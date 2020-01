Skispringer Karl Geiger feiert in Val di Fiemme seinen ersten Saisonsieg und übernimmt das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Auch Namensvetter und Kombinierer Vinzenz Geiger ist in Val di Fiemme erfolgreich.

Die deutschen Biathlon-Frauen haben dagegen einen Podestplatz in Oberhof verpasst. Die Herren-Staffel schaffte den Sprung aufs Podium. Der FC Bayern muss in einem Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg eine überraschend deutliche Niederlage hinnehmen.

Am Abend trifft Deutschland bei der Handball-EM auf Titelverteidiger Spanien und kann einen großen Schritt auf dem Weg ins Halbfinale machen. Auch im Fußball gibt es hochklassige Partien: Unter anderem trifft der FC Liverpool auf Tottenham Hotspur.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Geiger fliegt zum ersten Saisonsieg

Karl Geiger feiert in überragender Manier in Val di Fiemme seinen ersten Saisonsieg. Zudem übernimmt der deutsche Skispringer das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. (Zum Bericht)

- Kombinierer Geiger läuft zum Sieg

Vinzenz Geiger bezwingt Topstar Jarl Magnus Riiber in Val di Fiemme und holt den deutschen Kombinierern den zweiten Saisonsieg. Auch die übrigen Deutschen überzeugen. (Zum Bericht)

- Biathlon: Doll gibt Staffel-Sieg aus der Hand

Die deutsche Männer-Staffel läuft in Oberhof aufs Podest. Beim letzten Schießen vergibt Schlussläufer Benedikt Doll sogar den möglichen Sieg. (Zum Bericht)

- Biathlon: Frauen-Staffel vermeidet Debakel

Die deutsche Frauenstaffel erwischt beim Heimweltcup in Oberhof einen Fehlstart, vermeidet aber ein erneutes Debakel. Das Podium wird jedoch verpasst. (Zum Bericht)

- Lange Pause für Barca-Star Suárez

Der FC Barcelona muss offenbar wochenlang auf Luis Suárez verzichten. Der zuletzt sehr treffsichere Stürmer muss sich am Knie operieren lassen. (Zum Bericht)

- FC Bayern geht in Nürnberg unter

Der FC Bayern kassiert im letzten Test vor dem Rückrundenstart einen Rückschlag. Beim 1. FC Nürnberg setzt es eine überraschend deutliche Niederlage. (Zum Bericht)

- BVB gewinnt Test gegen Feyenoord ohne Haaland

Borussia Dortmund feiert im Test gegen Feyenoord Rotterdam einen souveränen Sieg. Neben Doppelpacker Guerreiro treffen auch zwei Youngster für den BVB. (Zum Bericht)

- Traumfinale beim ATP Cup perfekt

Serbien bezwingt Russland im Halbfinale des ATP Cups und kämpft um den Titel. Auch Spanien zieht ins Endspiel ein, Rafael Nadal holt den entscheidenden Punkt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Handball-EM: Schwere Aufgabe für Deutschland

Nach dem Auftaktsieg bei der Handball-EM 2020 gegen die Niederlande bekommt es das DHB-Team am zweiten Gruppenspieltag mit Titelverteidiger Spanien zu tun (Handball-EM: Spanien - Deutschland ab 18.15 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER).

- Liverpool bei den Spurs gefordert

Der FC Liverpool marschiert in der Premier League in souveräner Manier Richtung Meisterschaft. Können José Mourinho und Tottenham Hotpsur die Reds ausbremsen (Premier League: Tottenham Hotspur - FC Liverpool ab 18.30 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER)?

- Harte Nuss für Inter Mailand

Tabellenführer Inter Mailand trifft am Abend auf Atalanta Bergamo. Während Inter sich aus der Champions League bereits verabschieden musste, steht Atalanta mit Robin Gosens in der K.o.-Phase. In der Liga ist Bergamo Fünfter. (Serie A: Inter Mailand - Atalanta Bergamo ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- NHL: Buffalo Sabres fordern Vancouver Canucks

Die stärkste Eishockey-Liga der Welt live auf SPORT1+: Der Pay-TV Sender überträgt in der Spielzeit 2019/20 ausgewählte Partien der NHL LIVE. Heute heißt es Bühne frei für Buffalo Sabres - Vancouver Canucks. (NHL: Buffalo Sabres - Vancouver Canucks ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+) In der Nacht auf Sonntag geht es dann weiter mit der Partie Ottawa Senators - Montreal Canadiens (1 Uhr) und Calgary Flames - Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl (4 Uhr).

Das Video-Schmankerl des Tages

Dortmund-Star Jadon Sancho hat Ferien in Dubai gemacht. Auf Instagram lässt er seine Follower an seinem glamourösen Urlaub teilhaben.