In der Bundesliga eröffnet der Rekordmeister gegen das Tabellenschlusslicht den 23. Spieltag. Trotz der Tabellensituation will der SC Paderborn - wie schon im Hinspiel - den FC Bayern wieder ordentlich ins Schwitzen bringen.

Auch im Eishockey ist München gefordert. In der DEL lädt der EHC Red Bull München zum bayerischen Derby gegen den ERC Ingolstadt.

Karl Geiger und Stephan Leyhe feiern einen deutschen Doppelsieg beim Weltcup-Skispringen in Rasnov. Im Ski Alpin überschattete ein schwerer Sturz die Abfahrt in Crans Montana. Dafür versöhnt sich Viktoria Rebensburg mit Alpinchef Wolfgang Meier.

In der Formel 1 geht die Pechsträhne von Sebastian Vettel weiter und Chris Froome feiert sein Comeback im Radsport.

Das ist passiert

- Deutscher Doppelsieg in Rasnov

Die deutschen Skispringer feiern in Rasnov einen Doppelsieg. Karl Geiger gewinnt, Stephan Leyhe wird Zweiter. Stefan Kraft komplettiert das Podium. (Zum Bericht)

- Horror-Stürze überschatten Bob-WM

Zum Auftakt der Bob-WM in Altenberg ereignen sich mehrere schlimme Stürze. Die Italienerin Tania Vicenzino bleibt sogar regungslos in ihrem Bob liegen. (Zum Bericht)

- Europa League: Irre! Babel imitiert lädierten Gegner

Ajax-Star Ryan Babel imitiert auf kuriose Weise einen am Boden liegenden Gegenspieler. Erst rollt er sich über den Boden, dann humpelt er im Synchronschritt. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Rebensburg versöhnt sich mit Maier

Viktoria Rebensburg legt ihren Streit mit Alpinchef Wolfgang Meier bei. Bei einem Treffen im Rahmen ihrer Behandlung spricht sich die Skirennläuferin mit Maier aus. (Zum Bericht)

- Formel 1: Vettel löst Rote Flagge aus

Sebastian Vettel bleibt am dritten Testtag in Barcelona einfach stehen, die Session wird unterbrochen. Auch Max Verstappen hat Probleme. (Zum Bericht)

- Radsport: Froome feiert Comeback

Chris Froome feiert in der kommenden Woche sein Comeback bei der UAE-Tour. Der viermalige Tour-Sieger sieht dies als nicht selbstverständlich an. (Zum Bericht)

- Biathlon: Eisenbichler verneint Schießproblem

Die Schießleistungen der deutschen Biathlon-Männer bei der WM in Antholz lassen zu wünschen übrig. Für den Sportlichen Leiter Eisenbichler ist das kein Grund zur Sorge. (Zum Bericht)

- Rodeln: Rodler boykottieren Heimweltcup

Die deutschen Rodel-Doppelsitzer nehmen nicht am Heimweltcup in Winterberg teil. Der Grund sind Sicherheitsbedenken, der schlechte Eisausbau sei ein Risiko. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Schwerer Sturz überschattet Abfahrt

Bei der Abfahrt der Damen in Crans Montana stürzt Elisabeth Reisinger schwer. Sie wird per Hubschrauber abtransportiert. Kira Weidle ist unzufrieden mit ihrer Leistung. (Zum Bericht)

- DFB-Nachwuchs: DFB holt Moukoko zurück

Youssoufa Moukoko soll nach zweieinhalb Jahren Pause wieder für den DFB stürmen. Der 15-Jährige soll die deutschen Talente zur Europameisterschaft schießen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Fürth bei Kellerkind Wehen gefordert

Die SpVgg Greuther Fürth ist am 23. Spieltag in der 2. Bundesliga zu Gast beim Tabellenvorletzten aus Wehen Wiesbaden (2. Bundesliga: SV Wehen Wiesbaden - SpVgg Greuther Fürth, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Außerdem trifft der VfL Osnabrück auf Erzgebirge Aue (2. Bundesliga: VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

- DEL-Spitzenduo zu Hause im Einsatz

Die Hauptrunde der DEL geht sechs Spieltage vor Ende endgültig in die heiße Phase. Während Meister Adler Mannheim zu Hause auf Düsseldorf (DEL: Adler Mannheim - Düsseldorfer EG, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) trifft, empfängt Tabellenführer Red Bull München den ERC Ingolstadt (DEL: EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) zum bayrischen Derby.

- Bayern Basketballer empfangen Spitzenreiter

Als Tabellenletzter haben die Basketballer des FC Bayern in der EuroLeague nur noch theoretische Chancen auf den Einzug in die Playoffs. Mit Spitzenreiter Efes Anadolu Istanbul (EuroLeague: FC Bayern Basketball - Efes Anadolu Istabul, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) haben die Münchner zudem am 25. Spieltag einen schweren Brocken vor der Brust.

- Stellt Paderborn Bayern erneut vor Probleme?

Zum Auftakt des 23. Spieltags kommt es in der Bundesliga zum Duell der Gegensätze. In der Allianz Arena empfängt Spitzenreiter FC Bayern Schlusslicht SC Paderborn (Bundesliga: FC Bayern München - SC Paderborn 07, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Im Hinspiel setzten sich die Münchner nur denkbar knapp mit 3:2 durch.

Das müssen Sie heute sehen

