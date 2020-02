Die 20. Laureus World Sports Awards werden am 17. Februar in Berlin vergeben. Bereits 2016 wurde die Veranstaltung in der deutschen Hauptstadt durchgeführt. Dieses Mal findet die Preisverleihung ab 19 Uhr in der Verti Music Hall in der Nähe des Ostbahnhofs statt.

Eine Vielzahl an Sportstars wird dabei erwartet. Die sogenannten Oscars der Sportwelt zählen zu den wichtigsten Auszeichnungen für Profisportler.

Seit dem Jahr 2000 wird diese Auszeichnung nun bereits vergeben. Zum Jubiläum wurde das Motto "Sports unites us" ausgerufen.

Hugh Grant moderiert Laureus World Sports Awards

Hollywoodstar und Spot-Fan Hugh Grant wird durch die Abend führen und die Veranstaltung moderieren.

Dies ist das zweite Mal, dass Grant die Awards ausrichtet, nachdem er bereits bei den Laureus World Sports Awards 2017 in Monaco überzeugte.

"Die Laureus World Sports Awards sind der Höhepunkt des Sports, sie ehren die größten Leistungsträger der Welt und würdigen die Fähigkeit des Sports, Leben zum Besseren zu verändern. Als echter Sportfan freue ich mich darauf, am Montagabend meinen Teil dazu beizutragen, dass die größten Sportler der Vergangenheit und Gegenwart in Berlin zusammenkommen, um alles zu feiern, was wir am Sport lieben.", erklärte der 59-Jährige voller Vorfreude.

Laureus Patron Nelson Mandela

Neben der Auszeichnung will die Stiftung "Laureus Sport for Good" Menschen durch Sport zusammenbringen.

Bei den ersten Laureus World Sports Awards im Jahr 2000 sprach Laureus Patron Nelson Mandela die Worte, die die weltweite Sport for Good-Bewegung auslösten. Diese Worte begleiten die Verleihung auch heute noch, 20 Jahre später: "Sport hat die Macht, die Welt zu verändern; Menschen auf eine Weise zu vereinen, wie es sonst kaum möglich ist. Von Sportstars über Sportfans bis hin zu den jungen Menschen in den Laureus Sport for Good-Programmen auf der ganzen Welt: Sport vereint uns."

Sportler ermitteln die Gewinner

Eine Jury aus knapp 70 ehemaligen Spitzensportlern ermittelt die Gewinnerinnen und Gewinner in den sieben Hauptkategorien. Die Kandidaten werden zuvor von mehr als 1.000 Sportjournalisten aus über 120 Ländern vorgeschlagen.

Zu den Nominierten bei der 20. Auflage der Veranstaltung gehören der sechsmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, Golf-Ikone Tiger Woods oder Turn-Superstar Simone Biles.

Die Nominierten der Laureus World Sports Awards

Sportler des Jahres

Eliud Kipchoge

Lewis Hamilton

Lionel Messi

Marc Marquez

Rafael Nadal

Tiger Woods

Sportlerin des Jahres

Allyson Felix

Megan Rapinoe

Mikaela Shiffrin

Naomi Osaka

Shelly-Ann Fraser-Pryce

Simone Biles

Team des Jahres

FC Liverpool

Mercedes-AMG F1 Team

Rugby-Team Südafrika

Basketball-Team Spanien

Toronto Raptors

Frauen-Fussball-Nationalmannschaft USA

Durchbruch des Jahres

Andy Ruiz

Bianca Andreescu

Coco Gauff

Egan Bernal

Männer-Rugby-Team Japan

Regan Smith

Comeback des Jahres

Andy Murray

Christian Lealiifano

Kawhi Leonard

FC Liverpool

Nathan Adrian

Sophia Flörsch

Sportler des Jahres mit körperlicher Einschränkung

Alice Tai

Diede de Groot

Jetze Plat

Manuela Schär

Oksana Masters

Omara Durand

Action-Sportler des Jahres

Carissa Moore

Chloe Kim

Italo Ferreira

Mark McMorris

Nyjah Huston

Raysssa Leal

So können Sie die Laureus Sports Awards LIVE verfolgen:

TV: rbb überträgt zeitversetzt ab 22 Uhr, hr-fernsehen überträgt zeitversetzt ab 23.45 Uhr.

Stream: -

Ticker: SPORT1 App