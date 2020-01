Der FC Bayern ist mit einem klaren Sieg ins neue Jahr gestartet, bei Jürgen Klinsmanns Hertha BSC gab es ein 4:0.

Am Abend gibt Barca-Coach Quique Setién sein Debüt gegen den FC Granada und will die Tabellenspitze zurückerobern. Für NFL-Fans steht ein Feiertag an: Die Conference Finals stehen an, die Super-Bowl-Teilnehmer werden gesucht.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen.

Das ist passiert

- FC Bayern lässt Hertha keine Chance

Der FC Bayern hat zum Rückrunden-Auftakt keine Mühe bei Hertha BSC. Im zweiten Durchgang drehen die Münchner auf und spielen sich in einen Rausch. (Zum Bericht)

- Serie A: Milan siegt bei Rebic-Wahnsinn

Ante Rebic sorgt mit seinen ersten Treffern im Milan-Trikot für den Sieg der Rossoneri über Udinese Calcio. Zudem trifft der Bruder eines Bayern-Stars. (Zum Bericht)

- Erste Ligapleite für Bayern-Basketballer

Die Basketballer von Bayern München gehen erstmals in dieser Saison in der BBL als Verlierer vom Platz. Bei den MHP RIESEN Ludwigsburg reicht es nicht zum Sieg. (Zum Bericht)

- DEL: Mannheim setzt Siegesserie fort

Die Adler Mannheim bleiben im Jahr 2020 ungeschlagen und bezwingen auch die Augsburger Panther. Der Rückstand auf Tabellenführer München schmilzt. (Zum Bericht)

- Darts: Sherrock verpasst PDC-Tour

WM-Sensation Fallon Sherrock scheitert in der Q School für die PDC Tour auch im vierten Anlauf. Eine andere Frau wahrt dagegen ihre Chance. (Zum Bericht)

- Biathlon: Doll verpasst Podium - Fourcade siegt

Benedikt Doll muss sich trotz guter Ausgangslage ohne Podiumsplatzierung vom Heimweltcup in Ruhpolding verabschieden. Der Sieg geht an einen Franzosen. (Zum Bericht)

- UFC: Historisches Comeback von McGregor

Conor McGregor hat es bei seiner Rückkehr in die UFC besonders eilig und schlägt seinen Gegner bereits in der ersten Runde K.o. Danach spuckt er große Töne. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Setién gibt Debüt als Barca-Coach

Beim FC Barcelona beginnt eine neue Ära. Nach dem Aus von Ernesto Valverde setzen die Katalanen auf den neuen Coach Quique Setién. Der empfängt bei seinem Debüt den FC Granada.

- NFL: Super-Bowl-Teilnehmer gesucht

In der NFL werden die Teilnehmer beim Super Bowl LIV gesucht. Zunächst duelliert sich Überraschungsteam Tennessee Titans mit den Kansas City Chiefs, anschließend kommt es zum Duell San Francisco 49ers gegen Green Bay Packers.

Das müssen Sie heute sehen

- NHL: Penguins treffen auf Bruins

SPORT1 bietet der stärksten Eishockey Liga der Welt und ihren deutschen Legionären die passende Bühne und zeigt ab Januar regelmäßig am Sonntag zur Primetime ausgewählte Livespiele im Free-TV. Diesmal steht Dominik Kahun im Fokus, der mit seinen Pittsburgh Penguins die Boston Bruins empfängt.

Das Video-Schmankerl des Tages

Mit 37 Jahren: Ex-Bayern-Keeper trällert Party-Klassiker vor Debüt - Ex-Bayern-Torhüter Pepe Reina wechselte Anfang des Jahres vom AC Mailand zu Aston Villa in die Premier League. Vor seinem Debüt versucht er sich mit "La Bamba".