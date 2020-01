Thomas Müller vom FC Bayern München soll offenbar mit einer Olympia-Teilnahme liebäugeln und auf dem Zettel von Stefan Kuntz stehen.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bringt Mats Hummels lautstark als Kandidat für die DFB-Elf für die anstehende EURO 2020 ins Gespräch.

Am frühen Abend sind die deutschen Handballer bei der Europameisterschaft in ihrem dritten Vorrundenspiel gegen Lettland gefordert. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop wäre bei einer Niederlage vorzeitig ausgeschieden.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- DFB: Watzke glaubt an EM mit Hummels

Mats Hummels darf sich Hoffnungen auf eine Nominierung für die EM 2020 machen. Zumindest, wenn es nach BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke geht. (Zum Bericht)

- Olympia: Müllers in Tokio? "Coole Spinnerei"

Lisa Müller und Ehemann Thomas könnten theoretisch beide für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert werden. Stefan Kuntz soll den Bayern-Star auf der Liste haben. Der äußert sich dazu. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Personalsorgen bei Werder halten an

Die abstiegsbedrohten Bremer müssen zum Start der Rückrunde ohne Philipp Bargfrede auskommen. Der 30-Jährige ist nicht der einzige Ausfall bei Werder. (Zum Bericht)

- Tennis: Kerber nimmt erste Hürde in Adelaide

Angelique Kerber erreicht in Adelaide locker das Achtelfinale. Nun wartet bei der Generalprobe vor den Australian Open ein Duell mit einer starken Ukrainerin. (Zum Bericht)

- Biathlon: Schempp bangt um WM-Teilnahme

Ex-Weltmeister Simon Schempp und Eric Lesser droht bei der WM in Antholz die Zuschauerrolle. Beiden fehlt noch die WM-Norm. Die Zeit wird langsam knapp. (Zum Bericht)

- NFL: Patriots-Star festgenommen

Julian Edelman hat Ärger! Der Star-Receiver der New England Patriots wird von der Polizei vorübergehend festgenommen und muss sich vor Gericht verantworten. (Zum Bericht)

- Serie A: Zaniolo erleidet Kreuzbandriss

Die AS Roma muss monatelang auf Super-Talent Nicolo Zaniolo verzichten. Der Mittelfeldspieler verletzt sich im Spiel gegen Juventus schon nach gut 30 Minuten schwer. (Zum Bericht)

- Boulevard: Schweiger dreht Schweinsteiger-Doku

Über Bastian Schweinsteiger wird noch in diesem Jahr ein Dokumentarfilm zu sehen sein. Der Weltmeister von 2014 verrät, warum er das Projekt Til Schweiger anvertraut. (Zum Bericht)

- Olympia: Olympia-Heldin flieht aus Iran

Taekwondo-Kämpferin Kimia Alizadeh gewinnt als bislang einzige Frau eine Olympia-Medaille für den Iran. Jetzt rechnet sie mit dem Regime ab - und flieht. (Zum Bericht)

- Badminton: Star bei Unfall verletzt

Kento Momota zieht sich bei einem Auto-Unfall schwere Gesichtsverletzungen zu. Japans Badminton-Superstar hat Glück im Unglück. Sein Fahrer kommt ums Leben. (Zum Bericht)

- Volleyball: Eltmann setzt Spielbetrieb fort

Aufatmen beim insolventen Volleyball-Bundesligisten Eltmann. Die Franken können weiter am Spielbetrieb teilnehmen. Sie werden aber nicht mehr in Bamberg spielen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Handball: Tag fünf bei EM

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem klaren Sieg und einer deutlichen Niederlage in die Europameisterschaft gestartet. Am dritten Spieltag steht das richtungsweisende Spiel gegen Lettland auf dem Programm. Mit einem Sieg würde die Truppe von Christian Prokop sicher in die Hauptrunde einziehen (Handball-EM: Lettland - Deutschland ab 18.15 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER).

Das Video-Schmankerl des Tages

Cristiano Ronaldo schießt Juventus Turin wieder an die Tabellenspitze und fällt vor allem mit einer Aktion in der Freistoßmauer auf.