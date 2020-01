Die angesetzten Qualispiele bei den Australian Open werden wegen der Luftqualität zunächst nach hinten verschoben. Dann zieht auch noch ein Sturm auf.

Thomas Müller und Mats Hummels gehören zu den Profis, die als Teilnehmer bei den Olympischen Spielen gehandelt werden. Nun äußert sich Kuntz.

Bei der Handball-EM werden die letzten Hauptrunden-Tickets vergeben. Mit Weltmeister Dänemark muss auch noch ein prominenter Name um das Weiterkommen bangen. Die deutschen Gegner in der Hauptrunde stehen hingegen fest.

In der Volleyball-Bundesliga der Damen kommt es zum Duell zwischen dem SC Potsdam und dem Dresdner SC. Dazu steht in Ruhpolding der Damen-Sprint im Biathlon auf dem Programm.

Das ist passiert

- Bundesliga: Neues Bayern-Trikot offenbar geleakt

Das dritte Trikot des FC Bayern soll in der kommenden Spielzeit in schwarz gehalten sein. Bei den Fans werden damit Erinnerungen an die Saison 2011/2012 wach. (Zum Bericht)

- Olympia: Müller zu Olympia? Jetzt spricht Kuntz

Thomas Müller und Mats Hummels gehören zu den Profis, die als Teilnehmer bei den Olympischen Spielen gehandelt werden. Nun äußert sich Kuntz. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Nübel-Berater erklärt Bayern-Wechsel

Alexander Nübels Wechsel zum FC Bayern sorgt nach wie vor für Verwunderung. Nun erklärt sein Berater, wie der Schalke-Star von den Roten überzeugt wurde. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Liga-Spiele während WM

Die Deutsche Fußball-Liga arbeitet an einem Plan, um auch während der Weltmeisterschaft 2022 Bundesliga-Spiele austragen zu können. Es geht um viel Geld. (Zum Bericht)

- Handball: Prokop denkt über Spielertausch nach

Johannes Golla könnte vor dem ersten Hauptrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der EM erstmals in den Kader rutschen - das verrät der Bundestrainer. (Zum Bericht)

- Skispringen: Eisenbichler kommt um OP herum

Markus Eisenbichler kann auch beim Heim-Weltcup von Titisee-Neustadt nicht an den Start gehen. Trotzdem gibt es gute Nachrichten für den Weltmeister. (Zum Bericht)

- NFL: Superstar schockt NFL mit Rücktritt

Luke Kuechly zählt zu den besten Linebackern der NFL. Mit nur 28 Jahren verkündet der Star der Carolina Panthers nun völlig überraschend sein Karriereende. (Zum Bericht)

- Australien Open: Wetter-Chaos in Australien geht weiter

Die angesetzten Qualispiele bei den Australian Open werden wegen der Luftqualität zunächst nach hinten verschoben. Dann zieht auch noch ein Sturm auf. (Zum Bericht)

-ATP: Struff scheitert bei Generalprobe früh

Jan-Lennard Struff muss beim ATP-Turnier in Adelaide schon früh die Segel streichen. Der deutsche Davis-Cup-Spieler unterliegt einem Underdog aus Australien. (Zum Bericht)

- Rallye Dakar: Fernando Alonso übersteht Unfall glimpflich

Fernando Alonso hebt bei der Überquerung einer Düne bei der Rallye Dakar ab und überschlägt sich mehrfach. Doch der ehemalige Formel-1-Star fährt erstmal weiter. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- FA Cup: Manchester United - Wolverhampton Wanderers

Die "Red Devils" müssen im FA Cup nachsitzen und nach dem 0:0 in Wolverhhampton zum Wiederholungsspiel antreten. Im heimischen Old Trafford will man sich nun für die 1:2-Viertelfinal-Niederlage im letztjährigen FA Cup revanchieren. (FA Cup: Manchester United - Wolverhampton Wanderers, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Handball-EM: Letzte Vorrundenspiele mit Island und Dänemark

Bei der Handball-EM stehen die letzten Gruppenspiele an und mit Dänemark bangt noch ein Schwergewicht um das Erreichen der Hauptrunde. Gegen Russland müssen die Nordeuropäer zwingend gewinnen (Handball-EM: Russland - Dänemark, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) und auf Schützenhilfe Islands hoffen. Diese spielen zuvor gegen Ungarn um den Gruppensieg. (Handball-EM: Island - Ungarn, ab 18.15 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- EuroLeague: FC Bayern Basketball in Athen gefordert

In der EuroLeague wollen die Stars des FC Bayern Basketballs mit dem neuen Trainer nochmal Richtung Playoffs-Plätze angreifen. Dafür ist ein Sieg bei Panathinaikos Athen fast schon Pflicht. (EuroLeague: Panathinaikos Athen - FC Bayern Basketball, ab 20.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

- SPORT1 News Live

Die "SPORT1 News" präsentieren die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports. (SPORT1 News Live, ab 18.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam - Dresdner SC

Am 12. Spieltag kommt es zum Ostderby SC Potsdam gegen Dresdner SC. Potsdam ist stark in die Saison gestartet und auf Playoff-Kurs, das Hinspiel in Dresden gewann Potsdam mit 3:1. (Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam - Dresdner SC, ab 19.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Drei Spieler, die älter sind als 23 Jahre, darf U21-Trainer Stefan Kuntz mit zu den olympischen Spielen nehmen. Als heiße Kandidaten gelten Thomas Müller und Sandro Wagner.