Bei den Australian Open startet die Qualifikation trotz mieser Bedingungen. Spielerinnen wie Svitolina reagieren sauer. Eine Slowenin muss sogar aufgeben.

Der FC Bayern verlängert den Vertrag mit einem langjährigen Partner. Karl-Heinz Rummenigge ist begeistert, die Spieler bekommen erstmals E-Autos.

Wenig Grund zur Freude hat allerdings Tabea Kemme. Die deutsche Nationalspielerin erklärt aufgrund von Verletzungen ihr frühzeitiges Karriereende. Jordan Beyer wird von Borussia Mönchengladbach bis zum Saisonende an den Hamburger SV ausgeliehen.

Anzeige

In der Champions Hockey League stehen am Abend die Rückspiele der Halbfinals an. In Flachau jagen derweil die Ski-Damen durch den Stangenwald. Setzt sich beim Nightrace Slalom-Queen Mikaela Shiffrin die Krone auf?

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Das ist passiert

- Bundesliga: Gladbach verleiht Youngster nach Hamburg

Mönchengladbach will Jordan Beyer beim HSV Spielpraxis geben. Hoffenheim rüstet auf der Torhüterposition nach. Die Transfers der Bundesliga - hier der Überblick! (Zum Bericht)

- Bundesliga: Gnabry vor Blitz-Comeback?

Das Trainingslager in Katar brach Serge Gnabry wegen Achillessehnen-Beschwerden vorzeitig ab. Nun kehrt er auf den Platz zurück. Ein Einsatz in Berlin scheint möglich. (Zum Bericht)

- Frauen-Fußball: Olympiasiegerin beendet Karriere

Tabea Kemme erklärt ihr vorzeitiges Karriereende. Die Olympiasiegerin von 2016 schlägt sich bereits seit längerem mit Knieproblemen herum. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Neuer Mega-Deal mit Audi

Der FC Bayern verlängert den Vertrag mit einem langjährigen Partner. Karl-Heinz Rummenigge ist begeistert, die Spieler bekommen erstmals e-Autos. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Löw sieht Nübels Wechsel kritisch

Joachim Löw ist von der Entscheidung des jungen Torhüters wahrlich nicht begeistert. Der Bundestrainer macht sich Sorgen um die Entwicklung von Alexander Nübel. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Ex-Bayern-Star bietet Rückkehr an

Der FC Bayern muss derzeit auf einige Spieler verzichten. Ein ehemaliger Profi des Rekordmeisters bietet dem Klub nun seine Hilfe an. (Zum Bericht)

- Bierhoff: Müller-Nominierung sinnvoll

Oliver Bierhoff kann sich eine Olympia-Teilnahme von Thomas Müller gut vorstellen. Schließlich sei der Star des FC Bayern auf der ganzen Welt bekannt. (Zum Bericht)

- Tennis: Skandalszenen bei Australian Open

Bei den Australian Open startet die Qualifikation trotz mieser Bedingungen. Spielerinnen wie Svitolina reagieren sauer. Eine Slowenin muss sogar aufgeben. (Zum Bericht)

- NFL: Neuer Coach für Cleveland Browns

Der gescheiterte Geheimfavorit hat einen neuen Trainer. Die Cleveland Browns verpflichten Kevin Stefanski von den Minnesota Vikings. (Zum Bericht)

- Leichtathletik: Klosterhalfen trainiert weiter bei Julian

Konstanze Klosterhalfen trainiert auch nach dem Aus für das Nike Oregon Project weiterhin mit Pete Julian zusammen - auch der Trainingsort hat sich nicht geändert. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Handball: Wer folgt Deutschland in die Hauptrunde?

Der Kampf um die Hauptrunde ist im vollen Gange. Die weiteren Gegner der deutschen Mannschaft werden in Gruppe B ausgespielt. Wird es Österreich, Tschechien oder Nordmazedonien? Außerdem duellieren sich die beiden Top-Teams Portugal und Norwegen. Auch die Schweden und der gefallene Riese Frankreich sind auf der Platte. (Handball-EM: Alle Spiele ab 18.15 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER).

- Ski Alpin: Nightrace in Flachau

Die Slalom-Elite der Damen macht Station im Salzburger Land. Wer gewinnt das Nightrace von Flachau? Top-Favoriten sind unter anderem Alleskönnerin Mikaela Shiffrin (USA), Wendy Holdener (Schweiz) und Petra Hlova (Slowakei). (Ski Alpin: Slalom in Flachau ab 18 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Eishockey: Halbfinale Champions Hockey League

In der Champions Hockey League stehen die Rückspiele der Halbfinals an. Die Chancen auf ein rein schwedisches Finale stehen bei drei schwedischen Halbfinalisten nicht schlecht. SPORT1 zeigt Eishockey der Extraklasse ab 18 Uhr LIVE im TV und Stream.

- Magenta Sport: Arena

Vier Sportarten, sechs Ligen, ein Magazin: In dem wöchentlichen Format "Magenta Sport: Arena" berichtet SPORT1 über die Highlights aus Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League, 3. Liga, FLYERALARM Frauen-Bundesliga, Deutscher Eishockey Liga, easyCredit Basketball-Bundesliga und der eSports-Szene. Neben Spielberichten bietet das einstündige Magazin in dieser Saison auch aktuelle News, Analysen und Vorberichte zu den einzelnen Ligen und Wettbewerben. (LIVE ab 20.15 Uhr im TV und Stream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Das Unternehmen „Deloitte“ veröffentlicht zum 23. Mal eine Rangliste der Klub-Einnahmen. Neuer Kohle-König ist der FC Barcelona, drei Bundesliga-Klubs landen in den Top 20.