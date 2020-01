Peter Wright hat bei der Darts-WM erstmals den Titel geholt. Im Finale bezwang der Schotte Titelverteidiger Michael van Gerwen.

Jürgen Klopp will mit dem FC Liverpool auch im neuen Jahr in der Erfolgsspur bleiben. In der Premier League treffen die Reds auf den starken Aufsteiger Sheffield United.

Für die Basketballer des FC Bayern steht in der EuroLeague eine knifflige Aufgabe bei Roter Stern Belgrad an.

Das ist passiert

- Trauer um früheren NBA-Commissioner Stern

Der langjährige Commissioner der NBA, David Stern, ist tot. Wie die NBA am Neujahrstag mitteilte, verstarb Stern im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Hirnblutung, die er rund drei Wochen zuvor erlitten hatte, im Beisein seiner Ehefrau Dianne und seiner Familie. (Zum Bericht)

- Premier League: Arteta feiert ersten Sieg

Der FC Arsenal hat im dritten Spiel unter Mikel Arteta den ersten Sieg eingefahren. Beim Erfolg gegen Manchester United trifft auch der Ex-Dortmunder Sokratis. (Zum Bericht)

- PDC gibt Teilnehmer der Premier League Darts bekannt

Die PDC setzt bei der Premier League Darts wieder auf das "Contender-System". Erstmals dabei: Fallon Sherrock. Die 25-Jährige tritt am 2. Spieltag an. Unter den neun fixen Teilnehmern sind zwei Debütanten, der eine oder andere große Name fehlt. (Zum Bericht)

- Wright erstmals Darts-Weltmeister

Peter Wright hat sich bei der Darts-WM erstmals den Titel geschnappt. Der Schotte rang in einem packenden Finale Titelverteidiger Michael van Gerwen mit 7:3 nieder und kassierte die Siegprämie von 500.000 Pfund (rund 591.000 Euro). (Zum Bericht)

- Balotelli in Autounfall verwickelt

Für Mario Balotelli hat das neue Jahr mit einer Schrecksekunde begonnen. Der Stürmer in Diensten von Brescia Calcio war als Beifahrer in einen Autounfall verwickelt. Der frühere italienische Nationalspieler blieb unverletzt. (Zum Bericht)

- Hasenhüttl düpiert Mourinho - Erste Pleite für Ancelotti

Ralph Hasenhüttl hat als Trainer des FC Southampton in der Premier League für eine Überraschung gesorgt. Beim Sieg gegen José Mourinhos Tottenham Hotspur sorgte "The Special One" mit einer Gelben Karte wegen Spionage für Aufsehen. Carlo Ancelotti hat als Trainer des FC Everton im dritten Spiel die erste Niederlage kassiert. (Zum Bericht)

- Erster Neuzugang für Klinsmann fix

Hertha BSC hat mit Santiago Ascacíbar den ersten Winter-Neuzugang präsentiert. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom VfB Stuttgart zum Team von Trainer Jürgen Klinsmann. (Zum Bericht)

- Ärger um Pizarros Urlaubsfoto

in Bierchen im Thailand-Urlaub könnte für Werder Bremens Stürmer-Oldie Claudio Pizarro ein Nachspiel haben. "Sonne und Erholung sind wichtig. Das galt für mich früher als Spieler und gilt jetzt auch für Claudio. Aber das Foto ist in unserer Situation unglücklich. Wir werden sicher mit ihm darüber sprechen, wenn er wieder hier ist", sagte Werder-Sportchef Frank Baumann der Bild. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Basketball: Fraport Skyliners gastieren in Göttingen

Die BG Göttingen empfängt in der Basketball-Bundesliga den Tabellennachbarn Fraport Skyliners. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen (BBL: BG Göttingen - Fraport Skyliners, ab 19 Uhr im LIVETICKER).

- Premier League: Setzt Liverpool Siegeszug fort?

Jürgen Klopp kann mit dem FC Liverpool den Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League wieder auf 13 Zähler ausbauen. Gegner an der Anfield Road ist der starke Aufsteiger Sheffield United (Premier League: FC Liverpool - Sheffield United, ab 21 Uhr im LIVETICKER).

- Basketball: Bayern in der EuroLeague gefordert

In der Liga ist Bayern München unangefochten, in der EuroLeague hingegen läuft der selbst ernannte Playoff-Kandidat den eigenen Ansprüchen hinterher. Am Donnerstagabend sind die Münchner bei Roter Stern Belgrad gefordert (EuroLeague: Roter Stern Belgrad - Bayern München, ab 21 Uhr im LIVETICKER). Für Bayern-Trainer Dejan Radonjic ist es ein Wiedersehen mit der Vergangenheit. Von 2013 bis 2017 war er in der serbischen Hauptstadt als Trainer tätig.

