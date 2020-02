Das Montagsspiel der 2. Bundesliga verspricht Spannung und Emotionen: Holstein Kiel empfängt den FC St. Pauli zum Nord-Derby. Vor allem für die Hamburger ist ein Sieg im Abstiegskampf fast schon Pflicht.

In Rotterdam findet in dieser Woche ein ATP-Tour-500-Turnier statt. Der deutsche Routinier Philipp Kohlschreiber trifft nach überstandener Qualifikation in der 1. Runde auf Daniel Evans.

Am Abend fand das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern München und RB Leipzig keinen Sieger.

Die Auslosung zum DFB-Pokal-Viertelfinale bescherte den Münchnern ein schweres Los. Sie müssen beim FC Schalke 04 antreten.

Das ist passiert

- Bundesliga: Topspiel endet torlos

Der Bundesligagipfel zwischen Rekordmeister Bayern München und Herbstmeister RB Leipzig ist ohne Tore geblieben. Die Bayern verpassten es auf dem Weg zum achten Titel in Folge, das erhoffte Zeichen zu setzen, bleiben aber dennoch Tabellenführer. (Zum Bericht)

- DFB-Pokal: Bayern müssen zum FC Schalke 04

Titelverteidiger Bayern München hat im Viertelfinale des DFB-Pokals das wohl schwerstmögliche Los gezogen. Der Rekordgewinner muss in der Runde der letzten Acht bei Schalke 04 antreten. In einem weiteren Bundesliga-Duell empfängt zudem Bayer Leverkusen den Aufsteiger Union Berlin. (Zum Bericht)

- Serie A: Inter nach Derby-Sieg wieder Tabellenführer

Inter Mailand hat das Stadtderby gegen den AC Mailand in spektakulärer Manier gewonnen und nach dem überraschenden Ausrutscher von Serienmeister Juventus Turin die Tabellenführung in der ersten italienischen Liga zurückerobert. (Zum Bericht)

- La Liga: Real und Barcelona siegen nach Pokal-Aus

Rekordmeister Real Madrid und Titelverteidiger FC Barcelona haben sich nach ihren blamablen Pokal-Vorstellungen mit Siegen zurückgemeldet. Real gewann bei Aufsteiger CD Osasuna und bleibt Tabellenführer mit drei Punkten Vorsprung auf Barca, das sich bei Betis Sevilla zu einem knappen Sieg mühte. (Zum Bericht)

- Handball: Kiel festigt die Tabellenführung

Rekordmeister THW Kiel hat seine Tabellenführung in der Bundesliga mit dem vierten Sieg in Serie gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha gewann gegen den HC Erlangen souverän und liegt zwei Punkte vor Meister SG Flensburg-Handewitt. (Zum Bericht)

- NBA: Schröder verliert deutsches Duell

Dennis Schröder muss sich mit Oklahoma City Thunder den Boston Celtics und Daniel Theis geschlagen geben, dabei bleibt es bis zum Ende eng. Moritz Wagner verpasst knapp ein Double-Double. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: Nord-Derby in Kiel

Zum Abschluss des 21. Spieltags startet der FC St. Pauli einen erneuten Anlauf, seinen Auswärtsfluch zu brechen. Ein Erfolg im Nord-Derby bei Holstein Kiel (2. Bundesliga: Holstein Kiel - FC St. Pauli, ab 20.30 Uhr im Liveticker) wäre der erste Dreier in der Fremde in dieser Saison für die Kiezkicker. Immerhin stehen die Chancen in Kiel so gut wie selten. Die Störche sind nämlich alles andere als eine Heimmacht. Von neun Spielen verliefen lediglich zwei siegreich.

- Tennis: Kohlschreiber in Rotterdam gefordert

Philipp Kohlschreiber steht nach zwei Siegen in der Qualifikation im Hauptfeld des ATP-Turniers in Rotterdam. In diesem trifft der Routinier in der 1. Runde auf Daniel Evans aus Großbritannien (Tennis in Rotterdam, 1. Runde: Philipp Kohlschreiber - Daniel Evans ab 20.50 Uhr im Liveticker).

Das Video-Schmankerl des Tages

Nach der Pokal-Blamage gerät Real Madrid auch in der Liga bei CD Osasuna in Rückstand, dreht die Partie aber noch in einen klaren Sieg. Luka Jovic trifft als Joker.