Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Herren verliert im Endspiel des Qualifikationsturniers glatt gegen Frankreich und verpasst die Olympischen Spiele 2020. Am Samstag wollen es die Frauen besser machen.

Bei der Handball-Europameisterschaft muss das deutsche Team in seinem zweiten Spiel gegen Titelverteidiger Spanien ran. Außerdem steht wieder jede Menge Wintersport auf dem Programm.

Das ist passiert

- Deutschlands Olympia-Traum geplatzt

Im Finale der Olympia-Qualifikation unterliegen die deutschen Volleyball-Herren Frankreich. Damit ist der Traum von Tokio für das DVV-Team kurz vor dem Ziel geplatzt. (Zum Bericht)

- Frankreich blamiert sich zum Auftakt

Bei der Handball-EM muss Mitfavorit Frankreich in seinem ersten Spiel überraschend eine Niederlage hinnehmen. Co-Gastgeber Österrreich gewinnt gegen Tschechien. (Zum Bericht)

- Ersetzt eine Barca-Legende Valverde?

Beim FC Barcelona bahnt sich ein Paukenschlag an. Medienberichten zufolge soll Klublegende Xavi Hernández Trainer Ernesto Valverde ersetzen. (Zum Bericht)

- Nächste Pleite für FCB-Basketballer

Drei Tage nach der Entlassung von Cheftrainer Dejan Radonjic verliert Bayern München erneut in der EuroLeague. ZSKA Moskau hat am Ende den längeren Atem. (Zum Bericht)

- DEL: München beendet Mini-Krise

Red Bull München feiert in der DEL nach zwei Pleiten in Folge einen Sieg gegen die Kölner Haie. Die Straubing Tigers kassieren eine überraschende Niederlage. (Zum Bericht)

- NBA: Wutanfall von Doncic bei Mavs-Pleite

Luka Doncic zerreißt bei der Pleite gegen die Los Angeles Lakers sein Trikot, Trainer Carlisle fliegt aus der Halle. LeBron James dominiert. (Zum Bericht)

- NHL: Kahun glänzt für Penguins mit drei Assists

Dominik Kahun gelingen erstmals in der NHL drei Assists in einem Spiel. Damit ist er maßgeblich am Sieg der Pittsburgh Penguins gegen Colorado Avalanche beteiligt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Biathlon in Oberhof

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof wird mit den beiden Staffel-Wettbewerben fortgesetzt. Am Freitag hatte Johannes Kühn bei den Herren mit einem starken dritten Platz im Sprint überzeugt. Los geht es mit den Damen (Biathlon: Staffel der Damen ab 12 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER), bevor die Herren (Biathlon: Staffel der Herren ab 14.45 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER) an der Reihe sind.

- Skispringen in Val di Fiemme

In Val di Fiemme gehen die weltbesten Skispringer am Wochenende auf Weitenjagd. Die DSV-Adler wollen ihre gute Leistung aus der Vierschanzentournee bestätigen (Skispringen in Val di Fiemme ab 16 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER).

- Handball-EM: Schwere Aufgabe für Deutschland

Nach dem Auftaktsieg bei der Handball-EM 2020 gegen die Niederlande bekommt es das DHB-Team am zweiten Gruppenspieltag mit Titelverteidiger Spanien zu tun (Handball-EM: Spanien - Deutschland ab 18.15 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER).

- Liverpool bei den Spurs gefordert

Der FC Liverpool marschiert in der Premier League in souveräner Manier Richtung Meisterschaft. Können José Mourinho und Tottenham Hotpsur die Reds ausbremsen (Premier League: Tottenham Hotspur - FC Liverpool ab 18.30 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER)?

- Volleyball: Deutschland trifft auf Niederlande

Die deutschen Volleyball-Frauen müssen auf der Jagd nach dem Olympiaticket eine große Hürde überspringen. Im Halbfinale des Qualifikationsturniers trifft Deutschland in Apeldoorn auf die Niederlande. (Volleyball: Deutschland - Niederlande ab 17.15 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- AOK Traditionsmasters

In Berlin findet traditionell das AOK Traditionsmasters statt. In einem Hallenturnier messen sich dabei diverse Ex-Profis mit ihren Mannschaften (ab 16.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Das Video-Schmankerl des Tages

Jürgen Klopp versucht, die Position von José Mourinho in dessen aktiver Karriere zu erraten, und hält ihn fälschlicherweise für einen Torhüter.