreicht und sind dort weitere Gegner der deutschen Nationalmannschaft. Co-Gastgeber Österreich gewann am Dienstag in Wien auch sein abschließendes Vorrundenspiel gegen Nordmazedonien mit 32:28 (18:12) und sicherte sich Rang eins in Gruppe B. Rang zwei ging an Tschechien, das in Hauptrundengruppe 1 ebenfalls auf Deutschland treffen wird. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Vlhova verhindert Shiffrin-Rekord

Beim Night Race in Flachau fährt Petra Vlhova ganz nach oben aufs Podest. Mikaela Shiffrin verpasst den Rekord-Sieg im Slalom. Die deutschen Starterinnen enttäuschten. (Zum Bericht)

- Tennis: Doppelter Doping-Hammer im Tennis

Der chilenische Tennisprofi Nicolas Jarry (24) ist wegen einer positiven Dopingprobe vorläufig gesperrt worden. Das teilte der Weltverband ITF am Dienstag mit. Die Sperre trat am selben Tag in Kraft und gilt bis zu einer noch nicht terminierten Anhörung, die sich dem Fall widmen wird. Auch der Kolumbianer Robert Farah (32) wurde positiv getestet, dies gab die Nummer eins der Doppel-Weltrangliste am Dienstag selbst bekannt. (Zum Bericht)

- Snowboard: Hofmeister weiter nicht zu schlagen

Ramona Hofmeister hat ihre beeindruckende Siegesserie im alpinen Snowboarden fortgesetzt und ihren vierten Weltcup-Sieg in Folge eingefahren. Die 23-Jährige aus Bischofswiesen setzte sich im Parallel-Slalom in Bad Gastein im Finale gegen Doppel-Olympiasiegerin Ester Ledecka durch - der Sieg am Dienstagabend war der insgesamt achte Weltcup-Erfolg ihrer Karriere. (Zum Bericht)

- DFB: Keller will Hand-Regel ändern lassen

DFB-Präsident Fritz Keller spricht beim Neujahrsempfang über die bevorstehende EM. Als Ärgernis empfindet Keller die Handregel, die er geändert haben will. (Zum Bericht)

- Mavs mit Blowout gegen Warriors

Die Dallas Mavericks haben Besitzer Mark Cuban zum Jubiläum beschenkt. Einen Tag nach dem 20. Jahrestag der Übernahme durch den 61-Jährigen Geschäftsmann am 14. Januar 2000 feierte das Team um den diesmal schwachen Luka Doncic gegen die Golden State Warriors einen nie gefährdeten 124:97-Sieg. (Zum Bericht)

- Draisaitl überragt bei Oilers-Sieg

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL zurück in die Erfolgsspur geführt. Der 24-Jährige war mit zwei Toren und einer Vorlage maßgeblich am 4:2-Erfolg gegen die Nashville Predators beteiligt. Zuletzt hatte Edmonton das Alberta-Derby bei den Calgary Flames (3:4) verloren. (Zum Bericht)

- Kerber gibt auf - Australian Open in Gefahr?

Tennisspielerin Angelique Kerber (31) hat fünf Tage vor Beginn der Australian Open mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Die deutsche Nummer eins musste ihre Zweitrundenpartie beim WTA-Turnier in Adelaide gegen die Ukrainerin Dayana Yastremska beim Stand von 3:6, 0:2 aufgeben. Zuvor hatte sich Kerber von einer Physiotherapeutin am unteren Rücken behandeln lassen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- FA Cup: Manchester United - Wolverhampton Wanderers

Die "Red Devils" müssen im FA Cup nachsitzen und nach dem 0:0 in Wolverhhampton zum Wiederholungsspiel antreten. Im heimischen Old Trafford will man sich nun für die 1:2-Viertelfinal-Niederlage im letztjährigen FA Cup revanchieren. (FA Cup: Manchester United - Wolverhampton Wanderers, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Handball-EM: Letzte Vorrundenspiele mit Island und Dänemark

Bei der Handball-EM stehen die letzten Gruppenspiele an und mit Dänemark bangt noch ein Schwergewicht um das Erreichen der Hauptrunde. Gegen Russland müssen die Nordeuropäer zwingend gewinnen (Handball-EM: Russland - Dänemark, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) und auf Schützenhilfe Islands hoffen. Diese spielen zuvor gegen Ungarn um den Gruppensieg. (Handball-EM: Island - Ungarn, ab 18.15 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- EuroLeague: FC Bayern Basketball in Athen gefordert

In der EuroLeague wollen die Stars des FC Bayern Basketballs mit dem neuen Trainer nochmal Richtung Playoffs-Plätze angreifen. Dafür ist ein Sieg bei Panathinaikos Athen fast schon Pflicht. (EuroLeague: Panathinaikos Athen - FC Bayern Basketball, ab 20.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Biathlon: Sprint der Damen in Ruhpolding

Der Biathlon-Weltcup bleibt in heimischen Gefilden. Von Oberhof im Thüringer Wald zieht die internationale Biathlon-Elite in dieser Woche weiter ins oberbayrische Ruhpolding. (Biathlon: Sprint der Damen, am 15. Januar ab 14.30 Uhr im LIVETICKER). Die Frauen starten zunächst am Mittwoch im Sprint. Dabei wird Franziska Preuß, die zuletzt krankheitsbedingt pausieren musste, wieder für das deutsche Team an den Start gehen.

Das müssen Sie heute sehen

- SPORT1 News Live

Die "SPORT1 News" präsentieren die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports. (SPORT1 News Live, ab 18.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam - Dresdner SC

Am 12. Spieltag kommt es zum Ostderby SC Potsdam gegen Dresdner SC. Potsdam ist stark in die Saison gestartet und auf Playoff-Kurs, das Hinspiel in Dresden gewann Potsdam mit 3:1. (Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam - Dresdner SC, ab 19.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

DFB: Thomas Müller und Sandro Wagner haben Chancen auf das Olympia-Ticket - Drei Spieler, die älter sind als 23 Jahre, darf U21-Trainer Stefan Kuntz mit zu den olympischen Spielen nehmen. Als heiße Kandidaten gelten Thomas Müller und Sandro Wagner.