Novak Djokovic ist weiter der König von Melbourne. Der Serbe bezwingt im Finale der Australian Open den Österreicher Dominic Thiem und sichert sich seinen achten Titel in Down Under.

Vinzenz Geiger stürmt zum Abschluss des Seefeld-Triple auf das Podest. Auch Stefan Luitz überzeugt beim Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen.

Der 1. FC Köln feiert in der Bundesliga einen klaren Sieg gegen den SC Freiburg. In der Serie A schießt Cristiano Ronaldo Juventus Turin mit einem Jubiläumstor und einem Klubrekord zum Sieg.

Das ist passiert

-Tennis, Australien Open: Djokovic ringt Thiem im Finale nieder

Novak Djokovic gewinnt das Finale der Australian Open. Gegen Dominic Thiem braucht der Serbe fünf Sätze, ehe der 17. Grand-Slam-Titel unter Dach und Fach ist. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Köln feiert Kantersieg gegen Freiburg

Der 1. FC Köln meldet sich nach der herben Niederlage in Dortmund zurück und schlägt den SC Freiburg. Ein Patzer von Alexander Schwolow sorgt für die Entscheidung. (Zum Bericht)

- DFB-Team: Löw spricht über Hummels und Müller

Thomas Müller und Mats Hummels wurden bei der Nationalmannschaft aussortiert. Bundestrainer Joachim Löw schließt ein Comeback aber nicht kategorisch aus. (Zum Bericht)

- 3. Liga: 1860 verpasst nächsten Sieg

Waldhof Mannheim muss in der 3. Liga im Kampf um den Aufstieg einen Rückschlag hinnehmen. 1860 München führt in Zwickau zweimal, muss am Ende aber mit einem Remis leben. (Zum Bericht)

- Nordische Kombination: Geiger erreicht Podest

Starke Leistung von Vinzenz Geiger. Beim Triple in Seefeld gelingt dem Kombinierer der Sprung auf das Podest. Ein norwegisches Duo ist nicht zu schlagen. (Zum Bericht)

- Handball: Flensburg bleibt Kiel auf den Fersen

Erfolg für die SG Flensburg-Handewitt in der HBL. Gegen den SC Magdeburg gelingt dem Meister ein Sieg, Tabellenführer THW Kiel bleibt weiterhin in Reichweite. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Nürnberg gelingt Befreiungsschlag

Der 1. FC Nürnberg schlägt den SV Sandhausen und verschafft sich Luft im Abstiegskampf. Der 1. FC Heidenheim kommt gegen Dynamo Dresden nur zu einem Remis. (Zum Bericht)

- Serie A: Ronaldo schießt Juventus mit Klubrekord zum Sieg

Cristiano Ronaldo erzielt beim Spiel von Juventus Turin gegen den AC Florenz einen Doppelpack. Er feiert damit nicht nur ein Jubiläum, er egalisiert auch einen Klubrekord. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Luitz überzeugt beim Riesenslalom in Garmisch

In Garmisch-Partenkirchen erreicht Stefan Luitz das beste Riesenslalom-Ergebnis dieses Winters. Auch ein anderer Deutscher kann die heimischen Fans überzeugen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Paderborn gegen Wolfsburg

Der SC Paderborn braucht im Abstiegskampf der Bundesliga jeden Punkt. Die Ostwestfalen sind nach dem Remis von Düsseldorf Tabellenletzter, gegen den VfL Wolfsburg will das Team von Steffen Baumgart die Rote Laterne wieder abgeben. (Bundesliga, 20. Spieltag: SC Paderbron - VfL Wolfsburg ab 18 Uhr im LIVETICKER).

- Premier League: Mourinho gegen Guardiola

Zu einem Knaller-Duell kommt es in der Premier League: Die Tottenham Hotspur von José Mourinho empfangen Manchester City und Pep Guardiola Premier League, 25. Spieltag: Tottenham Hotspur - Manchester City ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).

- Super Bowl in Miami

In Miami steigt in der Nacht zu Montag der Super Bowl. Dabei kämpfen die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs um die Vince-Lombardi-Trophy (NFL: Super Bowl zwischen Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers am 3. Februar ab 0.30 Uhr LIVE).

Das müssen Sie heute sehen

- DEL Live: Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt

Sowohl die Eisbären Berlin als auch der ERC Ingolstadt sind in der DEL zwei Playoff-Kandidaten, die um jeden Punkt kämpfen müssen (um 16.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Die Berliner konnten in dieser Saison bereits beide Spiele gegen Ingolstadt mit 4:2 und 4:1 für sich entscheiden.

- NHL Live: Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets

Unterschiedlicher könnten die Erfolge der beiden Mannschaften nicht sein. Die Canadiens halten mit insgesamt 24 Stanley-Cup-Siegen den Rekord in der NHL. Anders als die Blue Jackets, die noch auf ihren ersten Titel warten (um 20.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Das Video-Schmankerl des Tages

Beim 2:1-Erfolg bei Racing Strasbourg leistet sich der Ex-Bayern-Akteur Renato Sanches einen Mega-Aussetzer und verschuldet dadurch einen Gegentreffer.