Startschuss für die Hauptrunde!

Für die DHB-Auswahl heißt es jetzt alles oder nichts. Zum Auftakt der Hauptrunde ist ein Sieg gegen Weißrussland Pflicht. In Ruhpolding wollen die deutschen Biathlon-Herren ihre guten Ergebnisse der letzten Wochen bestätigen und erneut ums Podest kämpfen.

Auf Schalke freut man sich über einen spektakulären Neuzugang vom FC Barcelona, während Jürgen Klinsmann Gefahr läuft, den Auftakt in die Rückrunde wegen Lizenzproblemen zu verpassen.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Handball-EM: Weltmeister Dänemark scheitert in der Vorrunde

Bei der Handball-EM ist der nächste Titelanwärter bereits in der Vorrunde gescheitert. Olympiasieger und Weltmeister Dänemark verpasste den Einzug in die Hauptrunde, da die erhoffte Schützenhilfe von Island ausblieb. Die Isländer unterlagen in Malmö Ungarn mit 18:24. (Zum Bericht)

- Morddrohung gegen Marseille-Boss

Jaques-Henri Eyraud, Präsident von Olympique Marseille, ist nicht sonderlich beliebt bei den Fans. Nun erhält der 51-Jährige sogar eine Morddrohung. (Zum Bericht)

- Starker Schröder reicht OKC nicht

Trotz einer unglaublichen Aufholjagd reicht es für die Oklahoma City Thunder nicht zum Sieg gegen die Raptors. Dennis Schröder wird zum Topscorer seines Teams. (Zum Bericht)

- Doncic mit Bestmarke - Melos triumphale Rückkehr

Der Star der Dallas Mavericks besiegt Sacramento dank eines neuen Karriere-Bestwerts fast im Alleingang. Carmelo Anthony überzeugt bei seiner Rückkehr nach Houston. (Zum Bericht)

- Biathlon: Hinz in Ruhpolding Achte

Vanessa Hinz hat den deutschen Biathletinnen zum Auftakt des Heim-Weltcups in Ruhpolding eine Top-10-Platzierung beschert. Die 27-Jährige blieb beim Schießen fehlerfrei und lag am Ende als Achte 1:03,2 Minuten hinter der Norwegerin Tiril Eckhoff, die ihren fünften Saisonsieg feierte. (Zum Bericht)

- Ligue 1: PSG baut Tabellenführung aus

Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat seine Tabellenführung in Frankreich ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel kam in einem Nachholspiel bei Ex-Meister AS Monaco zu einem klaren Erfolg und liegt nun acht Punkte vor dem Tabellenzweiten Olympique Marseille. (Zum Bericht)

- Basketball: Bayern verlieren bei Bray-Debüt

Beim langersehnten Debüt von Neuzugang TJ Bray hat der deutsche Meister Bayern München seine Pleitenserie in der EuroLeague fortgesetzt. Beim griechischen Rekordchampion Panathinaikos Athen unterlag der Bundesliga-Tabellenführer nach einem Einbruch in der Schlussphase und kassierte im Wettbewerb die fünfte Niederlage in Folge. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Schalke leiht Todibo aus

Schalke 04 hat sich mit Innenverteidiger Jean-Clair Todibo verstärkt. Der 20 Jahre alte Franzose kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom spanischen Meister FC Barcelona. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Klinsmann glaubt an schnelle Lösung

Trainer Jürgen Klinsmann vom Bundesligisten Hertha BSC steht wegen seiner derzeit fehlenden Trainer-Lizenz in Kontakt mit dem DFB und glaubt an eine schnelle Lösung des Problems. Die Dinge, die der DFB an Informationen brauche, habe er dem Verband schon zugemailt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Handball-EM: Deutschland startet in die Hauptrunde

Bei der Handball-EM geht es in die Hauptrunde und Deutschland ist mittendrin. zum Auftakt geht es gegen Weißrussland. Will das DHB-Team ernsthaft in den Kampf um das Halbfinale eingreifen, zählt nur ein Sieg. (Handball-EM: Weißrussland - Deutschland, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Neben Deutschland ist auch Titelverteidiger Spanien gegen Tschechien gefordert. (Handball-EM: Spanien - Tschechien, ab 16.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) Dazu trifft Gastgeber Österreich auf Kroatien. (Handball-EM: Kroatien - Österreich, ab 18.15 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Biathlon: Sprint der Herren in Ruhpolding

Nach dem Auftakt mit dem Sprint der Damen sind nun die Männer gefragt. Dabei wollen die deutschen Männer vor allem in der Loipe besser agieren als ihre Teamkolleginnen. (Biathlon: Sprint der Herren in Ruhpolding, ab 14.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- DEL: EHC Red Bull München muss nach Bremerhaven

In der DEL will der Tabellenführer EHC Red Bull München bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven seine Tabellenführung weiter ausbauen. (DEL: Fischtown Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull München, ab 19l.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

- SPORT1 News Live

Die "SPORT1 News" präsentieren die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports. (SPORT1 News Live, ab 18.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Volleyball-Bundesliga: Berlin Recycling - KW Bestensee

Am 12. Spieltag misst sich der amtierende Meister BERLIN RECYCLING Volleys mit Netzhoppers KW Bestensee, für die es die Premiere auf SPORT1 ist. Das Hinspiel in Königs Wusterhausen ging mit 3:1 an die Hauptstädter. (Volleyball-Bundesliga: Berlin Recycling Volleys - KW Bestensee, ab 19.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Jack Wilshere nimmt seinen Teamkollegen Declan Rice auf die Schippe - Jack Wilshere von West Ham United versteckt sich in der Wäschetrommel. Als Mitspieler Declan Rice vorbeiläuft springt er raus und versetzt ihn in Schockstarre.