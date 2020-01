Die deutschen Handballer feiern eine gelungene EM-Generalprobe.

Gegen Österreich setzt sich das Team von Bundestrainer Christian Prokop mit 32:28 durch. Borussia Dortmund trauert um eine Vereins-Legende.

Das ist passiert

- Ibrahimovic bei Milan-Comeback glücklos

Zlatan Ibrahimovic hat 2794 Tage nach seinem letzten Spiel für den AC Mailand ein umjubeltes Comeback gegeben. Der schwedische Superstar wurde für die Rossoneri beim 0:0 gegen Sampdoria Genua in der 55. Minute eingewechselt, 58.000 Zuschauer feierten den 38-Jährigen bei jedem Ballkontakt. (Zum Bericht)

- DHB-Team siegt bei Generalprobe

Deutschland hat das wichtige letzte Testspiel gegen Österreich mit 32:28 gewonnen. Damit kann das DHB-Team selbstbewusst in die EM starten. (Zum Bericht)

- Trauer um BVB-Legende Tilkowski

Hans Tilkowski ist tot. Als beim Finale der WM 1966 der legendäre Treffer im Wembley-Stadion fiel, stand der einstige Profi von Borussia Dortmund im Kasten. (Zum Bericht)

- Schwere Vorwürfe gegen Großkreutz

Der Ex-BVB soll bei einer Hallenstadtmeisterschaft, bei der er als Trainer tätig war, dazu aufgefordert haben, einen Gegenspieler "kaputtzutreten". Großkreutz hat die Vorwürfe zurück gewiesen. (Zum Bericht)

- Cowboys feuern Coach Garrett

Nachdem es für die Dallas Cowboy in der aktuellen Saison nicht gut lief und das Team die Playoffs verpasst hat, zieht der Klub einen Schlussstrich und entlässt Coach Jason Garrett. (Zum Bericht)

- Kerber verpatzt Auftakt in Australien

Das neue Jahr beginnt für Angelique Kerber weniger zufriedenstellend. Beim WTA-Turnier in Brisbane verlor sie gegen Samantha Stosur. Die letzte Niederlage gegen die Australierin liegt fast fünf Jahre zurück. (Zum Bericht)

- Neue Karriere für Totti

Roma-Legende Francesco Totti nimmt eine neue Aufgabe in Angriff. Zum einen möchte er eine Gesellschaft gründen und zum anderen will er seine Fußball-Akademie weiter ausbauen. (Zum Bericht)

- Rückschlag für DSV Athletin Schmotz

Bei einem Sturz beim Slalom hat sich Marlene Schmotz das vordere Kreuzband gerissen. Damit fällt die Slalomspezialistin wieder für längere Zeit aus. (Zum Bericht)

- Rückrundenstart von Haaland in Gefahr

Wegen Kniebeschwerden kann Dortmunds Mega-Transfer Erling Haaland noch nicht ins Mannschaftstraining einsteigen. Damit ist sein Rückrundenstart in Gefahr. (Zum Bericht)

- Werner fehlt bei Trainingsauftakt

RB Leipzig musste im neuen Jahr beim Trainingsauftakt auf Star-Stürmer Timo Werner verzichten. Werner hatte zunächst ein individuelles Training. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Arsenal muss im FA Cup ran

In Großbritannien steht das letzte Spiel der dritten Runde des FA Cups an. Arsenal muss dabei gegen Leeds United ran (FA Cup: Arsenal - Leeds ab 20.56 Uhr im LIVETICKER).

- Serie A: Neapel empfängt den Tabellenführer

Inter Mailand gastiert in der Serie A beim SSC Neapel. Nach der Entlassung von Carlo Ancelotti will sich Neapel in der Tabelle nach vorne arbeiten (Serie A: SSC Neapel - Inter Mailand ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

- DEL: Pinguine gastieren in Köln

In der DEL empfangen die Kölner Haie das Team aus Krefeld. Um im Playoff-Rennen den Anschluss zu halten, müssen die Gastgeber punkten (DEL: Kölner Haie - Krefeld Pinguine ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- Deutsche Volleyballer in Olympia-Quali gefordert

Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft strebt die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio an. In der Berliner Max-Schmeling-Halle wartet in der Quali-Gruppe A das Team aus Belgien (Volleyball: Deutschland - Belgien ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Das Video-Schmankerl des Tages

Alexander Nübel wird im Sommer zum FC Bayern wechseln. Manuel Neuer will seinen Posten jedoch nicht hergeben und wundert sich über die Entscheidung des Noch-Schalkers.