In Innsbruck steht am Nachmittag das dritte Springen der Vierschanzentournee auf dem Programm. Karl Geiger peilt nach seinem Sieg in der Qualifikation auch den ersten Erfolg in einem Tournee-Springen an.

Auch in der NFL geht es am Samstag rund. Mit den Wild-Card-Games beginnen die Playoffs. Im ersten Duell treffen dabei die Houston Texans und die Buffalo Bills aufeinander.

Bereits am Freitagabend hat dagegen Andrea Petkovic bekannt gegeben, dass sie nicht an den Australian Open teilnehmen wird.

Das ist passiert

- Ter Stegen droht Supercopa-Ausfall

Der FC Barcelona muss aktuell auf den verletzten Marc-André ter Stegen verzichten. Trainer Ernesto Valverde spricht nun über eine mögliche OP und die Ausfallzeit. (Zum Bericht)

- Petkovic sagt Australian Open ab

Entscheidung bei Andrea Petkovic. Die 32-jährige Tennisspielerin sagt ihre Teilnahme an den Australian Open in Melbourne aufgrund einer Verletzung ab. (Zum Bericht)

- Ibrahimovic trifft im ersten Spiel

Zlatan Ibrahimovic hat beim AC Mailand noch viel vor. Nicht nur bei seiner Vorstellung, auch im ersten Testspiel präsentiert sich der Schwede angriffslustig. (Zum Bericht)

- Düsseldorf gewinnt packendes DEL-Derby

In der DEL gewinnt die Düsseldorfer EG ein packendes Derby gegen die Kölner Haie. Der Tabellenführer aus München patzt dagegen beim Auswärtsspiel in Berlin. (Zum Bericht)

- ALBA verspielt Führung in Valencia

Bitterer Abend für ALBA Berlin. In der EuroLeague verspielt das Team von Trainer Aito Garcia Reneses gegen Valencia Basket eine Führung und verliert erneut. (Zum Bericht)

- Tottenham-Star Kane fällt länger aus

Bittere Nachricht für Tottenham-Trainer José Mourinho. Torjäger Harry Kane verletzt sich im Spiel gegen den FC Southampton und fällt längere Zeit aus. (Zum Bericht)

- Theis' Mega-Block rettet die Celtics

Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis rettet mit einem Block gegen Trae Young den Sieg der Boston Celtics. Sein Coach adelt ihn nach der Partie. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Vierschanzentournee: Drittes Springen in Innsbruck

Die Skispringer müssen in Innsbruck zum dritten Springen der Vierschanzentournee antreten. Nach dem Sieg in der Qualifikation will Karl Geiger auch das Springen gewinnen und in der Gesamtwertung Boden gut machen (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER).

- Wild-Card-Round in der NFL

In der NFL steht die erste Playoff-Runde auf dem Programm. In der ersten Partie bekommen es die Houston Texans mit den Buffalo Bills zu tun (ab 22.35 Uhr in den LIVESCORES). In der Nach auf Sonntag steht (ab 02.15 Uhr in den LIVESCORES) die Begegnung zwischen den New England Patriots und den Tennessee Titans auf dem Programm.

- Englische Topklubs im FA Cup gefordert

In Großbritannien steht die dritte Runde des FA Cups auf dem Programm. Ab 18.31 Uhr sind unter anderem Manchester City, Manchester United und Leicester gefordert (alle Spiele im LIVETICKER).

- Stadt-Derby in La Liga

In der spanischen Liga kommt es zum Derby zwischen Espanyol und dem FC Barcelona (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Bereits zuvor muss Real Madrid zum FC Getafe (ab 16 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- Hallenfußball Live: Mercedes-Benz Junior Cup

Budenzauber live auf SPORT1: Bevor die Bundesliga in die Rückrunde startet, stehen hochkarätige Hallenfußball-Turniere auf dem Programm. In Sindelfingen wird wieder der Mercedes-Benz Junior Cup ausgetragen. Beim renommiertesten Nachwuchs-Hallenturnier Deutschlands sind viele prominente U19-Teams vertreten, unter anderem Gastgeber Stuttgart, Gladbach, Leipzig und Frankfurt. SPORT1 überträgt ab 12 Uhr LIVE im TV und STREAM. Den dazugehörigen Experten-Talk gibt es ab 22.30 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Hallenfußball Live: Budenzauber Emsland

Beim Budenzauber Emsland treffen sich ehemalige Stars und Legenden der Bundesliga. Auch dieses Jahr werden wieder große Namen aufwarten. Neben den Legenden von Werder Bremen, Schalke 04, des VfL Osnabrück, SV Meppen und Hertha BSC Berlin hat auch der VfL Bochum sein Kommen angekündigt, darunter Zaubermaus Dariusz Wosz. SPORT1 überträgt ab 17.30 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Das Video-Schmankerl des Tages

Beim Cup der Öffentlichen Versicherungen in Oldenburg zündet Kugelblitz Ailton gegen den BVB und trifft.