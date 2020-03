Das Skandalspiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern erhitzt die Gemüter. Aber auch sportlich war am Samstag einiges los, die Mega-Serie des FC Liverpool ist beendet.

Auch am ersten Märztag ist in der Welt des Sports wieder viel geboten.

So kommt es in der Bundesliga zum Topspiel zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen. In Spanien steht der Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona auf dem Programm.

Das ist passiert

- Skandalspiel: Rummenigge kämpft gegen Chaoten

Nach dem Skandal von Hoffenheim macht Karl-Heinz Rummenigge im Kampf gegen Fan-Chaoten ernst. Der Bayern-Boss will sich nicht mehr wegducken. (Zum Bericht)

- Liverpool-Serie reißt bei Abstiegskandidat

Liverpool muss seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Gegen Abstiegskandidaten Watford kommen die Reds überraschend deutlich unter die Räder. (Zum Bericht)

- Nächster Nübel-Patzer bei Schalke-Pleite

Schalke 04 hat nach einer erneut schlechten Leistung sowie einem weiteren dicken Patzer von Torhüter Alexander Nübel die nächste Niederlage kassiert. Schalke-Torwart Alexander Nübel leistet sich beim letzten Gegentor gegen Köln einen schweren Patzer, woraufhin einige Schalke-Fans "Nübel-raus" skandierten. (Zum Bericht)

- Skispringen: Deutsches Skisprung-Team siegt in Lahti

Die deutschen Skispringer um den Weltcup-Gesamtzweiten Karl Geiger haben ihren zweiten Sieg in Folge in einem Teamwettbewerb gefeiert. Die DSV-Adler setzten sich im finnischen Lahti in einem ganz engen Wettbewerb mit umgerechnet 1,3 Metern Vorsprung vor Slowenien durch. (Zum Bericht)

- Handball: Löwen siegen bei Schwalbs Liga-Comeback

Martin Schwalb hat mit den Rhein-Neckar Löwen auch in der Handball Bundesliga ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Die Mannheimer feierten mit dem früheren Erfolgstrainer des HSV Hamburg einen klaren Sieg gegen die TSV Hannover-Burgdorf. (Zum Bericht)

- NBA: Theis wird bei Overtime-Thriller zur tragischen Figur

Die Houston Rockets ringen die Boston Celtics in einem Krimi nach Verlängerung nieder, Daniel Theis rückt in den Mittelpunkt. Die Los Angeles Lakers enttäuschen. (Zum Bericht)

- NHL: Draisaitl knackt 100er-Marke

Leon Draisaitl nimmt die magische Marke von 100 Scorerpunkten in der NHL und führt seine Edmonton Oilers zum Sieg. Dominik Kahun gibt sein Debüt für die Buffalo Sabres. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: RB empfängt Bayer zum Topspiel

Im Spiel des Tabellenzweiten RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen (Bundesliga: RB Leipzig - Bayer Leverkusen ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) geht es nicht nur um Bundesliga-Punkte, sondern auch um einen Platz in der Champions League 2020/21. Leipzig hat zurzeit fünf Zähler mehr als der Tabellenfünfte Leverkusen, der am Ende der Saison unbedingt unter den ersten Vier landen und damit in die Königsklasse einziehen will. Zuvor stehen sich Union Berlin und der VfL Wolfsburg (Bundesliga: Union Berlin - VfL Wolfsburg ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) gegenüber.

- 2. Bundesliga: Bielefeld bei Kellerkind gefordert

Am Sonntag hat der SV Wehen Wiesbaden eine schwere Auswärtsaufgabe zu bestehen. Bei Arminia Bielefeld (2. Bundesliga: Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden, ab 13.30 Uhr im Liveticker) bekommt es der Abstiegskandidat mit der Tormaschine des 2. Bundesliga zu tun. nach den Pleiten des VfB Stuttgart und des Hamburger SV am Samstag kann sich Bielefeld mit einem Sieg von den Aufstiegskonkurrenten absetzen.

- La Liga: Real Madrid empfängt FC Barcelona zum Clásico

Es ist das Spiel der Spiele in der spanischen Liga. Am 23 Spieltag kommt es zum Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona (La Liga: Real Madrid - FC Barcelona ab 21 Uhr im LIVETICKER). Real Madrid geht mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Barcelona in das Prestigeduell.

- Skispringen: Geiger mit nächstem Angriff auf Kraft

Der Skisprung-Zirkus macht Station in Lahti (Finnland). Das zweite Springen auf der Großschanze (Skispringen: Springen auf der Großschanze in Lahti ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) steht erneut im Mittelpunkt des Duelles zwischen Karl Geiger und dem Österreicher Stefan Kraft. Der Sieger vom Freitag liegt im Gesamt-Weltcup 138 Punkte vor dem Deutschen.

Das müssen Sie sehen

- Der CHECK24 Doppelpass LIVE

Zeit für Deutschlands beliebtesten Fußballtalk: Moderator Thomas Helmer diskutiert über den 24. Spieltag im CHECK24 Doppelpass ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 mit Heribert Bruchhagen, Ex-Boss von Frankfurt und Hamburg, sowie Ex-BVB- und Bayern-Profi Michael Rummenigge.

- Basketball: ALBA Berlin - Bamberg LIVE

Der 21. Spieltag der BBL wartet mit dem Topduell zwischen ALBA Berlin und Brose Bamberg auf. Im Pokalhablfinale ging Berlin als klarer Sieger hervor. Das will Bamberg nun ändern (ab 14.55 Uhr LIVE im TV und im STREAM bei SPORT1).

- Eishockey: Kölner Haie - Straubing LIVE

Am 50. Spieltag der DEL empfangen die Kölner Haie die Straubing Tigers. Mit einem Sieg hält Uwe Krupp die Minimalchance auf die Playoffs weiter am Leben (ab 16.55 Uhr LIVE im TV und im STREAM bei SPORT1).

- NHL: Florida Panthers - Calgary Flames LIVE

In der NHL reist DEB-Crack Tobias Rieder mit seinen Calgary Flames zu den Florida Panthers. Beide Teams kämpfen noch um die Playoff-Plätze in ihren Divisions (ab 22 LIVE im TV und im STREAM bei SPORT1).

Das Video-Highlight des Tages

Hansi Flick ist nach den Schmähungen gegen Dietmar Hopp sichtlich aufgewühlt. Der Bayern-Trainer findet deutliche Worte für die Fan-Aktion.