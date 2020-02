Während sich die Formel-1-Teams auf die neue Saison vorbereiten, überrascht Red-Bull-Boss Helmut Marko mit einer Aussage über Sebastian Vettel.

Die Bullen präsentierten als nächster Top-Rennstall ihre Renner für die Jagd nach dem Titel in der Königsklasse. Der Grand Prix von China, der für Mitte April geplant war, wird abgesagt.

BVB-Trainer Lucicen Favre sagt, wie er vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt die Defensive seines Teams verbessern will.

Das ist passiert

- Marko verrät: Vettel denkt über Rückkehr nach

Sebastian Vettel sondiert schon vor der neuen Saison seine Zukunft. Helmut Marko verrät, dass der viermalige Weltmeister über eine Rückkehr zu Red Bull nachdenkt. (Zum Bericht)

- Red Bull präsentiert neuen Renner

Die Bullen schrauben im Vergleich zum letztjährigen Auto nur an Details. Die Grundfarben Dunkelblau, Gelb und Rot bleiben in der Lackerung vorherrschend. Das Fahrgestell und die Aerodynamik sind von Design-Genie Adrian Newey auf maximalen Abtrieb getrimmt (Zum Bericht)

- Davies verletzt sich im Training

Der FC Bayern beendet das Training am Mittwoch ohne Alphonso Davies. Der 19-Jährige verletzt sich am Sprunggelenk. Auch Joshua Kimmich fehlt. (Zum Bericht)

- BVB-Coach Favre will Abwehr stabilisieren

Vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt erklärt Lucien Favre, wie er die größte Baustelle im Team schließen will. Der Einsatz von Achraf Hakimi ist fraglich, weil er erstmals Vater wurde. (Zum Bericht)

- Rassismus: Auch Boateng betroffen

Nach dem Rassismus-Vorfall um Hertha-Profi Jordan Torunarigha berichtet Jerome Boateng von eigenen negativen Vorfällen. Auch zum Thema DFB-Team äußert er sich. (Zum Bericht)

- Formel 1 sagt China-GP ab

Wegen des Coronavirus wird die Formel 1 nicht wie geplant Mitte April in China fahren. Entsprechende Medienberichte werden bestätigt. (Zum Bericht)

- Berlin verzichtet auf Olympia-Bewerbung

Die Olympischen Spiele 2032 werden nicht in Berlin stattfinden. Der Landessportbund erklärt den Zeitraum des Vergabeverfahrens als zu kurzfristig. (Zum Bericht)

- Batz zum Pokalhelden gewählt

Torhüter Daniel Batz führt den 1. FC Saarbrücken nach einem gehaltenen Elfmeter in die nächste Runde. Dafür wird der Keeper als Pokalheld ausgezeichnet. (Zum Bericht)

- Neureuther kritisiert IOC-Boss

Felix Neureuther attackiert IOC-Präsident Thomas Bach. 2018 wollte der ehemalige Ski-Star ein Zeichen setzen. Eine Verletzung verhinderte seinen Protest. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Handball, Champions League: Kiel empfängt Veszprem

In der Handball-Champions League steht für den THW Kiel das erste "Endspiel" an. In der Sparkassen-Arena-Kiel empfangen die "Zebras" das ungarische Top-Team Telekom Veszprém zum vorentscheidenden Spiel in Gruppe B. (Handball-Champions-League: THW Kiel - Telekom Veszprém, Mi. ab 19 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Fußball, Coppa Italia: Inter erwartet Napoli

Im Halbfinale der Coppa Italia kommt es zum Kracher zwischen Inter Mailand und dem SSC Neapel. Das Hinspiel wird im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion ausgetragen, das Rückspiel steigt am 5. März im Stadio San Paolo von Neapel. (Coppa Italia: Inter Mailand - SSC Neapel, Mi. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

Supertalent Zion Williamson gilt als der kommende Superstar der NBA. Gegen die Portland Trail Blazers stellt der 19-Jährige dies spektakulär unter Beweis.