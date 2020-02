Beim Ball des Sports der Stiftung Deutsche Sporthilfe versammelte sich das Who is Who des deutschen Sports. Hier zeigen sich die beiden Sportler des Jahres, Malaika Mihambo und Niklas Kaul, zusammen mit Schwimm-Legende Franziska van Almsick. SPORT1 zeigt die besten Bilder des Benefiz-Events

© Getty Images