Auftakt zum 21. Spieltag der Bundesliga!

Die Pokalhelden von Eintracht Frankfurt wollen auch gegen den FC Augsburg wieder Grund zum Jubeln haben. Ebenfalls jubeln will der 1. FC Heidenheim. Mit einem Sieg beim SV Sandhausen könnte man den Kontakt zur Tabellenspitze halten.

Der DFB gibt S04-Coach David Wagner nach seiner roten Karte im Spiel gegen Hertha BSC Berlin einen Freispruch, überrascht allerdings mit seiner Begründung. Hertha-Profi Jordan Torunarigha stellt Strafanzeige wegen rassistischer Beleidigungen.

Das ist passiert

Fußball: Ajax-Star zurück nach Herzproblemen

Nach einer diagnostizierten Herzmuskelentzündung kehrt Daley Blind in den Kader von Ajax Amsterdam zurück. Damit ist auch die EM in Reichweite. (Zum Bericht)

- DFB: Freispruch für Wagner

Schalkes Trainer David Wagner wird nach seiner Roten Karte im Pokal-Achtelfinale nicht gesperrt. Die Begründung ist kurios. (Zum Bericht)

- Karriereende: Almeida beendet seine Karriere

Der frühere Werder-Stürmer Hugo Almeida beendet seine Karriere mit sofortiger Wirkung und hat bereits eine neue Aufgabe gefunden. (Zum Bericht)

- Copa del Rey: Bale verlässt Stadion wohl vorzeitig

Gareth Bale sorgt beim Pokalspiel zwischen Real Madrid und Real Sociedad für den nächsten Aufreger. Beim Stand von 1:4 verlässt er das Stadion vorzeitig. (Zum Bericht)

- DHB: So erklärt der DHB Prokops Aus

Der deutsche Handball-Bund stellt am Freitag den neuen Bundestrainer Alfred Gislason vor und erklärt die Entscheidung, Prokop zu entlassen. Die PK zum Nachlesen. (Zum Bericht)

- 3. Liga: KFC droht Gerichtsvollzieher-Besuch

Dem KFC Uerdingen droht Ungemach: Ausstehende Zahlungen an einen Ex-Trainer könnten nun für einen Besuch des Gerichtsvollziehers sorgen. (Zum Bericht)

- Rassismus: Torunarigha stellt Strafanzeige

Hertha-Profi Jordan Torunarigha wehrt sich gegen die rassistischen Beleidigungen und stellt Strafanzeige. Er erhält dabei Unterstützung. (Zum Bericht)

- Guardiola reagiert auf Messi-Gerüchte

Pep Guardiola von Manchester City hat sich im Lichte der jüngsten Gerüchte um eine mögliche Verpflichtung von Weltstar Lionel Messi überraschend für einen Verbleib des Argentiniers beim FC Barcelona ausgesprochen. (Zum Bericht)

- Pyrotechnik: Kritik an Pyro-Erlaubnis für HSV

Der Hamburger SV hat für das kommende Spiel eine Genehmigung zum Abbrennen von Pyrotechnik bewilligt bekommen. Die Polizei kritisiert dieses Vorhaben nun scharf. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Fed-Cup: Deutschland startet in Brasilien

In der Qualifikation für das große Finalturnier in Budapest im April trifft die deutsche Fed-Cup-Mannschaft in Florianópolis auf Gastgeber Brasilien (Fed Cup: Brasilien - Deutschland, seit 16 Uhr im LIVETICKER). Verzichten muss Team-Kapitän Rainer Schüttler dabei allerdings auf Angelique Kerber und Julia Görges.

- 2. Bundesliga: Heidenheim will Kontakt zur Spitze halten

Mit einem Sieg beim SV Sandhausen will der 1. FC Heidenheim (2. Bundesliga: SV Sandhausen - 1. FC Heidenheim, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) den Kontakt zur Tabellenspitze aufrechthalten. Im zweiten Spiel des Tages ist Darmstadt 98 zu Gast bei Schlusslicht Dynamo Dresden (2. Bundesliga: Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

- Bundesliga: Frankfurt empfängt Angstgegner Augsburg

Noch immer ist Eintracht Frankfurt in diesem Kalenderjahr ungeschlagen. Doch nun bekommen es die Hessen ausgerechnet mit Angstgegner FC Augsburg (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) zu tun. Mit einem Sieg will die Eintracht in der Tabelle an den Fuggerstädtern vorbeiziehen und weiter klettern.

Das Video-Schmankerl des Tages

Der FC Barcelona unterliegt im Viertelfinale knapp bei Athletic Bilbao. Das Tor des Tages liefert ausgerechnet ein Barca-Profi.