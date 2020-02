Auch heute ist in der Welt des Sports weider allerlei geboten.

In Antholz beginnt mit der Biathlon-WM ein Highlight im Wintersportwinter. In der Mixed-Staffel zählt das deutsche Quartett zu den Medaillenkandidaten.

In Nottingham feiert Fallon Sherrock ihr Debüt in der unibet Premier League of Darts. Die "Queen of Ally Pally" trifft auf Glenn Durrant. SPORT1 zeigt den kompletten 2. Spieltag ab 20.15 Uhr LIVE im TV.

Am Abend entschuldigte sich Jürgen Klinsmann für die Art und Weise seines Rücktritts bei Hertha BSC. In der Handball-Champions-League gelang dem THW Kiel ein wichtiger Sieg.

Das ist passiert

- Fußball: Klinsmann entschuldigt sich

Jürgen Klinsmann hat seinen überraschenden Rücktritt als Trainer von Hertha BSC mit einem Kompetenzgerangel gerechtfertigt, sich für die Art und Weise aber entschuldigt. Die sei natürlich frag- und kritikwürdig, sagte Klinsmann in einem Facebook-Livechat am Mittwochabend. (Zum Bericht)

- Grandioses Doncic-Comeback

Luka Doncic meldet sich nach seiner Verletzungspause eindrucksvoll zurück und führt seine Dallas Mavericks zum Kantersieg gegen die Kings. Auch Kristaps Porzingis trumpft auf. (Zum Bericht)

- Eishockey: Goc beendet Karriere nach der Saison

Marcel Goc, langjähriger Nationalspieler und Kapitän der Silberhelden von Pyeongchang, beendet nach der laufenden Saison seine Karriere. Der Stürmer hat für fünf Klubs insgesamt zehn Jahre in der NHL gespielt, im Vorjahr wurde der 36-Jährige mit Mannheim erstmals in der DEL. (Zum Bericht)

- Ringen: Stäbler holt EM-Gold

Der dreimalige Weltmeister Frank Stäbler hat bei den Europameisterschaften in Rom seinen zweitem EM-Titel nach 2012 geholt. Der 30 Jahre alte Griechisch-Römisch-Spezialist ließ im Finale der Gewichtsklasse bis 72 kg dem Georgier Juri Lomadse keine Chance. (Zum Bericht)

- Handball: THW Kiel vorzeitig im CL-Viertelfinale

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel hat vorzeitig das Viertelfinale in der Champions League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha besiegte im Spitzenspiel der Gruppe B den direkten Verfolger Telekom Veszprem und kann zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase nicht mehr vom ersten Tabellenplatz verdrängt werden. (Zum Bericht)

- Basketball: Nächster Rückschlag für Bonn

Die Telekom Baskets Bonn stecken in der Bundesliga auch nach dem Trainerwechsel weiter in der Krise. Im ersten Spiel unter dem neuen Coach William Voigt verlor der Tabellen-15. gegen die favorisierten MHP Riesen Ludwigsburg und bleibt in großer Abstiegsgefahr. (Zum Bericht)

- Fußball: Demme und Neapel vor Einzug ins Pokalfinale

Der frühere Bundesligaprofi Diego Demme hat mit dem italienischen Erstligisten SSC Neapel einen großen Schritt in Richtung Pokalfinale gemacht. Das Team von Trainer Gennaro Gattuso gewann das Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia beim Meisterschaftsaspiranten Inter Mailand. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Biathlon: WM-Auftakt mit der Mixed-Staffel

Beim Auftakt der Weltmeisterschaften in Antholz kann das deutsche Team die Erfolgsspur für medaillenreiche Titelkämpfe legen. In der Besetzung Denise Herrmann, Franziska Preuß, Arnd Peiffer und Benedikt Doll geht die Mixed-Staffel als Kandidat fürs Podium an den Start. Größte Konkurrenten dürften Norwegen und Frankreich sein. (Biathlon-WM: Mixed-Staffel ab 14.45 Uhr im LIVETICKER)

- Ski Alpin: Dreßen will in Saalbach nachlegen

Nach seinem Heim-Triumph in Garmisch-Partenkirchen will Deutschlands Abfahrts-Ass Thomas Dreßen nachlegen. Der 26-Jährige gehört bei der Schussfahrt in Saalbach-Hinterglemm zum Favoritenkreis. Auf der Piste am Zwölferkogel hatte Dreßen im Februar 2015 sein erstes Weltcuprennen bestritten. (Ski Alpin: Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm ab 12.45 Uhr im LIVETICKER)

- Fußball, Coppa Italia: AC Mailand erwartet Juventus

Im Halbfinale der Coppa Italia kommt es zum Kracher zwischen AC Mailand und Juventus. Das Hinspiel wird im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion ausgetragen, das Rückspiel steigt am 4. März im Allianz Stadium in Turin. (Coppa Italia: AC Mailand - Juventus Turin ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- Handball, HBL: Kiel-Verfolger im Fernduell

Die SG Flensburg-Handewitt steht am 23. Spieltag vor einer Pflichtaufgabe. Der Tabellenzweite empfängt die HSG Nordhorn-Lingen (HBL: SG Flensburg-Handewitt - HSG Nordhorn-Lingen, ab 19 Uhr im LIVETICKER), die mit großem Abstand auf den Rest der Liga das Tabellenende zieren. Die Rhein-Neckar Löwen haben eine deutlich schwerere Aufgabe vor der Brust. Der Tabellendritte muss bei der HSG Wetzlar (HBL: HSG Wetzlar - Rhein-Neckar Löwen, ab 19 Uhr im LIVETICKER) antreten und dort gewinnen, wenn er sich nicht frühzeitig aus dem Titelrennen verabschieden will.

Das müssen Sie sehen

